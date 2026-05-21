Google gasar förbi OpenAI med helt nya AI-tjänster

Kräver allt mer resurser

Utvecklingen innebär samtidigt ett växande problem för bolaget: kostnaderna.

Enligt Google har användningen av så kallade tokens, den måttenhet som används för AI-beräkningar, stigit till 3,2 kvadriljoner per månad. För ett år sedan låg nivån på 480 biljoner.

Den kraftigt ökade användningen driver behovet av datacenter, avancerade chip och stora mängder energi.

Alphabet väntas därför lägga upp till 190 miljarder dollar i kapitalinvesteringar under året, vilket är sex gånger mer än för fyra år sedan.

Tuffare konkurrens för OpenAI

Samtidigt blir konkurrensen hårdare. OpenAI har länge betraktats som ledande inom konsument-AI tack vare ChatGPT, men Googles nya modeller och agentfunktioner ökar pressen på bolaget.

Särskilt fokus ligger nu på AI-tjänster som kan utföra uppgifter självständigt snarare än enbart svara på frågor.

För att hantera de snabbt stigande kostnaderna kan Google behöva införa begränsningar i användningen eller öka intäkterna från abonnemang och annonser.

Företaget har redan börjat integrera annonser i AI-genererade sökresultat och väntas expandera den modellen ytterligare.

AI-kapplöpningen går därmed in i en ny fas där teknisk utveckling måste balanseras mot växande kostnader och krav på lönsamhet, menar experter.

