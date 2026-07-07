Bilar: Därför ska du undvika Stockholm – och Övertorneå

Stockholm och Övertorneå

Priserna på bilförsäkringar varierar stort över landet. När Compricer redovisar kommunvisa siffror handlar det om dem som försäkrar bilen via Compricer.

Då framgår ett tydligt mönster. Tio i topp på listan består av Stockholm och ytterligare åtta kommuner nära Stockholm – samt Övertorneå, som ett inkvoterat Norrlands-bidrag till topplistan.

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I Stockholms-trakten kan det vara dubbelt så höga försäkringspriser som i vissa delar av landet i övrigt.

”Vår statistik visar tydligt att bostadsort spelar en stor roll för vad bilförsäkringen kostar. I synnerhet i storstadsområden är premierna högre”, intygar Christina Sahlberg.

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Övertorneå. Luppioberget och utsikt över Torne älv. Vackert men dyra bilförsäkringar. På listan över tio dyraste kommunerna finns Övertorneå med. (Foto: Helena Landstedt/TT)

Flera faktorer styr

”Det beror både på tätare trafik med fler fordon i omlopp och på att fler bilar parkerar på gatan i stället för i garage, vilket ökar risken för skador och stölder. Sammantaget leder det till högre försäkringskostnader.”

Förutom bostadsort påverkas premien av ålder, typ av bil, parkering, hur mycket man kör och, naturligtvis, omfattningen på försäkringen.

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Tio dyraste kommunerna att försäkra bilen i

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(Snittpremie 2025)

Botkyrka 9 291 kronor

Sundbyberg 8 677 kronor

Stockholm 8 337 kronor

Danderyd 8 326 kronor

Södertälje 8 271 kronor

Haninge 8 146 kronor

Övertorneå 8 104 kronor

Huddinge 8 104 kronor

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Lidingö 8 039 kronor

Upplands Väsby 8 022 kronor

(Källa: Compricer)

Tio billigaste kommunerna att försäkra bilen i

(Snittpremie 2025)

Lycksele 4 066 kronor

Vännäs 4 135 kronor

Bromölla 4 298 kronor

Ovanåker 4 420 kronor

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Mörbylånga 4 439 kronor

Smedjebacken 4 441 kronor

Grästorp 4 455 kronor

Degerfors 4 477 kronor

Söderköping 4 485 kronor

Ljusnarsberg 4 554 kronor

(Källa: Compricer)

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