Teslabossen Elon Musk tankar aktier i elbilstillverkaren till ett värde av cirka 1 miljard dollar, berättar Bloomberg.
Elon Musk köper stor post aktier i Tesla
Nyhetsbyrån hänvisar till en myndighetsanmälan den 12 september som visar att Teslas vd Elon Musk köpt aktier i bolaget.
Aktieköpet sammanföll med Bloombergs intervju med Teslas styrelseordförande Robyn Denholm om lönepaketet till Musk på upp till en 1 biljon dollar.
Teslas aktie på väg att ta igen årets tapp
Styrelsen i Tesla har beslutat att belöna Elon Musk med det hårt kritiserade så kallade kompensationspaketet om han lyckas infria en rad uppsatta mål kopplade till företagets marknadsvärde och resultat.
Den amerikanska elbilstillverkarens aktiekurs klättrar med hela 7,3 procent i förhandeln på Wall Street.
Därmed är aktien enligt Bloomberg på väg att ta i kapp den nedgång den hittills noterat i år.
Läs även: Påven angriper Musks lönepaket på 1 biljon dollar DagensPS
Läs mer: Analytiker: Tesla skulle falla fritt utan Elon Musk Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
