Alphabet slår rekord – Musk miljardköper – Kina slår mot Nvidia

Sam Altman, Jensen Huang och Sundar Pichai är techjättarna som har anledning att fira, sura och fundera på börsen. (Foto: Alex Brandon/ Andy Wong/ Eric Risberg/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Under veckans första arbetsdag är det techjättar och deras aktier som står i fokus. Den ena rusade på börsen och den andra förbereds för försäljning. Den tredje fick en sur smak i munnen på den kinesiska marknaden.

Under måndagen kunde den som investerat i Googles moderbolag Alphabet glädjas åt att aktien stigit med mer än 3 procent.

Det har gjort att bolaget för första gången stigit över 3 biljoner i värdering och därmed ingår i en exklusiv klubb av bolag som tidigare bara bestått av Apple Microsoft och Nvidia. Enligt analytiker kan aktien ha ännu mer att ge.

Sistnämnda Nvidia har däremot haft en mer typisk måndagskänsla. Bolaget anklagas av Kina för att inte leva upp till landets konkurrenslagstiftning om monopol. Nyheten fick Nvidias aktie att sjunka i förhandeln dagen, för att senare återhämta sig något.

Kina pekar åt fel håll

Förutom problem med Nvidia har Kina sina egna problem att förhålla sig till. Världens tillväxtmotor ser ut att sakta ner, trots stimulanser.

Elon Musk har tankat Tesla-aktier. (Foto: AP/TT)

Fastighetsmarknaden har sedan tidigare visat problem och handelskriget med USA gör ingen särskilt glad heller. Samtidigt minskar industrin och konsumtionen i landet. Dock från redan höga siffror.

En ljusning för Kina kan vara att man nått vissa framgång i förhandlingarna i Madrid med USA. I ett första steg har man nu kommit fram till ett ramavtal gällande försäljningen av Tiktok i USA. Det är i sig inget som påverkar Kinas ekonomi direkt, men det är en början till fler överenskommelser gällande handel med USA.

Musk tankar Tesla-aktier

Tesla har inte mycket att hämta i Kina där försäljningen rasat den senaste tiden. Men bolagets ägare Elon Musk tror på framtiden och har tankat närmare en miljard aktier i bolaget.

Kanske är det den generösa incitamentpaketet som styrelsen lockar med som fått Musk att handla av de egna aktierna. Aktien ökade också med 7,3 procent i förhandeln och med nästan 3 procent under dagen på börsen.

Alla är dock inte lika glada i Elon Musks utlovade belöningar. Självast påven har nu gått ut och kritiserat paketet.

Och Altman förbereder börsnotering

Musks före detta affärspartner, numera fiende, OpenAI:s vd Sam Altman vill också ge sig ut på börsen och lansera sitt bolag där.

En börsnotering av OpenAI skulle, om man utgår från dagens värderingar av bolaget, kunna bli historiens största notering någonsin.

I en intervju med CNBC förra månaden uttryckte Altman dock en viss tveksamhet inför en eventuell börsnotering.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

