Hårt slag mot Nvidia i Kina – aktien faller i förhandeln

Det är Kinas statliga marknadsregleringsmyndighet (SAMR) som hävdar att Nvidia, enligt en preliminär utredning, inte följer konkurrenslagen.

Peking kommer nu att fortsätta utreda den amerikanska chiptillverkaren med anledning av detta, är beskedet.

ANNONS

Läs även: Kina: Nvidia bryter mot konkurrensregler Realtid

Nvidia-affären godkändes till en början av Kina

Den kinesiska myndigheten inledde en utredning mot Nvidia sent förra året efter förvärvet av det israeliska teknikföretaget Mellanox, och även med anledning av vissa avtal som ingåtts under förvärvet.

Det här berättar CNBC och konstaterar att chipjättens köp 2020 av det israeliska teknikföretaget Mellanox, som skapar nätverkslösningar för datacenter och servrar, godkändes initialt av Kina under vissa villkor.

Nu heter det att den amerikanska chipbjässen inte följt dessa villkor, men den kinesiska myndigheten har inte specificerat på vilket sätt företaget bryter mot landets konkurrenslag.

Kan förvärra handelsklimatet mellan USA och Kina

Följden av det här kan bli att de redan spända handelsrelationerna mellan Kina och USA förvärras, särskilt frostigt tycks det vara på teknikfronten mellan de båda supermakterna.

ANNONS

”Nvidia har haft en turbulent relation med den kinesiska marknaden de senaste månaderna, då företaget har varit indraget i geopolitisk volatilitet. Tidigare i år blockerades Nvidias H20-produkt, ett chip som hade specialdesignats för att uppfylla amerikanska exportrestriktioner, från att skickas till Kina”, konstaterar den amerikanska nyhetskanalen.

Nvidias vd Jensen Huang driver på för att amerikanska företag ska få sälja teknik till Kina och menar att den kinesiska AI-marknaden kan nå runt 50 miljarder dollar de kommande två-tre åren.

Om företag från USA inte finns i Kina kommer inhemska aktörer att ta över, har Huang varnat.

Läs även: Så rik hade du varit om du investerat i Nvidia för 10 år sedan DagensPS