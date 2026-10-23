Det fortsätter skita sig för Volvo Cars – 2 500 får gå

Omsättningen föll från 86,4 till 66,9 miljarder kronor. Analytikerna hade enligt Infronts sammanställning räknat med en förlust på 0,9 miljarder och en omsättning på 74,7 miljarder.

”Det tredje kvartalet 2026 var en stor besvikelse och speglar ett år som har blivit betydligt mer utmanande än vad vi ursprungligen förutsåg”, skriver vd Håkan Samuelsson i rapporten.

Kina pressar resultatet

En viktig förklaring är den kraftiga nedgången i Kina. Volvo Cars omsättning på marknaden minskade med nästan 50 procent under kvartalet jämfört med året före.

Försäljningen i Kina föll med 40,6 procent till 20 284 bilar, enligt bolagets försäljningssiffror. Globalt minskade leveranserna med 10,7 procent till 141 609 bilar, enligt bolagets försäljningsrapport från början av oktober.

Det kinesiska pristrycket slår mot en marknad där lokala tillverkare har stärkt sin konkurrenskraft. Även i USA är återhämtningen svagare än Volvo Cars hade räknat med, medan Europa står emot bättre, skriver bolaget.

Nya nedskärningar ska sänka kostnaderna

Volvo Cars planerar nu att minska personalstyrkan med omkring 2 500 tjänster globalt, varav cirka 2 000 i Sverige. Åtgärderna är en del av en förstärkt plan för att få ned kostnaderna och förbättra kassaflödet.

Enligt Reuters ska bolaget dessutom minska indirekta och rörliga kostnader med ytterligare 5 miljarder kronor till slutet av 2027. Det kommer efter ett tidigare sparprogram på 18 miljarder kronor.

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Men sparpaketet riskerar att bli otillräckligt. Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken, är tveksam till om åtgärderna räcker för att övertyga marknaden.

”Tveksamt, jag tror att i den marknad Volvo Cars befinner sig i just nu så hade det nog behövts mer för att åtminstone övertyga marknaden”, säger han till EFN.

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