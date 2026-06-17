I ett uttalande på tisdagen klargör BMW att vinstmarginalen på bilförsäljningen för helåret väntas bli 1–3 procent, en kraftig försämring från den tidigare prognosen på 6 procent.
BMW vinstvarnar – Kina och Irankriget spökar
Sämre efterfrågan i Kina och negativa effekter av Irankriget. Den tyska biljätten BMW vinstvarnar och sjösätter nya besparingar.
I ett uttalande på tisdagen klargör BMW att vinstmarginalen på bilförsäljningen för helåret väntas bli 1–3 procent, en försämring från den tidigare prognosen på 6 procent.
Orsakerna är sjunkande efterfrågan på den kinesiska marknaden, bolagets största, med skärpt konkurrens från inhemska märken. Dessutom har kriget slagit mot energipriser och köpvilja.
BMW ska utöka det tidigare lanserade besparingsprogrammet för att anpassa sig till en ”drastisk nedgång i marknadsförhållandena”. Det är oklart om det innebär personalnedskärningar.
Programmet kommer att medföra engångskostnader under andra halvåret.