BMW-chefen satsar på fart: Nu hotar första förlusten sedan 2020

Under årets första nio månader låg bilverksamhetens rörelsemarginal på 3,5 procent, sa Nedeljković på onsdagen. Ska helåret stanna på högst 0,5 procent måste bilverksamheten gå med förlust under fjärde kvartalet, när kostnaderna för omställningen bokas.

Den tyska affärstidningen Wirtschaftswoche skriver i en kommentar att BMW med lite otur kan gå med förlust för första gången sedan nedstängningarna under pandemin.

Två varningar på fem månader

Milan Nedeljković efterträdde Oliver Zipse den 13 maj. Fem veckor senare sänkte BMW marginalprognosen till 1 till 3 procent. Tidigare hade bolaget räknat med 4 till 6 procent. Dagen efter föll aktien med mer än 7 procent, rapporterade Euronews.

BMW angav lägre efterfrågan i Kina och kriget i Iran som orsaker, skrev Dagens PS, men även omställningen till elbilar kostar.

Efterfrågan på BMW:s elbilar i den nya serien Neue Klasse är hög, sa Nedeljković. I Sverige var iX3 den sjunde mest registrerade modellen i juni, enligt Best Selling Cars Blog. Nedeljković säger i pressmeddelandet om omställningen:

Den nuvarande utvecklingen i vår bransch kräver beslutsamhet och snabbt genomförande.

Bilverksamhetens rörelsemarginal blev 3,4 procent i tredje kvartalet. Analytikerna hade väntat sig 3,1 procent, rapporterar Reuters. Resultatet före skatt minskade med 11 procent till 2,1 miljarder euro. Det motsvarar omkring 23 miljarder kronor, och aktien steg 2 procent på beskedet.