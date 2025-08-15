"AI kommer spricka värre än it-bubblan" menar experter

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

AI påminner om it-bubblan

I sin kolumn liknar Bonner den nu rådande situationen vid den som förelåg vid sekelskiftet. Då sprack den så kallade it-bubblan. Då var också löftet att de nya teknologiska innovationerna skulle öka produktiviteten markant.

Produktivitetstillväxten i utvecklade ekonomier föll dock från runt 2 procent årligen på 1990-talet. Den har nu sjunkit till under 1 procent det senaste decenniet, enligt OECD.

Men Bonner är inte ensam i sin analys. Techgurun Erik Gordon, professor i entreprenörskap vid University of Michigans Ross School of Business, som tror AI kan vara en ännu större bubbla än den som sprack i början av 2000-talet, skriver Business Insider.

Gordon har tidigare redan sagt att AI-sektorn är kraftigt övervärderad ochtill Business Insider säger han nu att han tror att investerare kan komma att förlora stort.

Liknar bolag med Pet.com

Som ett exempel på hur mycket mer pengar som står på spel nu än för 25 år sedan jämför Erik Gordon två bolag. Det ena är Pet.com, något av ett typexempel för it-bubblan. Det andra är AI-bolaget CoreWeave som backas upp av Nvidia och som börsnoterades i mars i år.

När Pet.com stod som högst var bolaget värderat till 410 miljoner dollar. Pengar som sedan förlorades när bolaget hastigt och lustigt konkursade bara ett år efter toppvärderingen.

CoreWeave har däremot “endast” tappat 30 procent av sitt börsvärde under två dagars tid. Men det tappet har minskat bolagets värde med hela 23 miljarder dollar.

“Fler investerare kommer att lida än de som led av dotcom-kraschen. Deras lidande kommer att bli mer smärtsamt”, konstaterar Erik Gordon.

Får mothugg från entrepenör

Även nobelprisvinnaren Paul Krugman och fondförvaltaren Bill Smead har sagt att AI allt mer liknar en bubbla.

Men alla håller inte med om kritiken.

Den anadensiska entrepenören Kevin O’Leary som bland annat varit med i tv-programmet “Shark Tank” anser att det inte råder: “samma hype som internetbubblan var, för idag kan man faktiskt se produktiviteten och mäta den dollar för dollar”, säger han till Business Insider.