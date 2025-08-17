Dagens PS
Par tog miljonlån – räddade världens äldsta drive-in

Shankweiler’s Drive-In Theatre i Orefield, Pennsylvania – världens äldsta fortfarande aktiva drive-in-biograf.
Shankweiler’s Drive-In Theatre i Orefield, Pennsylvania – världens äldsta fortfarande aktiva drive-in-biograf. (Foto: Shankweiler’s)
Uppdaterad: 17 aug. 2025Publicerad: 17 aug. 2025

De satsade sina besparingar och tog ett lån på en miljon dollar. Med det köpte paret världens äldsta drive-in och första året blev tufft.

Ett riskfyllt lån, ett starkt kulturarv och en passion för film.

När världens äldsta drive-in riskerade att säljas till fastighetsutvecklare valde ett par att satsa allt.

Hotet mot biografen

När filmälskande paret Matt McClanahan och Lauren McChesney fick veta att Shankweiler’s Drive-In Theatre i Orefield, Pennsylvania, riskerade att säljas till fastighetsutvecklare tog de ett avgörande beslut.

Biografen, som öppnade 1934, är världens äldsta drive-in och ett stycke levande filmhistoria. Det var den andra drive-in-biografen i USA, men i dag är den den äldsta som fortfarande är i drift. Den byggdes ursprungligen bakom en restaurang och kallades ”Shankweiler’s Auto Park”, där filmerna projicerades på ett lakan spänt mellan två stolpar.

För att säkra köpet 2022 tömde paret sina besparingar och tog dessutom ett miljonlån. Köpesumman landade på 1,05 miljoner dollar.

”Det var lite av en om inte vi, vem annars?-situation. Jag hade kvalifikationerna. Vi hade bakgrunden, vi hade ritningarna för att omdefiniera verksamheten. Så vem annars skulle göra det om inte vi?”, säger McClanahan.

Enligt CNBC genomfördes affären med hjälp av ett småföretagslån där paret själva stod för en insats på drygt 112 000 dollar, pengar de samlade ihop genom sparpengar, pensionskonton och stöd från familj.

Från förlust till vinst

Matt McClanahan och Lauren McChesney framför filmduken samt entrén till Shankweiler’s Drive-In Theatre i Pennsylvania, världens äldsta drive-in-biograf. (Foto: Shankweiler’s Instagram)
Matt McClanahan och Lauren McChesney framför filmduken samt entrén till Shankweiler’s Drive-In Theatre i Pennsylvania, världens äldsta drive-in-biograf. (Foto: Shankweiler’s Instagram)

Att driva världens äldsta drive-in blev snabbt mer än nostalgi. Det innebar en hård kamp mot ekonomiska utmaningar. “Att få ekonomin att gå ihop det första året var tufft”, säger McClanahan.

Shankweiler’s drog in cirka 300 000 dollar i totala intäkter år 2023, och efter att ha täckt alla teaterns utgifter betalade paret sig själva precis tillräckligt för att få mat på bordet.

Men redan året därpå vände det. År 2024 nådde intäkterna nästan 550 000 dollar och biografen gick för första gången med vinst. Nettoresultatet blev drygt 50 000 dollar och paret kunde ta ut en gemensam lön på 36 000 dollar.

McChesney beskriver pressen:

“Eftersom det är historiskt, eftersom det är så speciellt, finns det det där extra trycket på att vi måste lyckas med det här”, säger hon.

Mer än film

För att hantera lågsäsongen har de utvecklat konceptet med fler evenemang. En alla hjärtans dag-satsning med charkuteribrickor och filmen “The Notebook” lockade par, medan halloweenfirandet blivit en familjefavorit med lekar och kostymtävlingar.

Biljettpriserna ligger på cirka 9 dollar för barn och 13 dollar för vuxna och enligt klassisk drive-in-tradition visas alltid två filmer per kväll. Men det är inte bara film som lockar.

”Det finns mycket mer än filmer som kunderna kan se fram emot när de kommer till vår biograf. Det är mer än filmerna. Det är en hel kväll”, säger McClanahan.

Under sommaren håller Shankweiler’s öppet sju dagar i veckan medan vintern innebär öppet torsdag till söndag. Paret sköter själva det mesta av driften men tar in extra personal till snackbaren och biljettkassan under högsäsongen.

”Du har en massa pengar som kommer in, och sedan en massa pengar som går ut igen”, säger McClanahan och syftar på kostnaderna för filmlicenser, lån, el och personal.

Samtidigt gäller det att hela tiden hitta nya vägar framåt. Planer finns på dagmarknader, bilträffar och andra event på den fyra hektar stora tomten.

”När filmerna spelas och du ser hundratals människor dela den här fantastiska upplevelsen, och de har en bra stund och alla är glada, då känns det som att den där tyngden bara lyfts och du inser att det är därför vi gör det här. Gemenskapen kommer samman på den här platsen, och vi möjliggör något riktigt speciellt”, säger McClanahan.

