Saab säljer 16 Gripen E-stridsflygplan till Ukraina. Affären är värd nästan 25 miljarder kronor och ska stärka Europas försvar.
Grönt ljus för Saab – Gripenaffär med Ukraina stärker Europas försvar
Det ser ut att ljusna när det gäller Saab och Ukraina.
Tidigare har det tagit stopp där finansieringen av flygplansköp har varit ett problem för Ukraina, där Ungern som bekant blockerade EU-stödet till landet.
Tung tid för Saab
Det har varit en tung tid för Saab där Ukraina har vänt sig till Qatar istället, och det har blivit nobben i länder som Indien och Kanada.
Men nu ser det som sagt ut att vända.
Saab har tagit hem en av sina största affärer hittills.
Säljer 16 Gripen-stridsflygplan
Försvarskoncernen har tecknat ett avtal med Försvarets materielverk (FMV) om leverans av 16 Gripen E-stridsflygplan till Ukraina. Ordern är värd cirka 24,6 miljarder kronor och inkluderar även tekniskt stöd, reservdelar och annan materiel.
”Nu är kontraktet påskrivet. Det som sagts tidigare är avsiktsförklaringar, ambitioner och inriktningar”, säger Saabs presschef Mattias Rådström till Di.
Fullt finansierad
Enligt honom är dealen fullt finansierad genom ”FMV som köper flygplanen av oss”.
Stridsflygplanet Gripen E är den senaste Gripen-modellen som tillverkas i Linköping. och leveranserna av de 16 flygplanen är planerade till 2029–2030.
Stärker Ukrainas luftförsvar
Under tiden väntas Ukraina få tillgång till äldre Gripen C/D-plan från Sverige, vilket ska stärka landets luftförsvar på kortare sikt. Kombinationen innebär att Ukraina både får ett omedelbart tillskott och en långsiktig modernisering av sitt flygvapen.
EU rustar och försvarsbolagen går på högvarv.
Den nya affären är samtidigt ett genombrott för Gripenprogrammet och ett kvitto på den växande efterfrågan på europeiska försvarssystem. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har försvarsbudgetarna i Europa ökat kraftigt, vilket gynnar Saab och andra försvarsbolag.
Saab blir vinnare
För investerare är affären ännu ett tecken på att den strukturella tillväxten inom försvarssektorn fortsätter. Europas ökade fokus på säkerhet innebär att efterfrågan på avancerade försvarssystem sannolikt förblir hög under många år framöver – en utveckling där Saab hör till de tydligaste vinnarna, som nu lägger in nästa växel.
”Det här bidrar naturligtvis till att trygga vår verksamhet för en tid framöver och vi kommer definitivt att behöva rekrytera fler personer när vi nu får fler ordrar på Gripenplan, men jag vill inte gå in på hur många i dagsläget”, klargör Mattias Rådström vidare.
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