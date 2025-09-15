Elon Musk köper stor post aktier i Tesla

Nyhetsbyrån hänvisar till en myndighetsanmälan den 12 september som visar att Teslas vd Elon Musk köpt aktier i bolaget.

Aktieköpet sammanföll med Bloombergs intervju med Teslas styrelseordförande Robyn Denholm om lönepaketet till Musk på upp till en 1 biljon dollar.

Teslas aktie på väg att ta igen årets tapp

Styrelsen i Tesla har beslutat att belöna Elon Musk med det hårt kritiserade så kallade kompensationspaketet om han lyckas infria en rad uppsatta mål kopplade till företagets marknadsvärde och resultat.

Den amerikanska elbilstillverkarens aktiekurs klättrar med hela 7,3 procent i förhandeln på Wall Street.

Därmed är aktien enligt Bloomberg på väg att ta i kapp den nedgång den hittills noterat i år.

