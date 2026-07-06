Försvarsbolagen köper upp varandra – påverkar Saab

Vad som driver budvågen

Kapitalet finns och tiden är knapp. Europeisk försvars-M&A steg 35 procent till 2,3 miljarder dollar, motsvarande 22,2 miljarder kronor, under första halvåret 2025. De globala flyg- och försvarsaffärerna landade på 21,7 miljarder dollar, motsvarande 209,5 miljarder kronor. Det är mer än en dubbling mot samma period året innan, enligt advokatbyrån A&O Shearman.

Bakom ligger EU:s upprustningsplan och Natos press mot 5 procent av BNP till 2035. Försvarsindexet i Europa steg över 65 procent under 2025, enligt Datasite, vilket ger köparna dyra men gångbara aktier att betala med.

Uppköpen bland konkurrenter påverkar Saab

När Lockheed och Thales betalar mångmiljardbelopp för ubåtsjakt och sonar stiger värdet på Saabs egna marintillgångar, byggda kring Kockums och ubåten A26 som Polen valde för sitt Orka-program.

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Bit för bit förvandlas Saabs möjliga underleverantörer till rivalernas interna enheter. Det är en tystare men mer strukturell risk än en enskild förlorad upphandling, eftersom den kan låsa Saab ute från komponenter i stället för bara från order.

Det som kvarstår är branschkulturen. Då det är relativt få bolag som konkurrerar inom samma nisch kan en positiv samarbetskultur dämpa hotet om att Saab skulle kunna bli utelåst.

Thales betalade runt 24 gånger rörelseresultatet för Exail, medan Saab själv handlades till en premie på cirka 30 gånger, enligt en genomgång som Handelsbanken gjort. En högt värderad aktie är i teorin ett utmärkt förvärvsvapen, men Saab har hittills valt organisk tillväxt framför stora köp.

Problemet är att de vassaste autonomi- och undervattensbolagen nu köps av aktörer som tål att betala 24 gånger utan att blinka.

Investerare bör dessutom skilja Saab från norska Kongsberg, som har en bredare marin portfölj från sjömålsroboten NSM till autonoma ytfarkoster. Saabs marina tyngdpunkt ligger i konventionella ubåtar via Kockums, och där hänger caset på exportsegrar som Polens Orka-program, i en marknad där Kanada nyligen valde Hanwha och TKMS istället.

Saab-aktien har pendlat kraftigt i år, och nästa besked kommer i rapporten den 17 juli.

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