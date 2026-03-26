En svensk fastighets-vd begärs häktad för grov penningtvätt. Ytterligare en person är häktad och de brott som rullats upp har internationella kopplingar.
Svensk fastighets-vd häktad – polischef i härvan
Det är en omfattande, internationell härva av penningtvätt som nu rullats upp av polisen i internationellt samarbete.
Det pikanta i sammanhanget är att en av Sveriges högst uppsatta poliser, fram tills nu placerad inom Interpol, har en statistroll i sammanhanget.
Den statistrollen består i att tre av den aktuella polischefens närstående gripits av polis i den internationella härvan som hos polisen haft täcknamnet ”Operation Candy”.
Gjorde tillslag i tre länder
Det är en internationell polisoperation som även inkluderar grova narkotikabrott.
Enligt åklagaren har inblandade personer hjälpt narkotikabrottslingar och andra kriminella nätverk, i olika länder, att säkra brottsvinster.
Det har skett genom att man gjort skenaffärer i en rad olika bolag.
För snart två veckor sedan grep polisen 13 personer, misstänkta i härvan. Det gjordes vid synkroniserade tillslag i Spanien, Thailand och Sverige.
De tillslagen gällde förutom penningtvätt även försäljning av narkotika i stor skala via nätet.
Greps i veckan
Den svenske fastighets-vd som nu begärts häktad i härvan, har under det seaste decenniet varit med om att bygga bolag inom fastighetssektorn.
Han och ytterligare en person är begärda häktade för grovt penningtvättsbrott.
Fastighets-vd:n anhölls i sin frånvaro i tisdags och greps sedan onsdag morgon, berättar Fastighetsvärlden.
De brott de två misstänks för ska ha begåtts mellan 9 juli 2021 och i dag, enligt åklagaren.
Stora fastighetsköp
Fastighets-vd:n har de senast åren köpt stora fastighetsbestånd dels i Stockholms-området, dels i Skåne.
Två personer FV beskriver som ”två av Sveriges mer kända och respekterade fastighetsinvesterare” har funnits med i fastighetsköpen.
Brottsligheten det gäller har kopplingar till projektutveckling i Spanien och Mallorca. Enligt FV:s källor rör det ett projekt strax utanför Palma de Mallorca.
Grov penningtvätt är ett brott som kan ge fängelse upp till 6 år.
Svårt läge för polischefen
”Operation Candy” har satt den svenske polischefen i en svår situation.
Tre närstående till polischefen är nu gripna, en av dem misstänkt för grov penningtvätt, grovt bokföringsbrott och synnerligen grovt narkotikabrott.
Polischefen ska enligt Expressen förra våren ha fått lämna sin befattning hos europeiska Europol.
Orsaken ska ha varit släktkopplingarna till de nu misstänkta.