Svensk fastighets-vd häktad – polischef i härvan

Den statistrollen består i att tre av den aktuella polischefens närstående gripits av polis i den internationella härvan som hos polisen haft täcknamnet ”Operation Candy”.

Gjorde tillslag i tre länder

Det är en internationell polisoperation som även inkluderar grova narkotikabrott.

Enligt åklagaren har inblandade personer hjälpt narkotikabrottslingar och andra kriminella nätverk, i olika länder, att säkra brottsvinster.

Det har skett genom att man gjort skenaffärer i en rad olika bolag.

För snart två veckor sedan grep polisen 13 personer, misstänkta i härvan. Det gjordes vid synkroniserade tillslag i Spanien, Thailand och Sverige.

De tillslagen gällde förutom penningtvätt även försäljning av narkotika i stor skala via nätet.