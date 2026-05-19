Fondtorgsnämnden: "Det är olyckligt för spararna"

Problemet: Nya skäl adderas löpande

Det som påverkar Fondtorgsnämnden mest är inte att Indecap begärt överprövning, utan hur processen har utvecklats därefter. Efter att myndigheten lämnat sitt första svar tillfördes nya grunder, och ytterligare skäl adderades månader efter det ursprungliga tilldelningsbeslutet.

”Vi är bekymrade över att anbudsgivaren successivt har adderat och åberopat nya skäl och utvidgat processen. Det gör att den hittills har dragit ut på tiden, och det tycker vi är olyckligt för spararna”, säger Ström.

ANNONS

Ju snabbare processen kan bli klar, desto snabbare kan spararna få kvalitetskontrollerade fonder till lägre priser.

Missförståndet kring regelverken

Han förklarar att detta beteende i princip är förbjudet inom det vanliga upphandlingsregelverket LOU, där så kallade preklusionsfrister hindrar anbudsgivare från att kontinuerligt utvidga sin talan. Dessa regler gäller ännu inte för LUP – lagen om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg.

”Det här är precis detta som man har förhindrat anbudsgivare från att göra inom LOU, men det är fortfarande möjligt att agera på det sättet inom LUP. Riksdagen har beslutat att de reglerna också ska införas i LUP, men de gäller inte just nu utan kommer först i sommar”, konstaterar Ström.

Den 20 maj ska Fondtorgsnämnden lämna in ett nytt svarsyttrande till förvaltningsrätten gällande de senast åberopade skälen. Processen har nu pågått i snart tre månader av löpande skriftväxling.

”Vi kan inte styra tidsåtgången. Så länge anbudsgivaren anför nya skäl, och så länge förvaltningsrätten accepterar dem, fortsätter skriftväxlingen”, säger han.

Lagvalet är redan en utredd fråga

Ett av de tyngsta argumenten Indecap fört fram via advokatbyrån Mannheimer Swartling är att Fondtorgsnämnden använt fel lag helt och hållet.

Indecap menar att nämnden borde ha tillämpat lagen om upphandling av koncessioner, LUK, i stället för speciallagen LUP, med argumentet att fondförvaltare som vinner upphandlingen inte garanteras någon betalning och bär hela den ekonomiska risken själv.

ANNONS

Ström menar att det inte är någon ny fråga, utan något som utretts under lång tid inför att Lagen om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg stiftades.

” De här frågorna har utretts av lagrådet och remissinstanser under mycket lång tid. En av de centrala frågorna som utreddes var just huruvida fonder ska anses vara tjänster eller produkter, och därmed vilken lagstiftning som ska gälla. Så det är på intet sätt något nytt man hittat”, säger han. ”När myndigheten som upphandlar fonder till premiepensionens fondtorg gör det, är det naturligt att den lag som används är den lag som riksdagen stiftat specifikt för det syftet”, markerar Ström.

Övriga upphandlingar fortsätter som planerat

Fondtorgsnämnden har hittills genomfört åtta upphandlingar, och ytterligare fyra pågår parallellt. Striden med Indecap påverkar inte dessa. Det är enbart kategorin globalfonder som befinner sig i juridiskt väntläge.

”Man tror kanske att det här har en större påverkan på helheten, men det har det inte. Det är denna specifika kategori som är i väntläge. Det är en stor och viktig kategori, men allt övrigt pågår precis som vanligt och som planerat”, säger Ström.

Han avslutar med att sätta konflikten i ett större perspektiv. Fondtorgsnämnden välkomnar i grunden att ny lagstiftning prövas i domstol. Det är så rättssystemet är tänkt att fungera. Sättet processen hanterats på är dock en annan sak.

”Det är positivt att ny lagstiftning prövas i rätten så att det inte råder tveksamheter om hur lagen ska tolkas. Men vi är bekymrade över att processen hittills dragit ut på tiden på ett sätt som drabbar spararna i onödan. Det är mycket beklagligt att det tar mer tid än det behöver göra”, avslutar Ström.

Läs även: Intellego: Bedrägerispecialist varnade inte om bedrägeri

Läs även: Shakira frias från skattebrott – får 600 miljoner kronor

ANNONS