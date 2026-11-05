Evolutions vinst sjönk i tredje kvartalet, men aktien har stigit 36 procent i år. Samtidigt har bolaget köpt tillbaka egna aktier för miljarder. Storägaren Kenneth Dart kontrollerar i dag över 30 procent av bolaget.
Evolutionaktien upp 36 procent trots lägre vinst
Aktien stod som högst på 864,40 kronor på torsdagen den 5 november 2026. Den lägsta kursen det senaste året var 515,40 kronor, och sedan dess har aktien stigit 67,71 procent.
Återköpen minskar antalet aktier
Vinsten minskade med 3,6 procent i tredje kvartalet, men resultatet per aktie steg med 4,6 procent, enligt delårsrapporten från den 23 oktober. Mellan den 19 maj och den 30 september köpte Evolution tillbaka 16,9 miljoner egna aktier, och efter en makulering finns i dag 183,1 miljoner aktier.
Evolution meddelade den 18 maj att styrelsen beslutat om återköp för 2 miljarder euro, enligt pressmeddelandet, vilket motsvarar nära 22 miljarder kronor, skrev Placera. Daniel Svensson, analyschef på Affärsvärlden, sa då, enligt Placera:
Aktien är ratad på börsen och få förvaltare vill äga spelbolag.
Nordamerika och Latinamerika växer
Intäkterna ökade med 3,7 procent i kvartalet, enligt delårsrapporten. Nordamerika och Latinamerika växte med 13,6 respektive 23,1 procent jämfört med samma period i fjol, medan Europa backade. Martin Carlesund, vd för Evolution, skriver i rapporten:
Våra två största regioner var stabila, med en tillväxt jämfört med föregående kvartal på 0,4 procent i Europa och 0,8 procent i Asien.
Storägaren över budpliktsgränsen
Kenneth Darts aktier, som länge låg på minussidan, är nu värda 51,3 miljarder kronor och ligger därmed på plussidan, enligt EFN. Tidningen hänvisar till Holdings, som sammanställer ägardata och uppskattar hans genomsnittliga köpkurs till 852,30 kronor. Det ger en avkastning på 1,42 procent till dagens högsta kurs, eller cirka 12,10 kronor per aktie.
Darts bolag Candle Lake gick i somras över 30 procent och måste därför lägga ett bud eller sälja ned. Candle Lake lade den 13 augusti ett bud på 695 kronor per aktie men hade ingen avsikt att köpa samtliga aktier, skrev Dagens PS. Styrelsen avrådde från budet, eftersom priset låg under börskursen och inte speglade bolagets verkliga marknadsvärde, enligt styrelsens uttalande.
Riskerna i Asien och Brasilien
Redan i oktober 2024 sa Carlesund att cyberattacker i Asien tryckte ned marginalen. I december 2025 sänkte Barclays riktkursen från 890 till 575 kronor och menade att cyberattacker mot verksamheten i Asien påverkade beskedet. Carlesund, skrev i rapporten för tredje kvartalet 2025:
Under det tredje kvartalet gick vi delvis för långt i våra motåtgärder vilket påverkade intäkterna negativt.
I oktober i år rullade Brasiliens president tillbaka landets regelverk för spel. Evolution har sedan den 5 oktober tillfälligt stängt sin studio i landet, enligt delårsrapporten.
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