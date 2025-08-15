Dagens PS
"AI kommer spricka värre än it-bubblan" menar experter

Erik Gordon är kritisk till AI som han tror kan bli en värre bubbla än it-krashen. Foto: University of Michigan Ross School of Business / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Enorma mängder pengar satsas på AI-teknologi när de stora jättarna slåss om framtidens teknologi. Men många frågar sig om det vi ser nu inte är farligt likt it-bubblan som sprack för över 20 år sedan.

De stora techbolagen Meta, Amazon, Alphabet och Microsoft utlovade i början av året att de kommer att satsa uppemot svindlande 320 miljarder dollar på utbyggnad av AI-teknologi. Det rapporterade CNBC i februari.

Tillsammans är nu Nvidia och Microsoft mer värda än Indiens och Japans samlade årliga produktion. Det konstaterar Bill Bonner, kolumnist i MoneyWeek. De så kallade “magnificent seven” inom tech Nvidia, Microsoft, Alphabet, Apple, Meta, Tesla och Amazon har historiskt höga börsvärden. Det är ungefär en tredjedel av den amerikanska börsens värde, eller ett värde motsvarande Kinas hela BNP. Det ser Bonner som något oroande.

Kommer kräva justering

Enligt Bill Bonner tror många investerare att bolagen kommer att kapitalisera stort på AI. Men det har ännu inte skett, och om det inte sker snart kommer det krävas en justering.

OpenAI storsatsar liksom konkurrenter stort på AI just nu. Foto: (TT)

“Aktiekurserna är långt över faktiska vinster och vinster kan inte motivera priserna. På ett eller annat sätt måste pris och värde komma närmare varandra. Troligast är att aktierna faller”, skriver Bonner.

En uppskattning från Goldman Sachs visar att “magnificent seven” skulle behöva generera 600 miljarder dollar i extra årliga intäkter. Detta bara för att kunna motivera sina investeringar.

AI påminner om it-bubblan

I sin kolumn liknar Bonner den nu rådande situationen vid den som förelåg vid sekelskiftet. Då sprack den så kallade it-bubblan. Då var också löftet att de nya teknologiska innovationerna skulle öka produktiviteten markant.

Produktivitetstillväxten i utvecklade ekonomier föll dock från runt 2 procent årligen på 1990-talet. Den har nu sjunkit till under 1 procent det senaste decenniet, enligt OECD.

Men Bonner är inte ensam i sin analys. Techgurun Erik Gordon, professor i entreprenörskap vid University of Michigans Ross School of Business, som tror AI kan vara en ännu större bubbla än den som sprack i början av 2000-talet, skriver Business Insider.

Gordon har tidigare redan sagt att AI-sektorn är kraftigt övervärderad ochtill Business Insider säger han nu att han tror att investerare kan komma att förlora stort.

Liknar bolag med Pet.com

Som ett exempel på hur mycket mer pengar som står på spel nu än för 25 år sedan jämför Erik Gordon två bolag. Det ena är Pet.com, något av ett typexempel för it-bubblan. Det andra är AI-bolaget CoreWeave som backas upp av Nvidia och som börsnoterades i mars i år.

När Pet.com stod som högst var bolaget värderat till 410 miljoner dollar. Pengar som sedan förlorades när bolaget hastigt och lustigt konkursade bara ett år efter toppvärderingen.

CoreWeave har däremot “endast” tappat 30 procent av sitt börsvärde under två dagars tid. Men det tappet har minskat bolagets värde med hela 23 miljarder dollar.

“Fler investerare kommer att lida än de som led av dotcom-kraschen. Deras lidande kommer att bli mer smärtsamt”, konstaterar Erik Gordon.

Får mothugg från entrepenör

Även nobelprisvinnaren Paul Krugman och fondförvaltaren Bill Smead har sagt att AI allt mer liknar en bubbla.

Men alla håller inte med om kritiken.

Den anadensiska entrepenören Kevin O’Leary som bland annat varit med i tv-programmet “Shark Tank” anser att det inte råder: “samma hype som internetbubblan var, för idag kan man faktiskt se produktiviteten och mäta den dollar för dollar”, säger han till Business Insider.

