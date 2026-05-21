Resultatrapporten från den amerikanska chipbjässen Nvidia överraskar, men aktien sjönk trots det i efterhandeln på Wall Street.
Nvidia-aktien faller trots ny resultat-skräll
Vinsten per aktie för Nvidia i årets första kvartal blev 1,87 dollar jämfört med förväntade 1,76 dollar. Intäkterna från försäljningen under perioden var 81,62 miljarder dollar mot snittprognosen på 78,86 miljarder dollar.
Företaget ökar intäkterna med hela 85 procent jämfört med för ett år sedan.
Den justerade bruttomarginalen var 75 procent.
Nvidia höjer sin kvartalsutdelning till 25 cent per aktie, uppger Bloomberg.
Återköper aktier för 80 miljarder dollar
Efter samtal med analytikerna backade aktien i Nvidia trots den starka resultatrapporten, skriver CNBC som rapporterar om bolagets kvartalssiffror och konstaterar att Nvidia lanserar ett återköpsprogram av aktier för 80 miljarder dollar.
Vd Jensen Huang förklarade i samband med rapportsläppet att Nvidia ”i stort sett har avstått” Kinas AI-marknad med chip till Hauwei på grund av USA:s exportrestriktioner mot landet.
”Efterfrågan i Kina är ganska stor. Huawei är väldigt, väldigt starka. De hade ett rekordår, de kommer sannolikt, mycket sannolikt, att ha ett extraordinärt år framför sig, och deras lokala ekosystem av chipföretag går ganska bra, eftersom vi har evakuerat den marknaden”, sade Huang i en CNBC-intervju och tillade att Nvidia i hög grad gett bort den marknaden till Huawei.
Nvidia-vd:n: ”Jag har inga förväntningar”
Huang vågar inte förvänta sig en återöppning av marknaden för chip till Kina.
”Jag har inga förväntningar”.
Han hoppas dock på att handelsförhållandet mellan Kina och USA förbättras på området.
”Vi skulle vara mer än glada att kunna betjäna marknaden. i har många kunder där, vi har många partners där, och vi har varit där i 30 år””, säger Nvidia-chefen till den amerikanska finansnyhetskanalen.
