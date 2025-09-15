Enligt Kina bryter den amerikanska chipjätten Nvidia mot landets konkurrenslagar. Aktien i Nvidia tappar i förhandeln på Wall Street.
Hårt slag mot Nvidia i Kina – aktien faller i förhandeln
Mest läst i kategorin
"Barbarism" – Orbáns hårda ord om Sverige
Ungerns premiärminister Viktor Orbán riktar skarp kritik mot Sverige. Med ord som “barbarism” beskriver han landet som på väg att kollapsa. Ungerns premiärminister Viktor Orbán beskriver Sverige som ett land i kollaps och påstår att hundratals minderåriga flickor gripits för mord. Statsminister Ulf Kristersson svarar att det handlar om lögner. Missa inte: Rysk recession enligt …
Nato på plats vid ryskt fartyg i Öresund
Ryska fartyg i nordiska vatten har flera gånger väckt rubriker. Nu hamnade ett fiskefartyg i fokus efter ett uppmärksammat stopp i Öresund. Ett ryskt fiskefartyg fick maskinproblem och drev in på danskt vatten under helgen. Händelsen fick både kustbevakning, hemvärn och ett Natofartyg att rycka ut. Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. …
Larmet: Mänskligheten krymper snabbare än väntat
Mänskligheten kan börja minska långt tidigare än vad experter förutspått. Nya siffror visar att födelsetalen sjunker i rasande fart i både rika och fattiga länder och att FN:s prognoser kan vara på tok för optimistiska. I Sverige föddes det 98 500 barn under 2024. Det är den lägsta siffran på över två decennier. Det summerade …
Chocktalet i London – Musks ord kallas "motbjudande"
Elon Musk har återigen hamnat i strålkastarljuset efter ett uppmärksammat tal via videolänk under en stor demonstration i London. Händelsen har lett till starka reaktioner från politiker och medier, och Elon Musks kommentarer om Storbritanniens politiska läge har fått stor spridning. Med ord som, ‘våldet är på väg’, har han skapat stor oro. Hans deltagande …
"Krigspresidenten" Putin ska vinna över Nato
Putin beskrivs som “krigspresidenten” som tänker vinna över Nato. Experter uppger att den ryske ledaren nu ser sin chans att utöka kriget med väst. Donald Trump uppgav att det kunde röra sig om ett misstag när ryska drönare tog sig in i polskt luftrum förra veckan. Trump är rädd för Putin Det ger givetvis Vladimir …
Det är Kinas statliga marknadsregleringsmyndighet (SAMR) som hävdar att Nvidia, enligt en preliminär utredning, inte följer konkurrenslagen.
Peking kommer nu att fortsätta utreda den amerikanska chiptillverkaren med anledning av detta, är beskedet.
Läs även: Kina: Nvidia bryter mot konkurrensregler Realtid
Nvidia-affären godkändes till en början av Kina
Den kinesiska myndigheten inledde en utredning mot Nvidia sent förra året efter förvärvet av det israeliska teknikföretaget Mellanox, och även med anledning av vissa avtal som ingåtts under förvärvet.
Det här berättar CNBC och konstaterar att chipjättens köp 2020 av det israeliska teknikföretaget Mellanox, som skapar nätverkslösningar för datacenter och servrar, godkändes initialt av Kina under vissa villkor.
Nu heter det att den amerikanska chipbjässen inte följt dessa villkor, men den kinesiska myndigheten har inte specificerat på vilket sätt företaget bryter mot landets konkurrenslag.
Kan förvärra handelsklimatet mellan USA och Kina
Följden av det här kan bli att de redan spända handelsrelationerna mellan Kina och USA förvärras, särskilt frostigt tycks det vara på teknikfronten mellan de båda supermakterna.
”Nvidia har haft en turbulent relation med den kinesiska marknaden de senaste månaderna, då företaget har varit indraget i geopolitisk volatilitet. Tidigare i år blockerades Nvidias H20-produkt, ett chip som hade specialdesignats för att uppfylla amerikanska exportrestriktioner, från att skickas till Kina”, konstaterar den amerikanska nyhetskanalen.
Nvidias vd Jensen Huang driver på för att amerikanska företag ska få sälja teknik till Kina och menar att den kinesiska AI-marknaden kan nå runt 50 miljarder dollar de kommande två-tre åren.
Om företag från USA inte finns i Kina kommer inhemska aktörer att ta över, har Huang varnat.
Läs även: Så rik hade du varit om du investerat i Nvidia för 10 år sedan DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Så drabbas flickor av tidiga betyg
Tidigare betyg i skolan kan påverka barns psykiska hälsa negativt, enligt en ny studie från Lund. Framför allt kan flickor drabbas. Den psykiska ohälsan bland unga är ett folkhälsoproblem som hela tiden växer. Samtidigt pågår en utveckling mot mer bedömning och betygssättning i skolan, både i Sverige och internationellt. Nu konstaterar forskare vid Lunds universitet …
Motgångarna staplas på hög i världens tillväxtmotor
Kina har länge varit en av de stora motorerna bakom världens tillväxt. Men 2025 ser ut att bli ett rejält hack i kurvan trots stimulanser. Med en återkommande tillväxt på över 5 procent och fortsatt höga ambitioner är det rimligt att beskriva världens näst största ekonomi som en tillväxtmotor. Men motorn har definitivt börjat hacka. …
Rättegång: Kräver kommunen på 70 miljoner
Storm i ett vattenglas? Nej, i ett vattentorn. Nu kräver byggbolaget NCC Örebro kommun på drygt 70 miljoner kronor i ett unikt fall. Örebro är känt för sitt vattentorn Svampen, ett vattentorn som så till den grad imponerade på kung Faisal bin Abdul Aziz att han snabbt förklarade att ett sånt ville han ha också …
Strateger varnar för tillfällig tvärnit i börsrallyt
Efter den förväntade räntesänkningen från Federal Reserve räknar tunga strateger med att investerarna på Wall Street byter fokus. Bloomberg berättar att strateger från Morgan Stanley, JPMorgan Chase och Oppenheimer utgår från en mer ”försiktig ton” på marknaden när investerare riktar in sig på en eventuell avmattning i ekonomin. Att den amerikanska centralbanken Fed ska sänka …
Livsmedelsföretagen: "En besvikelse"
Försäljningen minskar och import pressar svenska livsmedelsproducenter. Andra kvartalet i år har varit ”en besvikelse”, enligt branschen. Svenskarna fortsätter hålla hårt i plånboken när de handlar mat och bara hälften av producenterna är på samma lönsamhetsnivå som innan vad de kallar ”kostnadskrisen”. Nu hoppas man på att åtminstone tillfälligt gynnas av sänkt matmoms, skriver Livsmedelsföretagen …