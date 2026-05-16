Skatter upprör miljardärer – i Sverige har superrika gräddfil

Buffett och Gates för högre skatter

Börsoraklet Warren Buffett har länge propagerat för skatter på superrika som han själv, det är ett medborgerligt ansvar, anser Wall Street-ikonen.

Bill Gates, Microsofts medgrundare, tillika stor filantrop, är av samma åsikt.

ANNONS

Bland yngre uppkomlingar är skatter mer kontroversiella, men en som däremot rycker på axlarna åt de aktuella skatteförslagen är Nvidias vd Jensen Huang.

Missa inte: Experter: Stigen krattad för ny förmögenhetsskatt DagensPS

Huang har, som Dagens PS tidigare rapporterat, sagt att han är ”okej” med att betala högre skatt än andra. Han har inte ens reflekterat över det.

”Jag har aldrig tänkt på det”, har den amerikanska chipjättens toppchef deklarerat.

Ruvar på cirka 1 900 miljarder kronor

Han är som bekant en kolossalt rik techmiljardär och god för omkring 200 miljarder dollar, sisådär 1 900 miljarder kronor.

I likhet med andra techprofiler verkar Huang i Silicon Valley, Kalifornien, där flera av hans kollegor ser rött över delstatens planer på att beskattat vansinnigt rika mer.

Sergei Brin, Googles medgrundare, och riskkapitalisten och investeraren Peter Thiel uppges spendera miljarder på att bekämpa Kaliforniens skatteförslag i stället för att bara betala in pengarna till delstaten.

Skamligt förslag, tycker tokrika Ken Griffin

ANNONS

Ken Griffin, ytterligare en av de kända miljardärerna som protesterar högljutt, har kallar skatteförslaget för ”skamligt”, även om hans förmögenhet är ”blygsam”, motsvarande drygt 456 miljarder kronor, jämfört med storfräsare som serieentreprenören Elon Musk, som ruvar på mer än ofattbara 6 420 miljarder kronor, vilket gör honom till världens rikaste person, och Metas vd Mark Zuckerberg, vars förmögenhet uppskattas till mer än 2 000 miljarder kronor. Sergei Brin, som redan nämnts, är ännu rikare. Han har, enligt Bloombergs miljardärsindex, närmare 3 000 miljarder kronor.

Steven Roth, vd för fastighetsbjässen Vornado, går ännu längre. Han liknar skatteprocessen mot miljardärer som han själv vid ett ”rasistiskt epitet”, uppger CNN och berättar med hänvisning till siffror från Pro Publica att USA:s mest förmögna i dag endast betalar 3,4 procent i statlig inkomstskatt.

Läs även: Han betalar en miljon om dagen i skatt – ”borde bidra mer” DagensPS

Skattereformer mot de rikaste ingen enkel sak

När vissa delstater flaggar för högre skatter på de mest välbeställda är det inte riskfritt. Konsekvensen är överhängande att de superrika tar sitt pick och pack och flyttar till en skattefri delstat. Där till kan det vara svårt att få grepp om och administrera skatter på deras förmögenheter som förutom aktieinnehav består av konst, fastigheter, lyxyachter och andra dyra ”leksaker”. Till det kommer komplexa affärspartnerskap som måste redas ut.

Många abnormt rika har genomtänkta strategier för att undkomma skatt. Inte minst när det gäller kapitalvinster från deras aktieportföljer, där det mesta av pengarna finns.

Professor: De mest välbeställda åker snålskjuts

”Vi lever i en värld som tynger inkomsttagare hårt och betalar mycket skatt. De rikaste får åka snålskjuts”, säger Ray Madoff, professor vid Boston College Law School och författare till ”The Second Estate: How the Tax Code Made an American Aristocracy” till CNN.

I Sverige skrotades förmögenhetsskatten den 1 januari 2007 av den dåvarande borgerliga regeringen.

ANNONS

Makthavande motiverade sitt beslut med att framgångsrika entreprenörer annars skulle överge landet och både kapital och investeringar riskerade att gå förlorat.

Skattesystemet i Sverige inte rättvist för alla

Politikerna varnade för en brutal inbromsning av tillväxten. Även internationella investeringar hotades av förmögenhetsskatten, hette det, och att förmögenhetsskatten var omodern och förlegad i en jämförelse med flera andra OECD-länder.

Genom ägande av vissa bolagsformer har förmögna i Sverige helt lyckas slippa undan skatt, medan vanligt folk drabbats av exempelvis höga fastighetsskatter genom att värdet på deras fastigheter upptaxerats kraftigt.

Missa inte klippet: Mikael Damberg: Skevheter i systemet gynnar de rikaste DagensPS

Läs vidare: Superrika kan ha gömt 33 700 miljarder från skatt DagensPS