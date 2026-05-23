Petter Stordalen shoppar köpcentrum: "Äntligen"

De två centren uppges i ett pressmeddelande ha en sammanlagd årlig omsättning på över 3,3 miljarder norska kronor och 5,4 miljoner besökare.

Här startade Petter Stordalen sin karriär

För Petter Stordalen, mest känd för sitt hotellimperium Strawberry, bär förvärvet på en stor portion personlig historia. Det var nämligen på City Syd som hans karriär tog fart på allvar i slutet av 1980-talet.

Som 24-åring anlände han till Trondheim 1987 helt utan tidigare erfarenhet av ledarskap. Hans uttalade ambition var dock glasklar, han skulle bli centrumchef för City Syd. Och så blev det.

Framgångarna under de efterföljande åren beskriver han i dag som ett äventyrligt kapitel som lade grunden för hela hans fortsatta resa inom näringslivet. Hotellmiljardären understryker att han inte skulle ha varit där han är i dag utan erfarenheterna från Trondheim, och att förvärvet därför känns extra speciellt.

