Experten: Svenska investerares portfölj bör ha 60 procent aktier

Hög inflation

Energikrisen har bidragit till hög inflation, ökade kostnader för företag och hushåll samt en mer osäker global tillväxt.

“Ungefär 10 procent av den globala oljeproduktionen har påverkats av störningarna kring Hormuz. Det är allvarligt, men inte lika dramatiskt som under oljekrisen 1973, då mer än en tredjedel av produktionen slogs ut”, säger Louis-Vincent Gave.

Det skakar dock om energimarknaderna och aktier inom segmentet, vilket är viktigt för investerare att tänka på – där han slår fast att “den balanserade 50/50-portföljen mellan aktier och obligationer, som fungerat väl i tre decennier, i praktiken är död”.

60 procent aktier

Svenska investerare bör därför tänka på att ha en portfölj som består av 60 procent aktier, medan ädelmetaller och energi utgör runt 20 procent vardera.

”Jag skulle föreslå att äga mer energiaktier, mer tillväxtmarknader – både aktier och obligationer – samt mer av ädelmetaller. Och mindre av statsobligationer i OECD-länder.”

Kol får mer plats

När det blir allt svårare med gasflödet kan kol komma att få en ännu viktigare plats på energikartan igen menar han vidare.

Kina tar på sig ledartröjan eftersom landet lyckas hålla kostnader nere och inte har regelverk som förlänger olika processer, och därmed gör det smidigare för industrins konkurrenskraft.

Blicka österut

För investerare gäller det att hänga med i svängarna och hellre blicka österut än västerut, vara mer flexibel – och att anpassa sina strategier till en värld i förändring.

Världens energi står i fokus just nu, och lär göra det även framöver.

“Kina är en av få stora ekonomier som under det senaste decenniet har fört en konsekvent och rationell energipolitik”, avslutar Louis-Vincent Gave.

Läs även:

Portföljkampen: ”Soffliggarna har utklassat våra aktier”. Dagens PS

Du betalar för småbolagsrisk, men får mid cap i portföljen. Dagens PS