En del väckar pannan och undrar vad som händer med svenska Klarna vars värdering och antal anställda rasar.
Aktiedumpning och chefsavhopp skakar Klarna – vad händer?
Finanschefen Niclas Neglén, den operativa chefen Camilla Giesecke och marknadschefen David Sandström har alla lämnat Klarna sedan det svenska fintechbolaget tog klivet in på New York-börsen för ett år sedan.
Klarna har tappat hela 350 miljarder kronor i värde och har i dag bara drygt 2 500 anställda mot tidigare omkring 7 000.
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Vad är det som händer med Klarna?
Frågan som ställs i ljuset av den utvecklingen är, skriver EFN, ”vad som egentligen händer under ytan i Sebastian Siemiatkowskis livsverk”?
Nyligen kom ytterligare ett besked om ett tungt avhopp från företaget. Nordenchefen Björn Bryngelson meddelade i augusti att han lämnar bolaget.
Till saken hör, berättar Handelsbankens ekonomikanal, att flera av de viktiga cheferna som avgått tillsammans har sålt aktier för 115 miljoner kronor.
”Det är naturligt att människor efter många år i samma roll söker sig vidare till nästa utmaning”, säger en talesperson på Klarna om de seniora ledningspersonernas avhopp till EFN.
Experten: Missnöje kan vara orsaken
Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton, som också uttalar sig i artikeln, anser dock att avgångarna är ”anmärkningsvärda”.
Han spekulerar i om förklaringen är de förändringar på Klarna som sker, eller om det helt enkelt är missnöje bakom avhoppen.
Oavsett sätter de avtryck, menar och tillägger att företag vill undvika att så många erfarna kollegor försvinner i snabb takt. Det är viktigt att slå vakt om kontinuiteten, framhåller Linton i intervjun.
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Här har vd:n plötsligt meddelat sin avgång
Det finns även frågetecken kring bolagsstyrningen i Siemiatkowskis noterade investmentbolag Flat Capital. Där har vd:n aviserat att lämna sin tjänst. Och då är det bara fem månader sedan han tillträdde.
Skälet som angetts är att vd:n och styrelsen har olika åsikter om hur bolaget ska utvecklas framåt.
Flat Capitals vd Rickard El Tarzi meddelade sin avgång efter att bolaget investerat 95 miljoner kronor i Klarna.
Till saken hör att beskedet tidigare varit att skära ner på koncentrationen av innehavet.
”Med en så pass dominerande ägare som Sebastian Siemiatkowski, som dessutom är styrelseordförande i bolaget, är det såklart att mycket av den oenigheten förmodligen ligger mellan styrelseordförande och vd”, säger Sverre Linton till EFN och tror att det kan ha varit droppen som fick bägaren att rinna över.
När det kommer till personalslakten på Klarna har Siemiatkowski flaggat för att fintechbolaget bör ha under 2 000 anställda 2030.
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