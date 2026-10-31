Volkswagen lägger utvecklingen av den elektriska modellen ID. Golf på is för att få ned kostnaderna. För svenska köpare finns en annan Volkswagenbil att välja istället från 320 900 kronor.
Volkswagen pausar elektriska Golfen: ”Vi har inte råd”
Thomas Schäfer, chef för varumärket Volkswagen, sa i en intervju på Volkswagens intranät:
Vi har helt enkelt inte råd med det här arbetet just nu.
Bilen ska byggas på den nya elplattformen SSP och är tänkt att komma ut på marknaden i början av 2030-talet. Den första modellen på plattformen blir enligt planerna en elektrisk T-Roc, uppger WirtschaftsWoche.
Projektet läggs inte ned
Projektet tycks vara satt på is, och inte nedlagt. Företagsrådet på Volkswagen sa till Reuters att tiden som går förlorad kan hämtas in, enligt Electrive. Schäfer vill ta upp arbetet igen så fort det går, men först måste kostnaderna ned.
Pausen är en konkret åtgärd för att förbättra kostnadsbasen och optimera rörelsekapitalet, sa David Powels, finansdirektör för Volkswagen, i ett pressmeddelande.
Huvudfabriken i Wolfsburg når inte sina mål i år, och det saknas omkring 300 miljoner euro, cirka 3 289 miljoner kronor, enligt Handelsblatt. Det är lika mycket som drygt 10 000 ID. Polo kostar till svenskt frånpris, enligt Dagens PS beräkning.
Koncernen förlorade 64 miljarder kronor under kvartalet
Förlusten efter skatt under tredje kvartalet blev 5 822 miljoner euro, omkring 64 miljarder kronor. För helåret räknar Volkswagen med en rörelsemarginal på högst 1 procent, framgår det av delårsrapporten.
Volkswagen förlorade 182 miljoner euro under kvartalet, skriver WirtschaftsWoche. Det motsvarar omkring 2 miljarder kronor. Enligt tidningen är det märkets första kvartalsförlust sedan pandemiåret 2020.
Finansdirektören och tillika operativ chef för Volkswagenkoncernen, Arno Antlitz, sa i pressmeddelandet om rapporten:
Vi har inte råd att förlora någon tid och måste agera snabbt och beslutsamt.
I juni skrev Dagens PS att Volkswagen planerade att stänga fyra fabriker, en plan som koncernstyrelsen då ännu inte hade klubbat. I juli rapporterade Dagens PS sedan att koncernen övervägde att skära ned med upp till 100 000 tjänster.
ID. Polo kostar från 320 900 kronor i Sverige
Grundversionen ID. Polo Trend har ett batteri på 37 kWh, och en räckvidd på 323 kilometer enligt Volkswagen. Ska man leasa privat kostar det i stället från 3 395 kronor i månaden, framgår det av märkets pressmeddelande från augusti.
I augusti var Volkswagen det mest registrerade bilmärket i Sverige med en andel på 14,9 procent. ID.7 var då den näst vanligaste elbilen bland nyregistreringarna, uppgav företaget.
Sten Forsberg, chef för Volkswagen Personbilar i Sverige, sa i ett pressmeddelande den 1 september:
Vi har en stark medvind och är förstås väldigt glada över att det syns i statistiken.
Elbilarna stod för 49 procent av nyregistreringarna av personbilar i september, mot 38 procent ett år tidigare, visar statistik från branschorganisationen Mobility Sweden. Totalt registrerades 28 667 nya personbilar, omkring 14 procent fler än i september i fjol, skrev Dagens PS.
Volvo hade störst andel av nyregistreringarna i september, 14,9 procent. Volkswagen kom tvåa med 11,6 procent, enligt analysföretaget Vroom.
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