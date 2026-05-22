Buffett-indikatorn på toppnivåer – varnar för krasch

Mycket drivet av tech och AI

Han påpekar också att det mesta av börsuppgången handlar om tech och AI ”som kan ha svårt att generera kontanter och avkastning på de stora investeringarna.”

Mycket av investeringarna finansieras med skulder, och om resultatet uteblir kan det vända nedåt snabbt. Börsens höga värderingar och optimism är också beroende av en handfull riktigt stora affärer, som SpaceX och OpenAI:s kommande börsnoteringar. Går det skakigare än väntat så kan luften gå ur ordentligt.

Inflationen spökar

Makroläget är inte heller bra:

ANNONS

Högre råvarupriser, räntor, geopolitisk osäkerhet och svagare efterfrågan kan gradvis pressa marginalerna.

Flygbolag och industriföretag pekas ut som särskilt utsatta för stigande energi- och insatskostnader. Om energiförsörjning och leveranskedjor fortsätter att störas kan inflationen förbli högre under längre tid, vilket i sin tur kan hålla räntorna uppe och dämpa konsumtionen.

Därtill drivs delar av börsuppgången av momentumhandel, börshandlade fonder och förväntningar om att staten eller centralbanken ska ingripa vid problem. Men enligt artikeln är utrymmet för nya stimulanser mer begränsat än tidigare, på grund av inflation, höga skulder och redan expansiv penningpolitik.

Det är förstås extremt svårt att tajma in börskrascher, men om en sådan kommer kan den bli brutal. ”Denna ostoppbara marknad är mer skör än den ser ut”, skriver Satyajit Das på Marketwatch.

Läs mer: Börskrasch nära – Buffett-indikatorn är nu över 200 procent

Läs mer: 6 500 miljarder på sex timmar – så raderades ett helt Sveriges BNP från börsen

Läs mer: Är börskraschernas tid förbi? – tre lärdomar från veckan