Tidigare börs-vd häktad för fakturabedrägeri inifrån fängelset

Den 51-årige Anthony Norman, tidigare vd för ett börsnoterat bolag, fick i höstas tre års fängelse för grova bokföringsbrott och nu sitter på Kriminalvårdens slutna anstalt i Täby.

Hundratusentals falska fakturor

Bolaget Santana i Stockholm AB skickade under fjolåret ut påminnelser om obetalda fordonsgarantier till bilägare över hela Sverige. Beställningarna fanns inte. Garantierna existerade inte. Trots det betalade flera tusen mottagare.

Åklagare Martin Drugge, som har drivit utredningen, uppger att bluffakturorna har tryckts i hundratusental och distribuerats per post. I februari greps tre personer i Värmland och Norman pekas nu ut som en fjärde misstänkt.

Han häktas för grovt fordringsbedrägeri som sträcker sig från maj förra året till februari i år.