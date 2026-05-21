Nvidia-aktien faller trots ny resultat-skräll

Företaget ökar intäkterna med hela 85 procent jämfört med för ett år sedan.

Den justerade bruttomarginalen var 75 procent.

Nvidia höjer sin kvartalsutdelning till 25 cent per aktie, uppger Bloomberg.

Missa inte: Köptips på techjättar trots börsrekord – så ser analytikernas case ut DagensPS

Återköper aktier för 80 miljarder dollar

Efter samtal med analytikerna trots den starka resultatrapporten, skriver CNBC som rapporterar om bolagets kvartalssiffror och konstaterar att Nvidia lanserar ett återköpsprogram av aktier för 80 miljarder dollar.

Vd Jensen Huang förklarade i samband med rapportsläppet att Nvidia ”i stort sett har avstått” Kinas AI-marknad med chip till Hauwei på grund av USA:s exportrestriktioner mot landet.

”Efterfrågan i Kina är ganska stor. Huawei är väldigt, väldigt starka. De hade ett rekordår, de kommer sannolikt, mycket sannolikt, att ha ett extraordinärt år framför sig, och deras lokala ekosystem av chipföretag går ganska bra, eftersom vi har evakuerat den marknaden”, sade Huang i en CNBC-intervju och tillade att Nvidia i hög grad gett bort den marknaden till Huawei.