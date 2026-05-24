JP Morgan: Bäddat för börsrally på 22 procent i USA

Förutsättningen för att spådomen ska infrias är att AI, artificiell intelligens, gör stora produktivitetsvinster som håller inflationen i schack.

Börsproffsen: Helt rimligt

Om tillväxten tar fart på allvar kommer börsen, tror JP Morgan Private Bank, troligen att tolerera högre obligationsräntor.

Kriti Gupta, en global investeringsstrateg, och Nick Roberts, en portföljförvaltare på JPMorgan Private Bank, lyfte fram sin uppmuntrande profetia om börsen i veckan, uppger Business Insider.

”Även om det inte är basscenariot, kan S&P 500 nå så högt som 9 000 i mitten av 2027. En ökning på ~22 % från nuvarande nivåer kan verka optimistisk, men det är fortfarande helt rimligt”, hävdar aktieproffsen, berättar tidningen och konstaterar att techaktier i referensindexet S&P 500 hittills i år gått upp med 23 procent.

