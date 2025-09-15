Kina har länge varit en av de stora motorerna bakom världens tillväxt. Men 2025 ser ut att bli ett rejält hack i kurvan trots stimulanser.
Motgångarna staplas på hög i världens tillväxtmotor
Med en återkommande tillväxt på över 5 procent och fortsatt höga ambitioner är det rimligt att beskriva världens näst största ekonomi som en tillväxtmotor. Men motorn har definitivt börjat hacka. Fastighetsmarknaden krisar och handelskriget med USA ställer till det.
Nya uppgifter visar att utvecklingen fortsätter i fel riktning. Statens omfattande försök att vända trenden har inte medfört något trendskifte. Den ekonomiska utmaningen växer i Kina.
För lite konsumtion och sviktande industri
Det är ingen hemlighet att Kina vill gå om USA som världens största ekonomi. Med en omkring fyra gånger så stor befolkning borde det inte vara en omöjlighet, men då måste man fortsätta växa betydligt snabbare än USA.
I augusti missade Kina flera av sina viktiga mål. Produktionen i industrin växte förvisso med 5,2 procent – men det är den lägsta tillväxten sen augusti förra året. Och den inhemska konsumtionen ökade 3,4 procent, under målet på 3,9 procent och mindre än 3,7 procent i juli.
Detta trots omfattande satsningar på att sätta fart på den kinesiska industriInvesteringarna i fasta tillgångar ökade knappt, med en nedgång i fastighetssektorn på nära 13 procent under årets första åtta månader. Statliga bolag har stått för större delen av investeringarna, medan privata aktörer dragit ned. Samtidigt ökade arbetslösheten marginellt till 5,3 procent.
Deflation i både konsument- och producentpriser förvärrar bilden, även om vissa konsumtionssegment, som smycken och möbler, visade stark tillväxt. Analytiker varnar nu för fortsatt svag efterfrågan och räknar med att Peking måste ta till mer riktade stimulanser för att undvika att tillväxtmålet på fem procent hotas, skriver CNBC.
Starkt men inte tillräckligt för Kina
Jämfört med de flesta länder i Europa är Kinas siffror fortfarande imponerande, men landet har mycket att ta igen vad gäller privat välstånd. Kinas mål är att ekonomin ska växa med omkring 5 procent varje år och det har man redan behövt ge upp på 2025.
”Avmattningen var väntad”, säger Zhiwei Zhang på Pinpoint Asset Management till CNBC. Han tror på viss ökad finanspolitisk stimulans, men utesluter större åtgärder om inte målet om fem procents tillväxt hotas.
- Kina har länge varit en global tillväxtmotor, men 2025 präglas av tydlig inbromsning trots statliga stimulanser.
- Industriproduktionen steg 5,2 procent i augusti – den svagaste takten på ett år. Detaljhandeln ökade 3,4 procent, under förväntningarna.
- Fastighetssektorn fortsätter att falla, med en nedgång på nästan 13 procent hittills i år. Statliga bolag driver investeringar, medan privata minskar.
- Arbetslösheten steg till 5,3 procent och både konsument- och producentpriser visar deflation.
- Vissa segment, som smycken och möbler, växer, men den breda efterfrågan är svag.
- Analytiker ser behov av mer riktade stimulanser, men större paket anses osannolika om inte tillväxtmålet på 5 procent hotas.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
