Dansk miljardär säljer av och cashar in

När Midas fick sin bankotroj av danska myndigheter bytte man namn till Saxo Bank. Det namnet kommer från den danske historikern, författaren och prästen Saxo Grammaticus som levde på 1100-talet och skrev ”Danernas bedrifter”, den första fullständiga historien om Danmark.

Det är ett verk som bland annat blivit världsberömt för att ha innehållit legenden om prins Amleth, som senare låg till grund för William Shakespeares pjäs ”Hamlet”.

Det var med andra ord stora stövlar Kim Fournais och hans medgrundare i Midas/Saxo klev i, men det här gått bra.

Som 60-åring och miljardär säljer nu Kim Fournais sitt innehav i banken. Köpare är schweiziska finanskoncernen J Safra Sarasin.

Svenska börs-vd:ar gamla så in i Norden. Dagens PS

Hade redan majoritetsandel

Det schweiziska bolaget hade redan en majoritetsandel i Saxo Bank via Saxo Holding och den andelen växer nu till 100 procent när Fournais säljer sin del.

Dansken, tidigare vd för banken, fortsätter nu som styrelseordförande, skriver Politiken.

”Att ha byggt upp Saxo under de senaste tre decennierna har varit mitt yrkeslivs stora förmån, och jag ser fram emot att fortsätta stödja företagets strategiska inriktning”, säger Fournais programenligt i ett pressmeddelande.

ANNONS

Tog över som 19-åring – nu rikast i Tyskland. Dagens PS