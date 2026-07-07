Danske miljardären Kim Fournais säljer sin del av Saxo Bank men fortsätter enligt uppgörelse som styrelseordförande.
Dansk miljardär säljer av och cashar in
Danska Saxo Bank startade 1992 som fond- och aktiemäkleri under namnet Midas, döpt efter den kung i den grekiska mytologin som förvandlade allt han rörde vid till gud, men som av det fick problem både med att äta och dricka.
När Midas fick sin bankotroj av danska myndigheter bytte man namn till Saxo Bank. Det namnet kommer från den danske historikern, författaren och prästen Saxo Grammaticus som levde på 1100-talet och skrev ”Danernas bedrifter”, den första fullständiga historien om Danmark.
Det är ett verk som bland annat blivit världsberömt för att ha innehållit legenden om prins Amleth, som senare låg till grund för William Shakespeares pjäs ”Hamlet”.
Det var med andra ord stora stövlar Kim Fournais och hans medgrundare i Midas/Saxo klev i, men det här gått bra.
Som 60-åring och miljardär säljer nu Kim Fournais sitt innehav i banken. Köpare är schweiziska finanskoncernen J Safra Sarasin.
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Hade redan majoritetsandel
Det schweiziska bolaget hade redan en majoritetsandel i Saxo Bank via Saxo Holding och den andelen växer nu till 100 procent när Fournais säljer sin del.
Dansken, tidigare vd för banken, fortsätter nu som styrelseordförande, skriver Politiken.
”Att ha byggt upp Saxo under de senaste tre decennierna har varit mitt yrkeslivs stora förmån, och jag ser fram emot att fortsätta stödja företagets strategiska inriktning”, säger Fournais programenligt i ett pressmeddelande.
Utnyttjade en köpoption
J Safra Sarasin utnyttjade en köpoption när den övertog Kim Fournais återstående ägarandel på cirka 29 procent i ägarbolaget Saxo Holding.
Efter affären äger den schweiziska banken hela Saxo Holding och därmed danska nätmäklaren Saxo Bank, som ska drivas vidare som ett separat bolag.
VD-posten övertas av Daniel Belfer, i dag vd för Bank J Safra Sarasin, som flyttar till Danmark efter 26 år i den schweiziska banken.
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450 miljoner för penningtvätt
Till de tidigare ägarna i Saxo Holding hör, förutom Kim Fournais, Geely Financials Denmark och Mandatum Group.
Finska kapitalförvaltaren Mandatums försäljning av andelen i Saxo Bank blev lite knaprad i kanten av danska finansinspektionen, som beslutade om en sanktionsavgift mot Saxo Bank.
Banken fick betala 313 miljoner danska kronor, cirka 450 miljoner svenska, för brister inom penningtvätt.
Kim Fournais medgrundare Lars Seier Christensen lämnade Saxo Bank redan 2017.
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