Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

AI-bolaget kan bli historiens största börsnotering

Sam Altman, vd på OpenAI har dubbla känslor inför en börsnotering. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Världen största börsnotering kan vara på väg när OpenAI förbereder sig för att för “go public”. Men det finns flera frågor att reda ut innan det blir verklighet.

OpenAI kan stå inför en kapitalmarknadsmässig milstolpe.

I förra veckan meddelade bolaget att de har ingått ett preliminärt avtal med Microsoft som kan bana väg för en omstrukturering. Detta skulle i förlängningen möjliggöra en börsintroduktion.

Ska ombilda OpenAI först

Det nya avtalet nämns som ett sätt för OpenAI att transformera sin “for-profit-del” till en så kallad public benefit corporation (PBC). Detta skulle innebära ett större fokus på samhällsnytta även efter att företaget eventuellt blir publikt, skriver Fortune.

Att OpenAI valt att till viss del gå över till att vilja tjäna pengar på bolaget var också den utlösande faktorn för bråket mellan grundaren och vd:n Sam Altman och Elon Musk.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att avtalet än så länge är preliminärt och icke-bindande. Vissa regulatoriska godkännanden måste inhämtas, och det finns fortfarande många frågor kvar att lösa innan en börsintroduktion kan bli aktuell.

OpenAI kan bli rekordstor börsnotering

OpenAI värderas redan till mycket höga summor. I en tidigare finansieringsrunda som leddes av Softbank fick företaget in med 40 miljarder dollar. Detta satte värderingen till cirka 300 miljarder dollar efter runda, skriver CNBC. Det var en av de största privata teknikfinansieringsrundorna någonsin.

Dessutom finns uppgifter som tyder på att företaget överväger ett medarbetarförsäljningsupplägg före IPO. Genom detta kan anställda och tidigare anställda sälja aktier. Detta skulle kunna höja värdet på bolaget till 500 miljarder dollar. Därmed skulle det kunna göra det till historiens största börsnotering.

När kan det ske?

Det finns naturligtvis inga bekräftade datum för en eventuell börsnotering av OpenAI. Det spekuleras om att om omstruktureringen slutförs, och marknadsläget är gynnsamt. Då skulle en notering kunna vara möjlig inom en snar framtid.

Men flera experter påpekar att IPO-marknaden måste vara tillräckligt stabil. Dessutom måste företaget vara “redo”, både vad gäller bolagsstyrning och regelverk. Den finansiella strukturen måste också tillåta offentlig handel utan att äventyra bolagets ursprungliga mål.

Tvekan inför börsnotering

OpenAI:s grundare och vd Sam Altman har också uttryckt att han har dubbla känslor inför en eventuell börsnotering.

“När vi börsnoteras, om vi någonsin börsnoteras, tror jag att det kommer att finnas enorma möjligheter kvar för företaget. Men jag förstår varför folk skulle älska att vi börsnoteras snart. Jag är säker på att folk också förstår att vi fortfarande befinner oss i en galen position. Det skulle vara väldigt svårt för oss att börsnoteras med tanke på den verkligheten”, sa han till CNBC förra månaden.

