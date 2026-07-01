Grönt ljus för Saab – Gripenaffär med Ukraina stärker Europas försvar

Säljer 16 Gripen-stridsflygplan

Försvarskoncernen har tecknat ett avtal med Försvarets materielverk (FMV) om leverans av 16 Gripen E-stridsflygplan till Ukraina. Ordern är värd cirka 24,6 miljarder kronor och inkluderar även tekniskt stöd, reservdelar och annan materiel.

”Nu är kontraktet påskrivet. Det som sagts tidigare är avsiktsförklaringar, ambitioner och inriktningar”, säger Saabs presschef Mattias Rådström till Di.

Ett JAS 39E Gripen under en uppvisning på Försvarsmaktens Huvudflygdag i Kallinge. (Foto: Johan Nilsson / TT)

Fullt finansierad

ANNONS

Enligt honom är dealen fullt finansierad genom ”FMV som köper flygplanen av oss”.

Stridsflygplanet Gripen E är den senaste Gripen-modellen som tillverkas i Linköping. och leveranserna av de 16 flygplanen är planerade till 2029–2030.

Stärker Ukrainas luftförsvar

Under tiden väntas Ukraina få tillgång till äldre Gripen C/D-plan från Sverige, vilket ska stärka landets luftförsvar på kortare sikt. Kombinationen innebär att Ukraina både får ett omedelbart tillskott och en långsiktig modernisering av sitt flygvapen.

EU rustar och försvarsbolagen går på högvarv.

Den nya affären är samtidigt ett genombrott för Gripenprogrammet och ett kvitto på den växande efterfrågan på europeiska försvarssystem. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har försvarsbudgetarna i Europa ökat kraftigt, vilket gynnar Saab och andra försvarsbolag.

Saab blir vinnare

För investerare är affären ännu ett tecken på att den strukturella tillväxten inom försvarssektorn fortsätter. Europas ökade fokus på säkerhet innebär att efterfrågan på avancerade försvarssystem sannolikt förblir hög under många år framöver – en utveckling där Saab hör till de tydligaste vinnarna, som nu lägger in nästa växel.

”Det här bidrar naturligtvis till att trygga vår verksamhet för en tid framöver och vi kommer definitivt att behöva rekrytera fler personer när vi nu får fler ordrar på Gripenplan, men jag vill inte gå in på hur många i dagsläget”, klargör Mattias Rådström vidare.

ANNONS

Läs även:

Försvaraktier tappar fart – finansieringen ifrågasatt. Dagens PS

EU-topparna:”Europa behöver Ukraina” – största militären. Dagens PS