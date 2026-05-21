ChatGPT har varit den mest kända AI-tjänsten för vanliga konsumenter. Det försöker Google nu ändra på med en riktig storsatsning.
Google gasar förbi OpenAI med helt nya AI-tjänster
Google tar allt större steg mot att bli den dominerande aktören inom AI för konsumenter och sätter samtidigt press på rivalen OpenAI.
Under företagets utvecklarkonferens I/O i Mountain View presenterade teknikjätten en rad nya AI-agenter och tjänster baserade på modellen Gemini 3.5 Flash.
De ska nu integreras i både Gemini-appen och sökmotorn Google Search.
Ska riktas mot vanliga användare
Satsningen markerar ett skifte där AI inte längre främst riktas mot utvecklare och företag, utan mot vanliga användare.
De nya tjänsterna ska bland annat kunna organisera resor, sammanställa information, hantera e-post och följa utvecklingen på marknader och sportevenemang automatiskt, skriver The Economist.
Google uppger att Gemini-appen nu används av omkring 900 miljoner människor varje månad, medan sökmotorn når över 3 miljarder användare.
Kombinationen av den stora användarbasen och bolagets omfattande AI-investeringar har stärkt bilden av att Google snabbt håller på att ta tillbaka initiativet inom AI-sektorn.
Kräver allt mer resurser
Utvecklingen innebär samtidigt ett växande problem för bolaget: kostnaderna.
Enligt Google har användningen av så kallade tokens, den måttenhet som används för AI-beräkningar, stigit till 3,2 kvadriljoner per månad. För ett år sedan låg nivån på 480 biljoner.
Den kraftigt ökade användningen driver behovet av datacenter, avancerade chip och stora mängder energi.
Alphabet väntas därför lägga upp till 190 miljarder dollar i kapitalinvesteringar under året, vilket är sex gånger mer än för fyra år sedan.
Tuffare konkurrens för OpenAI
Samtidigt blir konkurrensen hårdare. OpenAI har länge betraktats som ledande inom konsument-AI tack vare ChatGPT, men Googles nya modeller och agentfunktioner ökar pressen på bolaget.
Särskilt fokus ligger nu på AI-tjänster som kan utföra uppgifter självständigt snarare än enbart svara på frågor.
För att hantera de snabbt stigande kostnaderna kan Google behöva införa begränsningar i användningen eller öka intäkterna från abonnemang och annonser.
Företaget har redan börjat integrera annonser i AI-genererade sökresultat och väntas expandera den modellen ytterligare.
AI-kapplöpningen går därmed in i en ny fas där teknisk utveckling måste balanseras mot växande kostnader och krav på lönsamhet, menar experter.
