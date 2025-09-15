Alphabet slår rekord – Musk miljardköper – Kina slår mot Nvidia

Under måndagen kunde den som investerat i Googles moderbolag Alphabet glädjas åt att aktien stigit med mer än 3 procent.

Det har gjort att bolaget för första gången stigit över 3 biljoner i värdering och därmed ingår i en exklusiv klubb av bolag som tidigare bara bestått av Apple Microsoft och Nvidia. Enligt analytiker kan aktien ha ännu mer att ge.

Sistnämnda Nvidia har däremot haft en mer typisk måndagskänsla. Bolaget anklagas av Kina för att inte leva upp till landets konkurrenslagstiftning om monopol. Nyheten fick Nvidias aktie att sjunka i förhandeln dagen, för att senare återhämta sig något.

Kina pekar åt fel håll

Förutom problem med Nvidia har Kina sina egna problem att förhålla sig till. Världens tillväxtmotor ser ut att sakta ner, trots stimulanser.

Fastighetsmarknaden har sedan tidigare visat problem och handelskriget med USA gör ingen särskilt glad heller. Samtidigt minskar industrin och konsumtionen i landet. Dock från redan höga siffror.

En ljusning för Kina kan vara att man nått vissa framgång i förhandlingarna i Madrid med USA. I ett första steg har man nu kommit fram till ett ramavtal gällande försäljningen av Tiktok i USA. Det är i sig inget som påverkar Kinas ekonomi direkt, men det är en början till fler överenskommelser gällande handel med USA.