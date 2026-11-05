Evolutionaktien upp 36 procent trots lägre vinst

Nordamerika och Latinamerika växer

Intäkterna ökade med 3,7 procent i kvartalet, enligt delårsrapporten. Nordamerika och Latinamerika växte med 13,6 respektive 23,1 procent jämfört med samma period i fjol, medan Europa backade. Martin Carlesund, vd för Evolution, skriver i rapporten:

Våra två största regioner var stabila, med en tillväxt jämfört med föregående kvartal på 0,4 procent i Europa och 0,8 procent i Asien.

Storägaren över budpliktsgränsen

Kenneth Darts aktier, som länge låg på minussidan, är nu värda 51,3 miljarder kronor och ligger därmed på plussidan, enligt EFN. Tidningen hänvisar till Holdings, som sammanställer ägardata och uppskattar hans genomsnittliga köpkurs till 852,30 kronor. Det ger en avkastning på 1,42 procent till dagens högsta kurs, eller cirka 12,10 kronor per aktie.

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Darts bolag Candle Lake gick i somras över 30 procent och måste därför lägga ett bud eller sälja ned. Candle Lake lade den 13 augusti ett bud på 695 kronor per aktie men hade ingen avsikt att köpa samtliga aktier, skrev Dagens PS. Styrelsen avrådde från budet, eftersom priset låg under börskursen och inte speglade bolagets verkliga marknadsvärde, enligt styrelsens uttalande.

Riskerna i Asien och Brasilien

Redan i oktober 2024 sa Carlesund att cyberattacker i Asien tryckte ned marginalen. I december 2025 sänkte Barclays riktkursen från 890 till 575 kronor och menade att cyberattacker mot verksamheten i Asien påverkade beskedet. Carlesund, skrev i rapporten för tredje kvartalet 2025:

Under det tredje kvartalet gick vi delvis för långt i våra motåtgärder vilket påverkade intäkterna negativt.

I oktober i år rullade Brasiliens president tillbaka landets regelverk för spel. Evolution har sedan den 5 oktober tillfälligt stängt sin studio i landet, enligt delårsrapporten.

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