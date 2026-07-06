Scandic tar in 7,5 miljarder – vill köpa irländsk hotelljätte

Att så tunga aktörer ställer upp säger något om var bolaget står.

Från bud till buffé: Vägen mot Dalata

Historien tog fart sommaren 2025. Ett nordiskt konsortium med Pandox och Eiendomsspar la ett bud värt runt 1,4 miljarder euro, motsvarande cirka 15,4 miljarder kronor, samtidigt som Scandic tecknade avtal om att ta över driften av 56 hotell med cirka 12 000 rum, enligt bolaget.

Sedan november sköter Scandic driften mot en avgift, och optionen att köpa loss verksamheten för 500 miljoner euro, eller 5 500 miljoner kronor, väntar när fastigheterna brutits ut under andra halvåret. Den nya lånefaciliteten är pusselbiten som ska betala notan.

Pandemins läxa och frukostbråket

Under pandemin halverades hotellbranschens intäkter och 10 000 anställda varslades, enligt Tillväxtverket. Kedjorna överlevde på sänkta priser och långtidsgäster, en tid som Realtid skildrat.

Nu är läget det omvända, med stigande beläggning och expansion. Samtidigt retar Scandic gästerna genom att ta extra betalt för frukosten, upp till 400 kronor, enligt SVT. Radisson gjorde samma sak för flera år sedan, men för en kedja som byggt sitt rykte på frukosten blir det en känslig affär.

Mer om frukostchocken går att läsa här. Nästa besked kommer i halvårsrapporten den 15 juli.

Scandics aktie handlas under måndagen till 90,55 kronor, nära årshögsta strax under 100 kronor. Aktien har vänt upp rejält sedan de år då den hörde till börsens mest blankade namn.

ANNONS

Läs även: Sveriges sista miljarder till Nato-målet saknas

Läs även: Skanska: Ny datacenterorder i USA – detta händer i bolaget nu