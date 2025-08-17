Dagensps.se
Mikroplaster på insidan – vad gör de med vår kropp?

Forskare har hittat mikroplaster i både blod och hjärna.
Forskare har hittat mikroplaster i både blod och hjärna.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 aug. 2025Publicerad: 17 aug. 2025

Från bildäck till vattenflaskor. Mikroplasterna letar sig in i kroppen och forskarna försöker nu förstå deras inverkan.

Mikroplaster är inte längre bara ett miljöproblem i haven, utan de finns i våra kroppar.

Forskare har hittat plastpartiklar i blod, hjärna och till och med i benvävnad. Men vad innebär det för vår hälsa och var kommer alla dessa partiklar ifrån?

Mikroplasternas ursprung i vardagen

Redan i jordprover från 1940- och 50-talen har forskare hittat spår av de första mikroplasterna. Det markerade början på en utveckling som tog fart under 1960-talet när plastanvändningen ökade kraftigt. I dag vet vi att mikroplaster bildas när större plastföremål slits ned och att källorna finns överallt i vår vardag.

I Sverige kommer de största utsläppen från slitna bildäck, textiltvätt och konstgräsplaner, enligt Dagens PS. Industriell plastproduktion, båtbottenfärg och nedskräpning bidrar också.

“Det många inte tänker på är att några av de största källorna till mikroplaster kommer från vår vardag: bildäcksslitage, textiltvätt och konstgräsplaner. Varje gång vi tvättar våra syntetkläder släpper vi ut mikroplastfibrer i vattnet. De första tvättarna är särskilt problematiska”, förklarar Eva Blidberg, sakkunnig för havsfrågor på Håll Sverige Rent, för Dagens PS.

En global studie visade att 93 procent av allt flaskvatten innehåller mikroplaster och i en het bil bryts plasten ned ännu snabbare.

Mikroplaster i våra kroppar
Från bildäcket till lungan. Våra kroppar innehåller mer och mer mikroplaster – och utvecklingen oroar även i Sverige.
Så tar sig mikroplaster in i kroppen

Mikroplast tar sig in i människokroppen genom tre huvudsakliga vägar:

  • Via mat och dryck: Vi får i oss mikroplaster genom förorenad mat och dryck, särskilt från vattenflaskor och livsmedelsförpackningar av plast.
  • Genom inandning: Mikroplastpartiklar finns i luften vi andas, särskilt inomhus där plastfibrer från textilier och andra källor cirkulerar.
  • Via huden: Vissa mikroplastpartiklar kan absorberas genom huden, till exempel från kosmetika och hygienprodukter som innehåller mikroplaster.

Plast i hjärnan

Svenska forskare har hittat mikroplaster i blod, lungor och hjärnan. Internationellt har forskare även funnit plastpartiklar i plack i halspulsådern. Enligt BBC kopplades dessa fynd till högre risk för stroke och hjärtinfarkt.

I en annan studie hade personer med demens upp till tio gånger mer plast i hjärnan än friska individer.

“Vi blev chockade”, säger Matthew Campen, professor i toxikologi vid University of New Mexico, som ledde forskningen.

Han menar att hjärnan är särskilt utsatt eftersom den innehåller mycket fett och har svårt att rensa bort främmande ämnen. Vid demens blir situationen ännu värre då blod-hjärnbarriären försämras, vilket gör det lättare för plastpartiklar att ta sig in.

“Vi vet att uppvärmning och varmvatten är de värsta tänkbara scenarierna för plastintag, och det kan verkligen underlätta utsläppet av mikroplaster från vanligt förekommande plastföremål”, säger Stephanie Wright vid Imperial College London till BBC.
"Vi vet att uppvärmning och varmvatten är de värsta tänkbara scenarierna för plastintag, och det kan verkligen underlätta utsläppet av mikroplaster från vanligt förekommande plastföremål", säger Stephanie Wright vid Imperial College London till BBC.

Forskare misstänker även att mikroplaster kan skapa långvarig inflammation i kroppen och på sikt äventyra organens funktion. Enligt BBC finns även indikationer på att de minsta plastpartiklarna, så kallade nanoplaster, kan ta sig in i cellerna och störa deras normala beteende. Dessutom pekar studier på att vissa plastpartiklar kan bära med sig miljögifter eller påverka kroppens hormonsystem.

Forskare i Kina har dessutom hittat mikroplaster i ben och muskelvävnad. En möjlig konsekvens enligt forskarna är nedsatt fysisk funktion eller långvarig inflammation som kan belasta organen.

Många olika typer av plast

Forskarna är överens om att mycket återstår att förstå.

“Det är inte asbest”, säger Fay Couceiro, professor i miljöföroreningar vid University of Portsmouth.

“De kommer inte att orsaka någon specifik skada omedelbart, men det är mer troligt att de kommer att skada dina celler och belasta ditt allmänna välbefinnande, vilket gör att du är mer benägen att bli sjuk”, tillägger hon.

Samtidigt ser vi redan effekter i havsmiljöer.

“Vi ser hur djur svälter med magarna fulla av plast. Det påverkar hela näringskedjan när mikroplasten vandrar uppåt från ett djur till ett annat”, säger Blidberg.

En annan utmaning är att plast inte är ett enda ämne.

“Det finns många olika typer av plaster, alla med olika sammansättningar som bryts ner i olika former och fasonger”, säger Verena Pichler, docent i farmaceutisk kemi vid universitetet i Wien, till BBC.

“Termen mikroplast fångar inte variationen i det vi har att göra med”, tillägger hon.

Forskare arbetar nu för att ta reda på hur mycket plast våra kroppar kan tåla innan riskerna blir för stora. Tills dess pekar experterna på att vi kan minska vår exponering genom att välja bort plastförpackningar när det är möjligt.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

