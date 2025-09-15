Dagens PS
TikToks öde avgörs – hårda krav när avtal sluts

Scott Bessent söäger att försäljningsprocessen av Tiktok går framåt. (Foto: Alex Brandon/ Kiichiro Sato/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Deadlinen för försäljningen av sociala mediegiganten Tiktok i USA gick ut på fredag. Men nu har parterna slutit ett ramavtal som ska möjliggöra för försäljningen.

USA och Kina har nått ett ramavtal för den sociala medieplattformen TikTok. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent på måndagen, skriver CNBC.

“Det är mellan två privata parter, men de kommersiella villkoren har överenskommits”, meddelade Bessent från samtalen mellan USA och Kina i Madrid.

Om en försäljning inte kommer till skott skulle appen förbjudas i USA den 17 september. Detta efter ett tidigare beslut av USA:s kongress.

Donald Trump har vid flera tillfällen förlängt deadlinen för när appen skulle behöva stängas ner.

Ska förhandla vidare om Tiktok

Både Donald Trump och Kinas president Xi Jinping kommer att träffas på fredag ​​för att diskutera villkoren för försäljningen.

Scott Bessent har sagt att Kina har lagt fram “aggressiva krav” under förhandlingarna i Madrid, enligt Bloomberg, men att de nått konsensus kring just Tiktok.

Vad de här kraven skulle vara gick Bessent inte närmare in på.

Ingen köpare offentliggjord

Vem den potentiella köparen av Tiktok i USA är är inte heller känt. I juni berättade Donald Trump för Fox News att det fanns en grupp av “väldigt rika människor” som var beredda att köpa appen. Vilka dessa var avslöjades aldrig.

Tiktoks öde i USA är ännu inte avgjort. (Foto: Kiichiro Sato/AP/TT)

Prseidenten harr tidigare sagt att han är öppen för att Oracles ordförande Larry Ellison eller Teslas vd Elon Musk köper Tiktok.

Artificiell intelligens-startupen Perplexity har lagt ett bud på ett förvärv, liksom affärsmannen Frank McCourts internet-advocacygrupp Project Liberty, rapporterade CNBC i januari.

Stora frågor ska avgöras i Madrid

Försäljningen av Tiktok är bara en av frågorna som behandlas i Madrid. Avtal om slutgiltiga tullnivåer mellan länderna har ännu inte avgjorts och tillfälliga vapenvilor på 90 dagar har utlysts för att tillfälligt minska tullarna och se till att varor flödar mellan länderna.

Men trots det har Trump beslutat att tullnivåerna på kinesiska varor, omkring 55 procent, ska ligga kvar åtminstone till november.

En stor stötesten har även varit USA:s restriktioner på export av avancerade chip. Samtidigt som förhandlingarna pågår i Madrid meddelade även Kinesiska myndigheter att Nvidia bryter mot landets monopol-lagstiftning, rapporterar Reuters.

En annan viktig fråga är Kinas export, eller snarare uteblivna export, av sällsynta jordartsmetaller som industrier i väst vill ha tillgång till.

