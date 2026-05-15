Sparekonomen: Så gör de mest framgångsrika på börsen
Det säger nätmäklaren Nordnets nytillträdda sparekonom Carl-Henrik Söderbergs om boken ”hur man blir miljonär” som han fick av sin mamma i 17-årsåldern.
Nu vill han att ännu fler ska komma igång med ett sparande och inse den fantastiska ränta-på-ränta-effekten som börsen kan ge. I en längre intervju med Dagens PS delar han med sig av sina bästa tips, hur kunderna har agerat på börsen nu i vår och vad han själv har i portföljen.
Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.
Namn: Carl-Henrik Söderberg
Titel: Sparekonom på nätmäklaren Nordnet
Bakgrund: Tidigare bland annat Aktiespararna, IG Market och Ålandsbanken innan han klev på rollen som sparekonom på Nordnet i mitten av mars.
Aktuell: Vad vill han i rollen som ny sparekonom på Nordens största nätmäklare – och vad har har själv i portföljen?
1. Berätta om rollen som sparekonom på Nordnet, var lägger du ditt fokus?
Något som jag och hela Nordnet brinner för är att demokratisera sparande.
Att göra det tillgängligt och enkelt för fler, helt enkelt.
Jag har en stark tro på att spara på aktiemarknaden över tid är någonting bra och att alla ska ha möjlighet till det.
Och i rollen som sparekonom vill jag vara spararnas röst i det här.
Om det så handlar om att bygga upp en långsiktig buffert, barnspar, som komplement till pensionen eller helt enkelt bygga upp en ekonomisk självständighet.
Det handlar exempelvis om att kunna förklara svår materia på ett enklare sätt. Gemene privatsparare ska kunna förstå och kunna agera på vad som händer där ute.
Framförallt försöker jag nå ut via media men också egna kanaler som blogginlägg eller sociala medier.
2. Vad är dina egna käpphästar när det kommer till sparande, börs och ekonomi?
Om jag utgår från mig själv så fick jag en bok av min mamma när jag var runt 20 år gammal som handlade om ”vägen till din första miljon”.
Den öppnade verkligen ögonen för mig.
Att om jag bara sparar en del av min lön i månaden och stoppar in det på aktiemarknaden så kan man med ränta på ränta bygga upp rätt ordentlig portfölj som skapar frihet och ekonomiskt oberoende kanske.
Så det är väl en av de viktigaste grejerna jag tycker man ska ha med sig; börja spara och låt sen tiden göra jobbet.
Gärna ett fast månadssparande så att köpen vid olika tidpunkter.
Tittar man historiskt så får du en snittavkastning på dryga 10 procent de senaste 20 åren på börsen inklusive utdelningar. Det är ju ändå en risktillgång som står sig rätt bra skulle jag säga.
Därför känns det extra kul att få jobba med inspiration till att få fler att börja spara nu.
3. Det har varit en händelserik vår – vad har stuckit ut mest när det gäller era sparares beteenden tycker du?
Precis som förra året så var ju börsen först upp 10 procent de första månaderna i tron om en bättre konjunktur.
Sen kom Mellanröstningskonflikten i mars och de här optimistiska prognoserna rubbades lite grann, precis som tullkrisen bröt trenden i fjol.
Det skapade en väldigt stor osäkerhet och jag tror börsen var ned 13 procent från toppen till botten som mest innan den återigen har studsat upp lite nu igen, särskilt i USA.
Skulle inflationen ta fart igen och räntorna skulle upp så tänkte man väl att bank har bevisat sig att de mår ganska bra i en sådan miljö.
Nordets sparare har generellt ”köpt på svaghet”. Alltså ökat sitt aktieinnehav de dagar som börsen har backat.
Framförallt har man köpt mer kvalitativa aktier. Alltså stora välskötta bolag med stabila affärsmodeller som exempelvis storbanker som var bland de mest köpta aktierna i mars.
Men vi kunde också se en del kunder som var mer aktiva och ökade sin exponering mot energirelaterade aktier till exempel. Men den trenden försvann också ganska snabbt i takt med att oljepriset tappade fart.
Vi kan också se att USA och tech har blivit populärt igen.
Till exempel Microsoft som hade gått ned rejält var den tredje mest köpta aktien hos oss under april månad.
4. Kan du se något mönster för vad de sparare gör som är allra mest framgångsrika hos er?
Det som framförallt sticker ut är god diversifiering. Alltså riskspridning. Ihop med disciplin och långsiktighet skapas en bra grund för framgång på börsen.
Vad gäller diversifiering så kan man uppnå det på flera olika sätt.
Det kan exempelvis handla om att ha aktier som förväntas gå olika bra i olika skeden av ekonomins cykler. Kanske blanda aktier som gynnas av strukturella tillväxt med aktier som är känsliga för konjunkturen och defensiva aktier som står emot bättre vid sämre tider.
Men också att sprida geografiskt och mot olika branscher.
Men jag tror inte heller att det finns ETT framgångsrecept på börsen.
En del lyckas med en väldigt långsiktig strategi, andra med mer aktivt handlande men den gemensamma nämnaren tror jag ändå är ovan nämnda “gyllene regler”.
5. Vad har du själv i portföljen?
För tillfället har jag en fondportfölj bestående av en globalfond, en Sverigefond, en småbolagsfond och en nordisk fond.
Det är så jag får min aktieexponering. En blandning av indexfonder och aktivt förvaltade fonder där jag tycker att jag får en bra mix av olika typer av bolag på ett enkelt sätt.
Diversifieringen finns där, kvaliteten i underliggande innehav likaså.
Det har funnits en övervikt mot globala aktier, vilket också innebär mycket USA, men som har jämnats ut nu senaste veckorna.
Generellt är jag inte speciellt aktiv utan låter månadssparandet jobba på.
