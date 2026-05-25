Norska oljefonden uppges ha sålt svenska aktier för mer än 6 miljarder kronor, bland annat i en småspararfavorit.
Norska oljefonden dumpar svenska aktier för miljarder
Norska oljefonden är världens största statliga investeringsfond och förvaltar hisnande cirka 21 000 miljarder svenska kronor.
Norska oljefonden har funnits i 30 år och har innehav i drygt 7 000 bolag globalt.
Förutom i aktier investerar norska oljefonden i räntebärande tillgångar, fastigheter och infrastruktur för förnybar energi.
Största innehavet är i den amerikanska chipjätten Nvidia. Posten i Nvidia är värd 574 miljarder norska kronor och innebär att fondjätten kontrollerar 1,26 procent av aktierna i chipbjässen.
Läs också: Stoltenberg: Oljefonden minskar inte USA-exponeringen DagensPS
Astra Zeneca största innehavet i Sverige
På den svenska börsen har norska oljefonden, enligt datatjänsten Holdings, investeringar för 290 miljarder kronor varav läkemedelsbolaget Astra Zeneca dominerar bland aktieinnehaven. Värdet uppgår till 59 miljarder kronor som oljefonden har i Astra.
På senare tid har oljefonden, berättar EFN med hänvisning till Holdings, sålt svenska aktier för drygt 6 miljarder kronor.
Läs även: Oljefonden på hal is: Krasch kan utradera svindlande summor Realtid
Här är svenska aktierna som oljefonden sålt
Bland annat har aktier i Nordnet och Essity avyttrats för flera miljarder kronor. I hygienbolaget Essity har oljefonden minskat sitt innehav med 40 procent, framgår det.
Under april månad tömde norska oljefonden dessutom hela sin portfölj med aktier i folkkära Embracer. Där till har aktier sålts av i Epiroc och Hexagon, uppger Handelsbankens ekonomikanal.
I årets första kvartal backade värdet på jättefondens resultat med 1 270 miljarder norska kronor.
Vice vd:n om Q1-förlusten: Utmanande kvartal
”Resultatet speglar ett kvartal med utmanande marknadsförhållanden. Vi såg begränsad påverkan på räntebärande tillgångar och fastigheter, men det var nedgången i aktier, särskilt bland stora amerikanska teknikbolag, som avgjorde utfallet”, sade norska oljefondens vice vd Trond Grande i en kommentar till den nedslående resultatrapporten.
Läs mer: Norska oljefonden backade 1 270 miljarder – på ett kvartal DagensPS
Missa inte: The Economist: Norge har för mycket pengar DagensPS