Enorma mängder pengar satsas på AI-teknologi när de stora jättarna slåss om framtidens teknologi. Men många frågar sig om det vi ser nu inte är farligt likt it-bubblan som sprack för över 20 år sedan.
"AI kommer spricka värre än it-bubblan" menar experter
Mest läst i kategorin
Källor: USA använder AI för att spionera
USA använder hemlig spårteknik för att följa AI-chip på väg mot Kina. Samtidigt kan president Trump lätta på exportreglerna. USA ska i hemlighet övervaka leveranser av avancerade AI-chip för att förhindra att tekniken hamnar i fel händer. Enligt personer med insyn riktas spårningen i första hand mot Kina. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …
Nya ChatGPT - ett fiasko?
OpenAI:s senaste storsatsning, GPT-5, marknadsfördes som ett enormt tekniskt lyft. Men lanseringen har snabbt förvandlats till en krishantering för vd Sam Altman. Sam Altman skrädde inte orden när han presenterade OpenAI:s senaste ChatGPT – GPT-5. Modellen skulle vara som att ”prata med en legitim expert på doktorsnivå inom vilket område som helst”, lovade han. Han …
Dina prylar som är beroende av sällsynta mineraler
Elbilar, datorer, mobiltelefoner. Listan kan göras lång på prylar som faktiskt är beroende av sällsynta mineraler. Här kommer några av ämnesområdena som de populära metallerna används inom. Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet. De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium. Stormakter vill …
Efter Intels besked – nya chipfabriker tar vid i EU
En av Europas mest ambitiösa chipplaner stoppades när Intel drog sig ur Tyskland. Samtidigt fortsätter andra miljardbyggen. Intel drog sig ur ett av Europas största halvledarprojekt, men kapplöpningen om framtidens chip tar inte slut för det. Tvärtom växer nya fabriksplaner fram och EU håller fast vid målet att fördubbla produktionen till 2030. Missa inte: Rekordförsäljning …
Nytt hjärnchip kan läsa dina tankar – 74 procents träffsäkerhet
Forskare vid Stanford University har utvecklat ett experimentellt hjärnchip som kan översätta en persons tänkta meningar till text – utan att orden uttalas högt. Träffsäkerheten är redan uppe i 74 procent. Obehagligt? Kanske. Fascinerande? Definitivt. Tekniken bygger på en så kallad brain-computer interface (BCI) som registrerar hjärnsignaler via mikroelektroder placerade i den del av hjärnan …
De stora techbolagen Meta, Amazon, Alphabet och Microsoft utlovade i början av året att de kommer att satsa uppemot svindlande 320 miljarder dollar på utbyggnad av AI-teknologi. Det rapporterade CNBC i februari.
Tillsammans är nu Nvidia och Microsoft mer värda än Indiens och Japans samlade årliga produktion. Det konstaterar Bill Bonner, kolumnist i MoneyWeek. De så kallade “magnificent seven” inom tech Nvidia, Microsoft, Alphabet, Apple, Meta, Tesla och Amazon har historiskt höga börsvärden. Det är ungefär en tredjedel av den amerikanska börsens värde, eller ett värde motsvarande Kinas hela BNP. Det ser Bonner som något oroande.
Kommer kräva justering
Enligt Bill Bonner tror många investerare att bolagen kommer att kapitalisera stort på AI. Men det har ännu inte skett, och om det inte sker snart kommer det krävas en justering.
“Aktiekurserna är långt över faktiska vinster och vinster kan inte motivera priserna. På ett eller annat sätt måste pris och värde komma närmare varandra. Troligast är att aktierna faller”, skriver Bonner.
Missa inte:
De smärtsamma AI-fiaskona ingen pratar om. Dagens PS
En uppskattning från Goldman Sachs visar att “magnificent seven” skulle behöva generera 600 miljarder dollar i extra årliga intäkter. Detta bara för att kunna motivera sina investeringar.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
AI påminner om it-bubblan
I sin kolumn liknar Bonner den nu rådande situationen vid den som förelåg vid sekelskiftet. Då sprack den så kallade it-bubblan. Då var också löftet att de nya teknologiska innovationerna skulle öka produktiviteten markant.
