Volkswagen pausar elektriska Golfen: ”Vi har inte råd”

Vi har helt enkelt inte råd med det här arbetet just nu.

Bilen ska byggas på den nya elplattformen SSP och är tänkt att komma ut på marknaden i början av 2030-talet. Den första modellen på plattformen blir enligt planerna en elektrisk T-Roc, uppger WirtschaftsWoche.

Projektet läggs inte ned

Projektet tycks vara satt på is, och inte nedlagt. Företagsrådet på Volkswagen sa till Reuters att tiden som går förlorad kan hämtas in, enligt Electrive. Schäfer vill ta upp arbetet igen så fort det går, men först måste kostnaderna ned.

Pausen är en konkret åtgärd för att förbättra kostnadsbasen och optimera rörelsekapitalet, sa David Powels, finansdirektör för Volkswagen, i ett pressmeddelande.

Huvudfabriken i Wolfsburg når inte sina mål i år, och det saknas omkring 300 miljoner euro, cirka 3 289 miljoner kronor, enligt Handelsblatt. Det är lika mycket som drygt 10 000 ID. Polo kostar till svenskt frånpris, enligt Dagens PS beräkning.