AI-rallyt värre än börskrascher sedan 1700-talet

Långt senare, kring millennieskiftet, sköt IT-hysterin börsen i sank. För att inte tala om ”Svarta måndagen” 1987 och hösten 1929, som också investerare minns med obehag, när 16 miljoner aktier paniksåldes och i samma veva tog död på det glada 1920-talet.

Kreugerkraschen 1932 sände också, som bekant, chockvågor genom såväl finansmarknaderna som världsekonomin.

AI-frenesin lirar i en egen division

Men ingen av krascherna under alla dessa sekel är jämförbar med AI-hajpen som nu präglar New York-börsen, enligt Bank of America.

”SOX halvledarindex har ett topppris som är 62 % högre än dess 200-dagars glidande medelvärde – mer än dubbelt så mycket som spreaden för Dow Jones Industrial Average.inför Svarta måndagen 1987, såväl som inför Svarta tisdagen 1929, enligt en torsdagsnotering från Bank of Americas strateg Michael Hartnett”, uppger CNBC.

SOX är en förkortning av Philadelphia Semiconductor och det har alltså rusat med över 60 procent sedan den 30 mars i år.

Den historiska rusningen i AI-boomens spår överträffas utifrån avvikelse från 200-dagarsvärdet endast av värdeökningen för det franska Mississippikompaniet under åren 1718–1720, vars aktier tilläts som betalningsmedel av den franska kronan, vilket ledde till en fördubbling av mängden pengar i omlopp.