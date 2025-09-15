TikToks öde avgörs – hårda krav när avtal sluts

USA och Kina har nått ett ramavtal för den sociala medieplattformen TikTok. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent på måndagen, skriver CNBC.

“Det är mellan två privata parter, men de kommersiella villkoren har överenskommits”, meddelade Bessent från samtalen mellan USA och Kina i Madrid.

Om en försäljning inte kommer till skott skulle appen förbjudas i USA den 17 september. Detta efter ett tidigare beslut av USA:s kongress.

Donald Trump har vid flera tillfällen förlängt deadlinen för när appen skulle behöva stängas ner.

Ska förhandla vidare om Tiktok

Både Donald Trump och Kinas president Xi Jinping kommer att träffas på fredag ​​för att diskutera villkoren för försäljningen.

Scott Bessent har sagt att Kina har lagt fram “aggressiva krav” under förhandlingarna i Madrid, enligt Bloomberg, men att de nått konsensus kring just Tiktok.

Vad de här kraven skulle vara gick Bessent inte närmare in på.