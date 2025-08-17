Med amerikanska aktier på rekordnivåer höjer en marknadsstrateg rösten för att värderingarna börjar likna de som föregick it-bubblan.
”Bäst att det är annorlunda” – strateg ser bubbelvibbar på börsen
Med amerikanska börser på rekordnivåer växer oron för att historien kan upprepa sig.
En marknadsstrateg på Bank of America menar att värderingarna nu överstiger nivåerna från it-bubblan, samtidigt som att en annan expert menar att AI kan bli nästa stora krasch.
Missa inte: Par tog miljonlån – räddade världens äldsta drive-in. Dagens PS
Börsen på rekordnivåer
S&P 500:s pris i förhållande till bokfört värde har klättrat till 5,3, högre än toppnoteringen i mars 2000, strax innan it-bubblan sprack.
”Bäst att det är annorlunda den här gången”, säger Michael Hartnett, marknadsstrateg på Bank of America, i en analys enligt Investopedia.
Han pekar på att faktorer som obligationsplaceringar, AI-boomen, valutaförsvagning och en global maktförskjutning från USA till resten av världen skiljer dagens marknad från 1990-talet. Ändå varnar han för att investerarnas hopp om snabba räntesänkningar kan försvaga dollarn.
Bank of Americas Bull & Bear-indikator ligger på 6,1 av 10, vilket signalerar ett neutralt marknadsläge.
”Om inte annorlunda den här gången, så får obligationer lite kärlek”, skriver Hartnett och menar att internationella aktier i så fall kan bli vinnare på bekostnad av S&P 500.
Dollarn under press
Handlare räknar nu med nästan 87 procents sannolikhet att Fed sänker räntan redan i september, enligt CME Groups FedWatch.
Samtidigt varnar Hartnett för att en tvär vändning i centralbankens politik kan väcka frågor om Feds oberoende.
”Störning är lika med urholkning”, säger han, och syftar på att dollarn kan försvagas kraftigt.
Dollarindexet har redan tappat över 9 procent i år och ligger kring 98. En svagare dollar kan enligt Hartnett bana väg för en ”boom och bubbla under 2025/26”, något som skulle kunna gynna Trump-administrationens försök att vända skuld- och underskottstrenden.
Läs också: Mikroplaster på insidan – vad gör de med vår kropp? Dagens PS
AI kan bli större risk
Samtidigt finns det röster som ser en ännu större fara i dagens AI-boom. Erik Gordon, professor vid University of Michigan, kallar AI-sektorn för en ”övervärderingsbubbla av helt annan magnitud”.
”Fler investerare kommer att lida än de som led av dotcom-kraschen, och deras lidande kommer att bli mer smärtsamt”, säger Gordon till Business Insider.
Han pekar på AI-bolaget CoreWeave som exempel. På bara två dagar rasade aktien så kraftigt att 24 miljarder dollar i börsvärde försvann, nästan 60 gånger mer än hela Pets.com någonsin var värt innan det gick omkull under it-bubblan. ”Om du antar att alla 410 miljoner gick förlorade, så var förlusten liten jämfört med vad vi kan få se inom AI”, säger Gordon.
Under it-bubblan pumpades rekordmycket riskkapital in i internetbolag, trots att många saknade både intäkter och affärsplaner, skriver Investopedia. Dagens parallell är AI-startups som snabbt drar till sig enorma summor, samtidigt som de ofta kämpar med växande förluster.
”Det krävs ett hype-drivet teknikbolag för att omedelbart förstöra 20 miljarder dollar i förmögenhet”, säger Gordon.
Läs även: Nya trenden – jobba på kontor. Dagens PS
Läs även: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
