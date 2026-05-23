Hotellkungen Petter Stordalen köper genom sitt fastighetsbolag Aurora Eiendom två av Trondheims största handelsdestinationer, däribland köpcentret där hans karriär tog fart.
Petter Stordalen shoppar köpcentrum: "Äntligen"
Säljare är Storebrand Livsforsikring och omfattar Tiller Torget samt Storebrands andel av City Syd, båda längs E6:an i utkanten av Trondheim.
Det totala fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 2,15 miljarder norska kronor, och det formella ägarskiftet planeras ske den 1 juli.
De två centren uppges i ett pressmeddelande ha en sammanlagd årlig omsättning på över 3,3 miljarder norska kronor och 5,4 miljoner besökare.
Här startade Petter Stordalen sin karriär
För Petter Stordalen, mest känd för sitt hotellimperium Strawberry, bär förvärvet på en stor portion personlig historia. Det var nämligen på City Syd som hans karriär tog fart på allvar i slutet av 1980-talet.
Som 24-åring anlände han till Trondheim 1987 helt utan tidigare erfarenhet av ledarskap. Hans uttalade ambition var dock glasklar, han skulle bli centrumchef för City Syd. Och så blev det.
Framgångarna under de efterföljande åren beskriver han i dag som ett äventyrligt kapitel som lade grunden för hela hans fortsatta resa inom näringslivet. Hotellmiljardären understryker att han inte skulle ha varit där han är i dag utan erfarenheterna från Trondheim, och att förvärvet därför känns extra speciellt.
Miljardären: Insåg tidigt potentialen
Redan under sin tid som ung chef på handelsplatsen såg han den kommersiella potentialen. Enligt Stordalen stod det tidigt klart att City Syd skulle bli en gigantisk framgång, och han betraktar det som en av de mest lyckade köpcentrumetableringarna i norsk historia. Att nu återvända som ägare har varit ett långvarigt mål som slutligen har blivit verklighet.
”Jag insåg tidigt att City Syd skulle bli en gigantisk succé. Allt stämde. City Syd var det bästa köpcentrumet Norge någonsin sett”, säger Petter Stordalen.
Framtidsvisionen för handelsplatsen
Förvaltningen av fastigheterna kommer att skötas av Aurora Eiendoms delägda Alti Forvaltning, som efter detta tillskott kontrollerar en portfölj bestående av totalt 69 köpcentrum i regionen, skriver norska Dagens Næringsliv.
Säljaren Storebrand Livsforsikring har ägt City Syd i tre decennier. Från Storebrands sida förklaras försäljningen med en strategi om att diversifiera bolagets övergripande fastighetsportfölj.
Petter Stordalens mål är att lyfta handelsplatsen till nästa nivå som en modern mötesplats för både upplevelser och handel.
