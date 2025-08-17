Dagens PS
”Bäst att det är annorlunda” – strateg ser bubbelvibbar på börsen

En handlare på New York-börsen. Amerikanska aktier ligger på rekordnivåer samtidigt varnar en marknadsstrateg på Bank of Amrica för bubbelvibbar.
En handlare på New York-börsen. Amerikanska aktier ligger på rekordnivåer samtidigt varnar en marknadsstrateg på Bank of Amrica för bubbelvibbar. (Foto: Yuki Iwamura/TT)
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 aug. 2025Publicerad: 17 aug. 2025

Med amerikanska aktier på rekordnivåer höjer en marknadsstrateg rösten för att värderingarna börjar likna de som föregick it-bubblan.

Med amerikanska börser på rekordnivåer växer oron för att historien kan upprepa sig.

En marknadsstrateg på Bank of America menar att värderingarna nu överstiger nivåerna från it-bubblan, samtidigt som att en annan expert menar att AI kan bli nästa stora krasch.

Börsen på rekordnivåer

S&P 500:s pris i förhållande till bokfört värde har klättrat till 5,3, högre än toppnoteringen i mars 2000, strax innan it-bubblan sprack.

”Bäst att det är annorlunda den här gången”, säger Michael Hartnett, marknadsstrateg på Bank of America, i en analys enligt Investopedia.

Han pekar på att faktorer som obligationsplaceringar, AI-boomen, valutaförsvagning och en global maktförskjutning från USA till resten av världen skiljer dagens marknad från 1990-talet. Ändå varnar han för att investerarnas hopp om snabba räntesänkningar kan försvaga dollarn.

Bank of Americas Bull & Bear-indikator ligger på 6,1 av 10, vilket signalerar ett neutralt marknadsläge.

”Om inte annorlunda den här gången, så får obligationer lite kärlek”, skriver Hartnett och menar att internationella aktier i så fall kan bli vinnare på bekostnad av S&P 500.

Dollarn under press

Handlare räknar nu med nästan 87 procents sannolikhet att Fed sänker räntan redan i september, enligt CME Groups FedWatch.

Samtidigt varnar Hartnett för att en tvär vändning i centralbankens politik kan väcka frågor om Feds oberoende.

”Störning är lika med urholkning”, säger han, och syftar på att dollarn kan försvagas kraftigt.

Dollarindexet har redan tappat över 9 procent i år och ligger kring 98. En svagare dollar kan enligt Hartnett bana väg för en ”boom och bubbla under 2025/26”, något som skulle kunna gynna Trump-administrationens försök att vända skuld- och underskottstrenden.

AI kan bli större risk

Erik Gordon är kritisk till AI som han tror kan bli en värre bubbla än it-kraschen. Foto: University of Michigan Ross School of Business / Unsplash)
Samtidigt finns det röster som ser en ännu större fara i dagens AI-boom. Erik Gordon, professor vid University of Michigan, kallar AI-sektorn för en ”övervärderingsbubbla av helt annan magnitud”.

”Fler investerare kommer att lida än de som led av dotcom-kraschen, och deras lidande kommer att bli mer smärtsamt”, säger Gordon till Business Insider.

Han pekar på AI-bolaget CoreWeave som exempel. På bara två dagar rasade aktien så kraftigt att 24 miljarder dollar i börsvärde försvann, nästan 60 gånger mer än hela Pets.com någonsin var värt innan det gick omkull under it-bubblan. ”Om du antar att alla 410 miljoner gick förlorade, så var förlusten liten jämfört med vad vi kan få se inom AI”, säger Gordon.

Under it-bubblan pumpades rekordmycket riskkapital in i internetbolag, trots att många saknade både intäkter och affärsplaner, skriver Investopedia. Dagens parallell är AI-startups som snabbt drar till sig enorma summor, samtidigt som de ofta kämpar med växande förluster.

”Det krävs ett hype-drivet teknikbolag för att omedelbart förstöra 20 miljarder dollar i förmögenhet”, säger Gordon.

