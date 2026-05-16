Det pågående AI-rallyt i USA är brantare än alla bubblor som spruckit sedan 1700-talet, enligt ny analys från Bank of America.
AI-rallyt värre än börskrascher sedan 1700-talet
Värderingarna är högre i dag än än under flera ökända milstolpar sedan tidigt 1700-talet. Då, för flera hundra år sedan, när kung Ludvig XV regerade i Frankrike och dess för innan, var franska värdepapper extremt uppblåsta.
Långt senare, kring millennieskiftet, sköt IT-hysterin börsen i sank. För att inte tala om ”Svarta måndagen” 1987 och hösten 1929, som också investerare minns med obehag, när 16 miljoner aktier paniksåldes och i samma veva tog död på det glada 1920-talet.
Kreugerkraschen 1932 sände också, som bekant, chockvågor genom såväl finansmarknaderna som världsekonomin.
AI-frenesin lirar i en egen division
Men ingen av krascherna under alla dessa sekel är jämförbar med AI-hajpen som nu präglar New York-börsen, enligt Bank of America.
”SOX halvledarindex har ett topppris som är 62 % högre än dess 200-dagars glidande medelvärde – mer än dubbelt så mycket som spreaden för Dow Jones Industrial Average.inför Svarta måndagen 1987, såväl som inför Svarta tisdagen 1929, enligt en torsdagsnotering från Bank of Americas strateg Michael Hartnett”, uppger CNBC.
SOX är en förkortning av Philadelphia Semiconductor och det har alltså rusat med över 60 procent sedan den 30 mars i år.
Den historiska rusningen i AI-boomens spår överträffas utifrån avvikelse från 200-dagarsvärdet endast av värdeökningen för det franska Mississippikompaniet under åren 1718–1720, vars aktier tilläts som betalningsmedel av den franska kronan, vilket ledde till en fördubbling av mängden pengar i omlopp.
Bank of Americas strateg – ”nu åker vi”
SOX-indexet har nu ett rejält försprång till övriga börsen, däribland till jämförelseindexet och riktmärket S&P 500.
”Exponentiella prisrörelser, marknadskoncentration, kollapsande volym, aktier som driver obligationsräntor högre, varför förstöra allas nya grundantaganden … nu åker vi”, skriver Bank of America-strategen Michael Hartnett om det nuvarande börsklimatet.
Det talas i dag om paraboliska AI-aktier till följd av den branta rusningen och en farlig trend som en del proffs hävdar slutar i en värre börskrasch än när IT-bubblan sprack.
Ekonomer och flera Wall Street-banker förutspår att AI-investeringarna under nästa år kommer att överstiga 1 biljon dollar, vilket liknas vid en bubbla.
Vitt skilda åsikter om riskerna på börsen
”Robin Wigglesworth, redaktör på Financial Times, kallar AI-hajpen emellertid för ”en liten mygga i baken på en elefant jämfört med järnvägsboomen” på 1860-talet.
Man hade då mycket större obligationsemissioner jämfört med den totala AI-skulden när den justerades för inflation och skalades till BNP.
Bespoke Investment Group tycker att varningslamporna blinkar kraft rött på den dominerande AI-marknaden, men Shawn Tuteja vid Goldman Sachs tar värderingarna ro:
”Jag tror inte att vi befinner oss i en bubbla, och jag definierar en bubbla som att bolagen, när den spricker, återvänder till samma nivåer som de befann sig på innan den började blåsas upp. Det finns mycket som är fundamentalt fungerande inom AI.”
