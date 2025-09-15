Historiskt: Alphabet tar plats i exklusiv börsklubb

Aktierna i sökjätten steg med mer än 4 procent på börsen under måndagen, skriver bland annat CNBC.

Därmed har bolaget anslutit sig till en exklusiv klubb av företag med ett börsvärde över 3 biljoner dollar. Tidigare har det bara uppnåtts av Nvidia, Microsoft och Apple.

Uppsving under september

Det var inte givet att Alphabet skulle bli en börssuccé den här månaden. Det kunde lika gärna gått åt andra hållet.

Många höll andan inför det antitrustbeslut som skulle lämnas i början av september. Efter att en domstol beslutat Google haft olagligt monopol var det risk för att man skulle tvingas avyttra sin webbläsare; Chrome.

Men straffet blev lindrigare än befarat vilket fått många investerare att andas ut.