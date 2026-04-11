Ett riktigt lyckokast – på annat sätt kan det inte beskrivas för den smarte investeraren som fått se aktiekursen rusa med 55 procent i år och mer än 100 procent det senaste året.
Han har tjänat 13 miljarder på ett år – på en enda aktie
Norske affärsmannen Kristian Siem har haft ett drömår på börsen. En ynka aktie har genererat 13 miljarder norska kronor i avkastning. Och det är oljans förtjänst.
Han slår fast att existensen inte är hotad för ”det svarta guldet”, det finns inte på kartan att oljan blir ersatt inom den närmaste framtiden, menar han.
För oljejätten Subsea 7, som han står bakom, befäster ett kontrakt värt över 1,25 miljarder dollar denna prognos. Kontraktet är säkrat med Petrobas och gäller Sepia 2-fältet utanför Brasilien, även om analytiker anser att kontraktet borde vara värt mer.
Missa inte: Toppförvaltare: Därför mosar Oslobörsen Stockholmsbörsen DagensPS
Aktien störtdök men studsade upp igen
Det här uppger norska Dagens Næringsliv, DN.no, och rapporterar om det enorma lyftet för aktien i Kristian Siems portfölj.
Han är huvudägare och styrelseordförande i Subsea 7 – som är ett ledande globalt företag inom offshore-teknik och installationstjänster, främst verksamt inom olje-, gas- och förnybar energisektor – och hans utsikter för oljeindustrin är orubbligt ljusa.
Läs också: Oljefonden på hal is: Krasch kan utradera svindlande summor Realtid
Visserligen rasade aktien i bolaget under den inledande fasen av Irankriget, men den trista utvecklingen vände snabbt uppåt igen på den volatila oljemarknaden.
Kristian Siem uppges ruva på tillgångar värda mer än 22 miljarder norska kronor i Subsea 7. Värdet på hans innehav har ökat med imponerande 13 miljarder norska kronor på bara ett år. Ett riktigt rally i aktien med andra ord.
Läs mer: Norge tryggar svensk olja – trots globalt kaos DagensPS
”Förnybar energi kan inte ersätta oljan”
Under sitt tid som ”oljebaron” som går tillbaka till 1970-talet har Siem, framgår det, varit med om hur oljan åkt bergochdalbana på marknaden.
Den framgångsrike investeraren och norrmannen, som bor utomlands, är övertygad om att oljan överlever trots den gröna omställningen.
”Förnybar energi kan inte ersätta olja och gas som primär energikälla inom överskådlig framtid. Detta är ett faktum som allt fler gradvis inser. Subsea 7 är också leverantör till havsbaserade vindkraftsprojekt. Detta ger en god efterfrågan på Subsea 7:s tjänster under många år framöver”, säger han till DN.no.
Investeraren äger även aktier värda cirka 800 miljoner norska kronor i Dof, som liksom Subsea 7 haft en skön resa på Oslobörsen.
Läs också: Norge vill återöppna ”döda” fält för olja och gas DagensPS
Läs mer: Han spår priskollaps för oljan till 60 dollar per fat DagensPS