Läs även:
Finansinspektionen slår larm: Unga måste sluta ta tips från AI. E55
Produktivitetstillväxten i utvecklade ekonomier föll dock från runt 2 procent årligen på 1990-talet. Den har nu sjunkit till under 1 procent det senaste decenniet, enligt OECD.
Men Bonner är inte ensam i sin analys. Techgurun Erik Gordon, professor i entreprenörskap vid University of Michigans Ross School of Business, som tror AI kan vara en ännu större bubbla än den som sprack i början av 2000-talet, skriver Business Insider.
Gordon har tidigare redan sagt att AI-sektorn är kraftigt övervärderad ochtill Business Insider säger han nu att han tror att investerare kan komma att förlora stort.
Liknar bolag med Pet.com
Som ett exempel på hur mycket mer pengar som står på spel nu än för 25 år sedan jämför Erik Gordon två bolag. Det ena är Pet.com, något av ett typexempel för it-bubblan. Det andra är AI-bolaget CoreWeave som backas upp av Nvidia och som börsnoterades i mars i år.
Missa inte:
AI-jätten tänker om efter fiasko – satsar på människor. Realtid
När Pet.com stod som högst var bolaget värderat till 410 miljoner dollar. Pengar som sedan förlorades när bolaget hastigt och lustigt konkursade bara ett år efter toppvärderingen.
CoreWeave har däremot “endast” tappat 30 procent av sitt börsvärde under två dagars tid. Men det tappet har minskat bolagets värde med hela 23 miljarder dollar.
“Fler investerare kommer att lida än de som led av dotcom-kraschen. Deras lidande kommer att bli mer smärtsamt”, konstaterar Erik Gordon.
Får mothugg från entrepenör
Även nobelprisvinnaren Paul Krugman och fondförvaltaren Bill Smead har sagt att AI allt mer liknar en bubbla.
Men alla håller inte med om kritiken.
Läs även:
Så lyckas du med AI – råden från proffset. News55
Den anadensiska entrepenören Kevin O’Leary som bland annat varit med i tv-programmet “Shark Tank” anser att det inte råder: “samma hype som internetbubblan var, för idag kan man faktiskt se produktiviteten och mäta den dollar för dollar”, säger han till Business Insider.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
"AI kommer spricka värre än it-bubblan" menar experter
Enorma mängder pengar satsas på AI-teknologi när de stora jättarna slåss om framtidens teknologi. Men många frågar sig om det vi ser nu inte är farligt likt it-bubblan som sprack för över 20 år sedan. De stora techbolagen Meta, Amazon, Alphabet och Microsoft?utlovade i början av året att de kommer att satsa uppemot svindlande 320 …
Vattenbrist i Stockholm – stockholmarna uppmanas agera direkt
Den höga temperaturen i Mälaren har minskat dricksvattenproduktionen och riskerar att förvärra läget i Stockholm när förbrukningen stiger. Stockholmare och invånare i flera kranskommuner uppmanas nu att omedelbart spara på kranvattnet. Vattenbristen är akut och läget beskrivs som skarpt. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS Vattenbrist …
Kraftig vändning: Kodak kämpar för överlevnad
Företaget som en gång definierade fotografiets guldålder står återigen inför en osäker framtid. Trots en nostalgisk återkomst av analoga kameror och film, delvis driven av Gen Z, har bolaget nyligen publicerat en rapport som väcker allvarliga frågor om dess fortsatta existens. Samtidigt som ledningen försöker lugna marknaden fortsätter bolagets skulder att torna upp sig, vilket …
Nya trenden – jobba på kontor
Kontorslivet är tillbaka på modet. På TikTok och andra sociala medier sprids nu en ny trend bland Generation Z. Det är inte längre bara föräldragenerationen som drömmer om skrivbord, pärmar och kaffepauser. I sociala medier sprids nu en ny våg där kontorslivet lyfts fram som både stilfullt och tryggt. Missa inte: Tiny House från Sverige …
Ny chef får nyckelroll i Volvo Cars
I en oväntad vändning stärker Volvo Cars sin organisation med en hemvändande chef. Den nya strategin syftar till att konsolidera styrkan inom företaget, men bakom kulisserna sker större förändringar. Interna omstruktureringar på volvo cars Biltillverkaren Volvo Cars genomgår en betydande omstrukturering av sin ledningsgrupp. Tidigare vd för motorfabriken i Skövde, Michael Fleiss, återvänder till företaget …