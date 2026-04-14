Den balanserade portföljen är död menar Gavekals vd Louis-Vincent Gave. Till svenska investerare är rådet att portföljen ska utgöras av 60 procent aktier.
Experten: Svenska investerares portfölj bör ha 60 procent aktier
Enligt en annan expert, Louis-Vincent Gave, vd för makroanalysfirman Gavekal Research, är den balanserade portföljen död, vilket Affärsvärlden uppger.
Den klassiska 50/50-portföljen, där investeringar delas lika mellan aktier och obligationer, har länge setts som en stabil grund för sparare. Modellen bygger på att tillgångsslagen balanserar varandra: när aktiemarknaden faller brukar räntor och obligationer ge skydd. Men efter de senaste årens energichock, och framför allt med Hormuzsundets kris, fungerar modellen inte lika bra längre.
Hög inflation
Energikrisen har bidragit till hög inflation, ökade kostnader för företag och hushåll samt en mer osäker global tillväxt.
“Ungefär 10 procent av den globala oljeproduktionen har påverkats av störningarna kring Hormuz. Det är allvarligt, men inte lika dramatiskt som under oljekrisen 1973, då mer än en tredjedel av produktionen slogs ut”, säger Louis-Vincent Gave.
Det skakar dock om energimarknaderna och aktier inom segmentet, vilket är viktigt för investerare att tänka på – där han slår fast att “den balanserade 50/50-portföljen mellan aktier och obligationer, som fungerat väl i tre decennier, i praktiken är död”.
60 procent aktier
Svenska investerare bör därför tänka på att ha en portfölj som består av 60 procent aktier, medan ädelmetaller och energi utgör runt 20 procent vardera.
”Jag skulle föreslå att äga mer energiaktier, mer tillväxtmarknader – både aktier och obligationer – samt mer av ädelmetaller. Och mindre av statsobligationer i OECD-länder.”
Kol får mer plats
När det blir allt svårare med gasflödet kan kol komma att få en ännu viktigare plats på energikartan igen menar han vidare.
Kina tar på sig ledartröjan eftersom landet lyckas hålla kostnader nere och inte har regelverk som förlänger olika processer, och därmed gör det smidigare för industrins konkurrenskraft.
Blicka österut
För investerare gäller det att hänga med i svängarna och hellre blicka österut än västerut, vara mer flexibel – och att anpassa sina strategier till en värld i förändring.
Världens energi står i fokus just nu, och lär göra det även framöver.
“Kina är en av få stora ekonomier som under det senaste decenniet har fört en konsekvent och rationell energipolitik”, avslutar Louis-Vincent Gave.
