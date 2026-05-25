Norska oljefonden dumpar svenska aktier för miljarder

Förutom i aktier investerar norska oljefonden i räntebärande tillgångar, fastigheter och infrastruktur för förnybar energi.

Största innehavet är i den amerikanska chipjätten Nvidia. Posten i Nvidia är värd 574 miljarder norska kronor och innebär att fondjätten kontrollerar 1,26 procent av aktierna i chipbjässen.

Läs också: Stoltenberg: Oljefonden minskar inte USA-exponeringen DagensPS

Astra Zeneca största innehavet i Sverige

På den svenska börsen har norska oljefonden, enligt datatjänsten Holdings, investeringar för 290 miljarder kronor varav läkemedelsbolaget Astra Zeneca dominerar bland aktieinnehaven. Värdet uppgår till 59 miljarder kronor som oljefonden har i Astra.

På senare tid har oljefonden, berättar EFN med hänvisning till Holdings, sålt svenska aktier för drygt 6 miljarder kronor.

Läs även: Oljefonden på hal is: Krasch kan utradera svindlande summor Realtid