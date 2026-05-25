Subventioner till industrin sågades – nu har det blivit normalt

Men det växer också en oro för att utvecklingen ska gynna de största ekonomierna och underminera den inre marknaden.

Har blivit normaliserat

Under 2024 uppgick det godkända statliga stödet inom EU till drygt 168 miljarder euro, motsvarande nära en procent av unionens samlade BNP.

Nivåerna ligger fortsatt betydligt högre än före pandemin, då EU tillfälligt lättade på reglerna för att hjälpa företag genom covidkrisen och energichocken efter Rysslands invasion av Ukraina.

Sedan dess har synen på statliga subventioner förändrats snabbt i Bryssel. Tidigare betraktades stöd främst som ett undantag för att hantera marknadsmisslyckanden.

Nu används stöden allt oftare som ett verktyg för industripolitik och strategisk konkurrens, skriver Financial Times.

