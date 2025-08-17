”Bäst att det är annorlunda” – strateg ser bubbelvibbar på börsen

Med amerikanska börser på rekordnivåer växer oron för att historien kan upprepa sig.

En marknadsstrateg på Bank of America menar att värderingarna nu överstiger nivåerna från it-bubblan, samtidigt som att en annan expert menar att AI kan bli nästa stora krasch.

Missa inte: Par tog miljonlån – räddade världens äldsta drive-in. Dagens PS

Börsen på rekordnivåer

S&P 500:s pris i förhållande till bokfört värde har klättrat till 5,3, högre än toppnoteringen i mars 2000, strax innan it-bubblan sprack.

”Bäst att det är annorlunda den här gången”, säger Michael Hartnett, marknadsstrateg på Bank of America, i en analys enligt Investopedia.

Han pekar på att faktorer som obligationsplaceringar, AI-boomen, valutaförsvagning och en global maktförskjutning från USA till resten av världen skiljer dagens marknad från 1990-talet. Ändå varnar han för att investerarnas hopp om snabba räntesänkningar kan försvaga dollarn.

Bank of Americas Bull & Bear-indikator ligger på 6,1 av 10, vilket signalerar ett neutralt marknadsläge.

”Om inte annorlunda den här gången, så får obligationer lite kärlek”, skriver Hartnett och menar att internationella aktier i så fall kan bli vinnare på bekostnad av S&P 500.

ANNONS