Listan över miljardärer som hotar med att lämna Sverige om de behöver bidra mer till välfärden har fått ett nytillskott – Erik Selin.
Nu hotar näste miljardär med att lämna
I raden av de miljardärer som vill idka utpressning mot en kommande regering ställer sig nu Erik Selin i samma rad där Spotify-medgrundaren Martin Lorentzson tidigare ställt sig.
Erik Selin förklarar att han ”kan” lämna Sverige om landets miljardärer i någon mån tvingas bidra något mer till den gemensamma välfärden.
Det är den så kallade miljardärsskatten, som två av den nya riksdagens minsta partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vill ha som är bakgrunden till att man vill sätta press på politikerna.
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”Det skulle vara en tragedi”
Precis som andra före honom förklarar Erik Selin att han inte vill lämna Sverige, men att han kan bli tvungen – även om det i så fall skulle vara en tragedi för honom.
”Jag älskar Sverige så jag vill ju verkligen inte det. Det skulle vara en stor tragedi för mig, men det är klart att man undersöker alternativ när de pratar om det. Det vore konstigt att inte göra det”, säger han hos GP.
Vänsterpartiet har sagt att man vill ha en miljardärsskatt för välfärdens skull och pekat på att löntagare i procent betalar en större andel av sin inkomst i skatt än förmögna som ofta betalar den lägre kapitalskatten på sina inkomster, refererar GP.
Miljöpartiet har velat och vill ha en miljardärsskatt eftersom miljardärerna behöver bidra mer till den gröna omställningen.
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Blir inget – men skräms ändå
Någon miljardärsskatt blir det naturligtvis inte heller ens vid ett regeringsskifte, eftersom både Centerpartiet och Socialdemokraterna säger nej till en sådan.
För de miljardärer som gynnats av de senaste årens utveckling i Sverige, är det ändå viktigt att skrämmas lite för att kväsa även milda förslag till en mer rättvis fördelning av kostnaderna för välfärden.
Hos GP intervjuas även två andra miljardärer – Carl Bennet och Roger Akelius.
Bennet vill se en uppbruten blockpolitik och Akelius vill ha en regering med S, C, KD och MP.
”Jag vill till varje pris undvika både Vänsterpartiet och SD. De får inte vara med för att det förstör Sverige så väldigt mycket”, säger han.
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”Tycker vi har ett bra skattesystem”
Akelius, som skänkt bort större delen av sin förmögenhet, lämnade för övrigt Sverige ekonomiskt redan på 1980-talet, bland annat på grund av löntagarfonderna och orimliga krav från facket.
”Mig drabbar det inte över huvud taget”, säger han om miljardärsskatten. ”Men det som är intressant som Vänsterpartiet har tagit fel på, det är att de tror att miljardärer har en påse pengar, men de har aktier i företag.”
”Så en miljardärsskatt är exakt detsamma som att beskatta företagen hårdare. Och det är inte så smart. Då är det bättre att höja momsen och beskatta konsumtion.”
Inte heller hade han flyttat från Sverige om han haft pengarna kvar här.
”Nej, jag är för gammal nu. Jag har fyllt 81 år och miljardärsskatten hade ändå inte påverkat mig”, säger Akelius som tillägger att ”jag tycker vi har ett bra skattesystem”.
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