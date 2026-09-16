Aktiedumpning och chefsavhopp skakar Klarna – vad händer?

Experten: Missnöje kan vara orsaken

Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton, som också uttalar sig i artikeln, anser dock att avgångarna är ”anmärkningsvärda”.

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Han spekulerar i om förklaringen är de förändringar på Klarna som sker, eller om det helt enkelt är missnöje bakom avhoppen.

Oavsett sätter de avtryck, menar och tillägger att företag vill undvika att så många erfarna kollegor försvinner i snabb takt. Det är viktigt att slå vakt om kontinuiteten, framhåller Linton i intervjun.

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Här har vd:n plötsligt meddelat sin avgång

Det finns även frågetecken kring bolagsstyrningen i Siemiatkowskis noterade investmentbolag Flat Capital. Där har vd:n aviserat att lämna sin tjänst. Och då är det bara fem månader sedan han tillträdde.

Skälet som angetts är att vd:n och styrelsen har olika åsikter om hur bolaget ska utvecklas framåt.

Flat Capitals vd Rickard El Tarzi meddelade sin avgång efter att bolaget investerat 95 miljoner kronor i Klarna.

Till saken hör att beskedet tidigare varit att skära ner på koncentrationen av innehavet.

”Med en så pass dominerande ägare som Sebastian Siemiatkowski, som dessutom är styrelseordförande i bolaget, är det såklart att mycket av den oenigheten förmodligen ligger mellan styrelseordförande och vd”, säger Sverre Linton till EFN och tror att det kan ha varit droppen som fick bägaren att rinna över.

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När det kommer till personalslakten på Klarna har Siemiatkowski flaggat för att fintechbolaget bör ha under 2 000 anställda 2030.

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