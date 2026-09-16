Nu hotar näste miljardär med att lämna

Erik Selin förklarar att han ”kan” lämna Sverige om landets miljardärer i någon mån tvingas bidra något mer till den gemensamma välfärden.

Det är den så kallade miljardärsskatten, som två av den nya riksdagens minsta partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vill ha som är bakgrunden till att man vill sätta press på politikerna.

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”Det skulle vara en tragedi”

Precis som andra före honom förklarar Erik Selin att han inte vill lämna Sverige, men att han kan bli tvungen – även om det i så fall skulle vara en tragedi för honom.

”Jag älskar Sverige så jag vill ju verkligen inte det. Det skulle vara en stor tragedi för mig, men det är klart att man undersöker alternativ när de pratar om det. Det vore konstigt att inte göra det”, säger han hos GP.

Vänsterpartiet har sagt att man vill ha en miljardärsskatt för välfärdens skull och pekat på att löntagare i procent betalar en större andel av sin inkomst i skatt än förmögna som ofta betalar den lägre kapitalskatten på sina inkomster, refererar GP.

Miljöpartiet har velat och vill ha en miljardärsskatt eftersom miljardärerna behöver bidra mer till den gröna omställningen.

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