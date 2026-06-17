BMW vinstvarnar – Kina och Irankriget spökar

Orsakerna är sjunkande efterfrågan på den kinesiska marknaden, bolagets största, med skärpt konkurrens från inhemska märken. Dessutom har kriget slagit mot energipriser och köpvilja.

BMW ska utöka det tidigare lanserade besparingsprogrammet för att anpassa sig till en ”drastisk nedgång i marknadsförhållandena”. Det är oklart om det innebär personalnedskärningar.

Programmet kommer att medföra engångskostnader under andra halvåret.