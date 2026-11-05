Euroinflationen 4 procent, högst på tre år – så påverkas kronan

Riksbanken har redan höjt

Riksbanken höjde styrräntan från 1,75 till 2 procent den 4 november med hänvisning till att bland annat kronan har försvagats i år, enligt ett pressmeddelande. Står sig inflations- och konjunkturutsikterna höjs räntan sannolikt igen inom ett år, enligt banken. Riksbankschefen Erik Thedéen säger enligt SVT:

Skulle vi vänta för länge skulle vi behöva göra mycket mer på kort tid.

Danske Bank tror att nästa höjning kommer i februari, enligt SVT. Dagens PS skrev den 29 oktober om hur väntade räntehöjningar påverkar brf-avgifterna i bostadsrättsföreningar.

Räntegapet och kronan

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När den nya styrräntan börjar gälla den 11 november ligger den 0,5 procentenheter under ECB:s inlåningsränta. ECB höjde med 0,25 procentenheter i september, skrev Dagens PS. Gör ECB likadant i december och Riksbanken väntar till februari, växer skillnaden till 0,75 procentenheter.

Nordea räknade den 16 oktober med att en euro skulle kosta 11,15 kronor på tre månaders sikt och nämnde ränteskillnaden som ett av skälen, skriver Placera.

Om Riksbanken inte följde med när andra centralbanker höjde skulle kronan försvagas ytterligare och importvarorna bli dyrare, varnade Länsförsäkringars chefekonom Alexandra Stråberg i EFN den 28 oktober, en vecka före beskedet. Hon fortsätter:

Det höjer svensk inflation ännu mer.

”Lämnar man räntegapet så får man en kronförsvagning”, sa Handelsbankens valutastrateg Michel Gubel till EFN i september, följt av:

Riksbanken har ett inflationsmål, men de har inget kronmål.

Mot euron stod kronan relativt still efter beskedet. Den 4 november låg kursen som högst på 0,0916 euro per krona. Den 5 november var kursen istället 0,0910 som lägst. Den 30 september kostade en euro 11,3310 kronor och den 30 oktober 10,9780 kronor, enligt ECB:s referenskurser. Det motsvarar en förstärkning av kronan med drygt 3 procent.

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