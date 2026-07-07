Bilförsäkringar har blivit drygt fem procent dyrare på ett år. Men skillnaderna är stora. Här är dyraste och billigaste kommunerna.
Bilar: Därför ska du undvika Stockholm – och Övertorneå
På ett år har priset på bilförsäkringar ökat med mer än fem procent, enligt en ny undersökning från Compricer.
Dyrare reparationer och högre ersättningsnivåer är de faktorer som driver upp premierna.
En genomsnittlig bilförsäkring har gått från 6 247 till 6 581 kronor på ett år, en ökning med 5,3 procent – och en något större uppgång än åren dessförinnan.
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”Ser en gradvis höjning”
”Vi ser en gradvis höjning av premierna över tid, bland annat till följd av dyrare reparationer, fler samt högre ersättningsnivåer vid skador. När både skadefrekvensen och reparationskostnaderna stiger får det direkt genomslag på försäkringspremierna”, konstaterar Christina Sahlberg, sparekonom hos Compricer.
”Mellan 2023 och 2024 låg prisökningen på knappt fyra procent och mellan 2024 och 2025 steg priserna med drygt fem procent”, tillägger hon.
Stockholm och Övertorneå
Priserna på bilförsäkringar varierar stort över landet. När Compricer redovisar kommunvisa siffror handlar det om dem som försäkrar bilen via Compricer.
Då framgår ett tydligt mönster. Tio i topp på listan består av Stockholm och ytterligare åtta kommuner nära Stockholm – samt Övertorneå, som ett inkvoterat Norrlands-bidrag till topplistan.
I Stockholms-trakten kan det vara dubbelt så höga försäkringspriser som i vissa delar av landet i övrigt.
”Vår statistik visar tydligt att bostadsort spelar en stor roll för vad bilförsäkringen kostar. I synnerhet i storstadsområden är premierna högre”, intygar Christina Sahlberg.
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Flera faktorer styr
”Det beror både på tätare trafik med fler fordon i omlopp och på att fler bilar parkerar på gatan i stället för i garage, vilket ökar risken för skador och stölder. Sammantaget leder det till högre försäkringskostnader.”
Förutom bostadsort påverkas premien av ålder, typ av bil, parkering, hur mycket man kör och, naturligtvis, omfattningen på försäkringen.
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Tio dyraste kommunerna att försäkra bilen i
(Snittpremie 2025)
Botkyrka 9 291 kronor
Sundbyberg 8 677 kronor
Stockholm 8 337 kronor
Danderyd 8 326 kronor
Södertälje 8 271 kronor
Haninge 8 146 kronor
Övertorneå 8 104 kronor
Huddinge 8 104 kronor
Lidingö 8 039 kronor
Upplands Väsby 8 022 kronor
(Källa: Compricer)
Tio billigaste kommunerna att försäkra bilen i
(Snittpremie 2025)
Lycksele 4 066 kronor
Vännäs 4 135 kronor
Bromölla 4 298 kronor
Ovanåker 4 420 kronor
Mörbylånga 4 439 kronor
Smedjebacken 4 441 kronor
Grästorp 4 455 kronor
Degerfors 4 477 kronor
Söderköping 4 485 kronor
Ljusnarsberg 4 554 kronor
(Källa: Compricer)