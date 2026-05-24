Nästa år har USA-börsen potential att passera 9 000, vilket skulle betyda en uppgång på 22 procent från dagens nivåer enligt prognosen.
JP Morgan: Bäddat för börsrally på 22 procent i USA
Det är JP Morgan Private Bank som kablar ut den optimistiska prognosen för aktiemarknaden.
Om förutsägelsen slår in skulle det betyda att det breda amerikanska jämförelseindexet S&P 500 stiger med hela 22 procent under 2027.
Förutsättningen för att spådomen ska infrias är att AI, artificiell intelligens, gör stora produktivitetsvinster som håller inflationen i schack.
Börsproffsen: Helt rimligt
Om tillväxten tar fart på allvar kommer börsen, tror JP Morgan Private Bank, troligen att tolerera högre obligationsräntor.
Kriti Gupta, en global investeringsstrateg, och Nick Roberts, en portföljförvaltare på JPMorgan Private Bank, lyfte fram sin uppmuntrande profetia om börsen i veckan, uppger Business Insider.
”Även om det inte är basscenariot, kan S&P 500 nå så högt som 9 000 i mitten av 2027. En ökning på ~22 % från nuvarande nivåer kan verka optimistisk, men det är fortfarande helt rimligt”, hävdar aktieproffsen, berättar tidningen och konstaterar att techaktier i referensindexet S&P 500 hittills i år gått upp med 23 procent.
Tech mosar USA-börsen
Det slår med råge ökningen som helhet som S&P 500 haft under 2026, den stannar vid 8 procent, framgår det.
Jp Morgan private Banks prognosmakare påminner om att det hänt förut att USA:s börsriktmärke stigit med över 20 procent med ökad produktivitet, vilket också är fullt möjligt med AI som drivkraft, menar man.
”Produktiviteten ökade kraftigt i slutet av 1990-talet och uppgick till ~2,8 % i årstakt. Samtidigt levererade indexet fem år i rad med över 20 % avkastning mellan 1995 och 2000. Det kan hända igen”.
Experterna: Är hälsosamt
Med ökad tillväxt förväntas aktiemarknaden stå pall för högre avkastning på räntemarknaden.
”Risktillgångar stiger inte alltid i en rak linje. Den nuvarande avvecklingen i momentumaktier som halvledare och andra AI-flaskhalsar som reaktion på högre obligationsräntor är helt hälsosam. Det banar väg för nästa steg, med renare investerarpositionering”, resonerar JP Morgans aktieexperter, skriver Business Insider.
