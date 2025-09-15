Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Historiskt: Alphabet tar plats i exklusiv börsklubb

Sundar Pichai, Google och Alphabets vd kan glädjas åt nytt rekord på börsen. (Foto: Eric Risberg/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Alphabet har som fjärde bolag i historien anslutit sig till 3 biljoner dollar-klubben under måndagen. God nyheter i rätten och bra förutsättningar för AI la grunden.

Aktierna i sökjätten steg med mer än 4 procent på börsen under måndagen, skriver bland annat CNBC.

Därmed har bolaget anslutit sig till en exklusiv klubb av företag med ett börsvärde över 3 biljoner dollar. Tidigare har det bara uppnåtts av Nvidia, Microsoft och Apple.

Gmail anklagas för politisk censur

Amerikansk myndighet varnar teknikjätten för att Gmail kan ha partipolitiska effekter och därmed bryta mot konsumentlagar.

Uppsving under september

Det var inte givet att Alphabet skulle bli en börssuccé den här månaden. Det kunde lika gärna gått åt andra hållet.

Efter dödsförklaringen – USA:s techjättar gör storstilad comeback.

Många höll andan inför det antitrustbeslut som skulle lämnas i början av september. Efter att en domstol beslutat Google haft olagligt monopol var det risk för att man skulle tvingas avyttra sin webbläsare; Chrome.

Men straffet blev lindrigare än befarat vilket fått många investerare att andas ut.

Citi-analys kan ha spelat roll

Det är dock inte bara framgångarna i rätten som kan ha bidragit till Alphabets uppgång på börsen.

Enligt The Motley Fool är den huvudsakliga orsaken till uppgången under måndagen en fördelaktig analys från Citi. I analysen säger Citi att deras riktpris för Alphabet-aktien höjs till till 280 dollar per aktie, en ökning med 24 procent

Det innebär att aktien kan stiga med ytterligare 12 procent under de kommande 12 månaderna om Citis analys står sig.

Tydligare regler för AI gynnar Alphabet

Anledningen till Citis tro på Alphabet stavas helt enkelt: AI.

Hårt slag mot Nvidia i Kina – aktien faller i förhandeln

Med “större regelverkstydlighet” anser Citi att Alphabet nu kommer släppa nya produkter snabbare än tidigare och kunna bygga vidare på sin dominerande position inom internetannonsering.

Citi ser särskilt fram emot att se Alphabet lansera sin Gemini AI-produkt i alla företagets annons- och molnverksamheter, och därmed dra nytta av sina investeringar i AI.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

