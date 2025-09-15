AI-bolaget kan bli historiens största börsnotering

OpenAI kan stå inför en kapitalmarknadsmässig milstolpe.

I förra veckan meddelade bolaget att de har ingått ett preliminärt avtal med Microsoft som kan bana väg för en omstrukturering. Detta skulle i förlängningen möjliggöra en börsintroduktion.

Ska ombilda OpenAI först

Det nya avtalet nämns som ett sätt för OpenAI att transformera sin “for-profit-del” till en så kallad public benefit corporation (PBC). Detta skulle innebära ett större fokus på samhällsnytta även efter att företaget eventuellt blir publikt, skriver Fortune.

Att OpenAI valt att till viss del gå över till att vilja tjäna pengar på bolaget var också den utlösande faktorn för bråket mellan grundaren och vd:n Sam Altman och Elon Musk.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att avtalet än så länge är preliminärt och icke-bindande. Vissa regulatoriska godkännanden måste inhämtas, och det finns fortfarande många frågor kvar att lösa innan en börsintroduktion kan bli aktuell.