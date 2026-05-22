Att sitta inlåst på anstalt verkar inte ha satt stopp för Anthony Normans påstådda kriminella verksamhet. Nu häktas han igen, misstänkt för att ha koordinerat ett massivt fakturabedrägeri mot svenska bilägare under tiden han suttit inlåst.
Tidigare börs-vd häktad för fakturabedrägeri inifrån fängelset
Dagens PS har tidigare följt hur ekonomiska brottslingar återkommande härjar inom det svenska börs- och finanslandskapet. Nyligen häktades även finansprofilen Günter Mårder.
Den 51-årige Anthony Norman, tidigare vd för ett börsnoterat bolag, fick i höstas tre års fängelse för grova bokföringsbrott och nu sitter på Kriminalvårdens slutna anstalt i Täby.
Hundratusentals falska fakturor
Bolaget Santana i Stockholm AB skickade under fjolåret ut påminnelser om obetalda fordonsgarantier till bilägare över hela Sverige. Beställningarna fanns inte. Garantierna existerade inte. Trots det betalade flera tusen mottagare.
Åklagare Martin Drugge, som har drivit utredningen, uppger att bluffakturorna har tryckts i hundratusental och distribuerats per post. I februari greps tre personer i Värmland och Norman pekas nu ut som en fjärde misstänkt.
Han häktas för grovt fordringsbedrägeri som sträcker sig från maj förra året till februari i år.
Advokat dömd för penningtvätt med Normans pengar
Parallellt faller en relaterad dom i Stockholms tingsrätt. En 64-årig advokat döms till ett år och fyra månaders fängelse för att 2019 ha tagit emot 5,8 miljoner kronor från Norman på sitt klientmedelskonto.
Pengarna kom från bolag i Hongkong och Dubai och fördes vidare till svenska mottagare. Domstolen bedömer att advokaten medverkade till penningtvätt.
Realtid har sedan länge bevakat Normans historia, från tidiga börsäventyr till upprepade rättsliga processer.
PS analys
Norman förnekar brott. Hans försvarare lyfter fram att anstaltslivet innebär ständig insyn, vilket skulle försvåra den typ av koordinering åklagaren beskriver. Det är ett argument som möjligen håller i teorin.
I praktiken visar utredningen att telefon, brev och besök räcker långt. Det anmärkningsvärda är att en dömd ekonomisk brottsling, med tre års fängelsedom på meritlistan, misstänks ha drivit ett parallellt bedrägeri mot tusentals vanliga bilägare inifrån fängelset.
Signalen till politikerna blir att kontrollerna kring finansprofiler med brottshistorik behöver skärpas, inte minst inom ramen för anstaltsövervakning.
