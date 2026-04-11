Han har tjänat 13 miljarder på ett år – på en enda aktie

Han slår fast att existensen inte är hotad för ”det svarta guldet”, det finns inte på kartan att oljan blir ersatt inom den närmaste framtiden, menar han.

För oljejätten Subsea 7, som han står bakom, befäster ett kontrakt värt över 1,25 miljarder dollar denna prognos. Kontraktet är säkrat med Petrobas och gäller Sepia 2-fältet utanför Brasilien, även om analytiker anser att kontraktet borde vara värt mer.

Aktien störtdök men studsade upp igen

Det här uppger norska Dagens Næringsliv, DN.no, och rapporterar om det enorma lyftet för aktien i Kristian Siems portfölj.

Han är huvudägare och styrelseordförande i Subsea 7 – som är ett ledande globalt företag inom offshore-teknik och installationstjänster, främst verksamt inom olje-, gas- och förnybar energisektor – och hans utsikter för oljeindustrin är orubbligt ljusa.

Visserligen rasade aktien i bolaget under den inledande fasen av Irankriget, men den trista utvecklingen vände snabbt uppåt igen på den volatila oljemarknaden.

Kristian Siem uppges ruva på tillgångar värda mer än 22 miljarder norska kronor i Subsea 7. Värdet på hans innehav har ökat med imponerande 13 miljarder norska kronor på bara ett år. Ett riktigt rally i aktien med andra ord.

ANNONS

