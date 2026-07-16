Ny mångmiljardorder till Saab

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Värd 8,7 miljarder kronor

Det gäller fregatter av klassen Meko A-200 DEU. Ordervärdet för Saab är cirka 8,7 miljarder kronor och Saabs leveranser till TKMS kommer att ske mellan 2029 och 2032.

Fregatterna byggs i Tyskland med TKMS som huvudleverantör. Saabs kontrakt inkluderar även en option för att integrera och utrusta ytterligare fregatter.

”Det är med stolthet vi fortsätter vår långa och starka relation med Tyskland och den tyska försvarsmakten”, säger Micael Johansson, vd och koncernchef för Saab, i ett pressmeddelande.

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I centrum igen. Saab och koncernchefen Micael Johansson kan skriva in en mångmiljardorder från Tyskland för att utrusta nya fregatter. (Foto: Christine Olsson/TT)

”Ökar marinens förmåga”

”Vi ser fram emot att tillsammans med TKMS ytterligare stärka den tyska marinen. Leveranserna kommer att betydligt öka marinens förmåga inom luft-, ubåts-, och ytförsvar”, tillägger Johansson.

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Fregatterna kommer att utrustas med kompositstrukturer och det navala stridsledningssystemet 9LV inklusive eldledningssystem.

Ordern inkluderar även den långräckviddiga övervakningsradarn Sea Giraffe 4A Fixed Face, den lätta multifunktionsradarn Sea Giraffe samt passiva sensorer, meddelar Saab.

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