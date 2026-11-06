BMW-chefen satsar på fart: Nu hotar första förlusten sedan 2020

Milan Nedeljković har varit vd för BMW sedan i maj och har redan sänkt prognosen två gånger. Nu kan biltillverkarens kärnverksamhet gå med förlust i år.
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I veckan meddelade BMW att bilverksamhetens rörelsemarginal i år väntas bli mellan minus 0,5 och plus 0,5 procent. Tidigare var prognosen 1 till 3 procent, enligt bolagets pressmeddelande.
Under årets första nio månader låg bilverksamhetens rörelsemarginal på 3,5 procent, sa Nedeljković på onsdagen. Ska helåret stanna på högst 0,5 procent måste bilverksamheten gå med förlust under fjärde kvartalet, när kostnaderna för omställningen bokas.
Den tyska affärstidningen Wirtschaftswoche skriver i en kommentar att BMW med lite otur kan gå med förlust för första gången sedan nedstängningarna under pandemin.
Två varningar på fem månader
Milan Nedeljković efterträdde Oliver Zipse den 13 maj. Fem veckor senare sänkte BMW marginalprognosen till 1 till 3 procent. Tidigare hade bolaget räknat med 4 till 6 procent. Dagen efter föll aktien med mer än 7 procent, rapporterade Euronews.
BMW angav lägre efterfrågan i Kina och kriget i Iran som orsaker, skrev Dagens PS, men även omställningen till elbilar kostar.
Efterfrågan på BMW:s elbilar i den nya serien Neue Klasse är hög, sa Nedeljković. I Sverige var iX3 den sjunde mest registrerade modellen i juni, enligt Best Selling Cars Blog. Nedeljković säger i pressmeddelandet om omställningen:
Den nuvarande utvecklingen i vår bransch kräver beslutsamhet och snabbt genomförande.
Bilverksamhetens rörelsemarginal blev 3,4 procent i tredje kvartalet. Analytikerna hade väntat sig 3,1 procent, rapporterar Reuters. Resultatet före skatt minskade med 11 procent till 2,1 miljarder euro. Det motsvarar omkring 23 miljarder kronor, och aktien steg 2 procent på beskedet.
Avgångsprogrammet kan snart avslutas
Intresset för det frivilliga avgångsprogrammet för tjänstemän i Tyskland har varit så stort att programmet kan avslutas inom kort, sa Nedeljković. Strukturåtgärderna, där avgångsprogrammet ingår, belastar årets marginal med omkring 2,5 procentenheter, enligt finanschefen Walter Mertl.
Han säger i pressmeddelandet:
Snabbhet är en central framgångsfaktor i vår planerade omställning.
Volvo Cars gick redan back
Volvo Cars försäljning i Storkina minskade med 41 procent i tredje kvartalet, och rörelseresultatet blev minus 5,6 miljarder kronor, enligt delårsrapporten. Göteborgsbolaget ska nu dra ned med omkring 2 500 tjänster, varav cirka 2 000 i Sverige, skrev Dagens PS. Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, skriver i rapporten:
Det tredje kvartalet 2026 var en stor besvikelse och speglar ett år som har blivit betydligt mer utmanande än vad vi ursprungligen förutsåg.
Trög bilförsäljning och dyr elbilsomställning är alltså inte specifikt för BMW. Förutom Volvo kämpar även Volkswagen med att hålla huvudet över ytan. Bolaget pausar just nu den elektriska Golfen då det inte har råd.
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