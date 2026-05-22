Buffett-indikatorn blinkar rött: USA-börsen är historiskt dyr – och enligt analytiker kan rallyt vila på skörare grund än investerarna tror.
Buffett-indikatorn på toppnivåer – varnar för krasch
Den amerikanska aktiemarknaden fortsätter att trotsa oro för krig, inflation, höga räntor och svagare konjunktur.
Men bakom den starka börsutvecklingen finns flera varningssignaler om att uppgången kan vara mer sårbar än den ser ut, enligt en analys publicerad av MarketWatch.
Buffett-indikatorn mycket högre än vid tidigare krascher
En central varningssignal är den så kallade Buffett-indikatorn, som mäter börsens samlade marknadsvärde i relation till BNP. Enligt artikeln närmar sig indikatorn 230 procent, att jämföra med 65 procent inför börskraschen 1929, 90 procent 1987 och 170 procent under IT-bubblan år 2000.
Den amerikanska aktiemarknaden ligger alltså på historiskt mycket höga nivåer.
”Investerarna antar fortfarande att det blir ett kort krig i Iran på grund av TACO (Trump Always Chickens Out) – men ignorerar risken för NACHO (Not A Chance Hormuz Opens)”, skriver analytikern Satyajit Das.
Mycket drivet av tech och AI
Han påpekar också att det mesta av börsuppgången handlar om tech och AI ”som kan ha svårt att generera kontanter och avkastning på de stora investeringarna.”
Mycket av investeringarna finansieras med skulder, och om resultatet uteblir kan det vända nedåt snabbt. Börsens höga värderingar och optimism är också beroende av en handfull riktigt stora affärer, som SpaceX och OpenAI:s kommande börsnoteringar. Går det skakigare än väntat så kan luften gå ur ordentligt.
Inflationen spökar
Makroläget är inte heller bra:
Högre råvarupriser, räntor, geopolitisk osäkerhet och svagare efterfrågan kan gradvis pressa marginalerna.
Flygbolag och industriföretag pekas ut som särskilt utsatta för stigande energi- och insatskostnader. Om energiförsörjning och leveranskedjor fortsätter att störas kan inflationen förbli högre under längre tid, vilket i sin tur kan hålla räntorna uppe och dämpa konsumtionen.
Därtill drivs delar av börsuppgången av momentumhandel, börshandlade fonder och förväntningar om att staten eller centralbanken ska ingripa vid problem. Men enligt artikeln är utrymmet för nya stimulanser mer begränsat än tidigare, på grund av inflation, höga skulder och redan expansiv penningpolitik.
Det är förstås extremt svårt att tajma in börskrascher, men om en sådan kommer kan den bli brutal. ”Denna ostoppbara marknad är mer skör än den ser ut”, skriver Satyajit Das på Marketwatch.
Läs mer: Börskrasch nära – Buffett-indikatorn är nu över 200 procent
Läs mer: 6 500 miljarder på sex timmar – så raderades ett helt Sveriges BNP från börsen
Läs mer: Är börskraschernas tid förbi? – tre lärdomar från veckan