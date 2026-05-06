Mårder-härvan: Ännu fler misstänks ha handlat aktier olagligt

Nu uppger statsåklagare Thomas Hertz att ytterligare personer utreds. Hur många vill han inte precisera, men samtliga misstänks ha handlat i Raysearch-aktien på uppmaning eller rådgivning av Mårder.

Mårder misstänks alltså, vad vi vet, inte ha handlat i eget namn. Han ska ha haft tillgång till kurspåverkande information via sin styrelsepost och vidarebefordrat den.

Det är mottagarna av råden som ska ha gjort de faktiska affärerna. Att fler handlare nu utreds tyder på att kedjan av råd kan ha nått längre än vad som var känt i april.

Rapportkopplingen ger mönstret

Utredningens ursprung är fem anmälningar till Ekobrottsmyndigheten under 2025, flera kopplade till handel i direkt anslutning till Raysearchs kvartalsrapporter. Det är ett klassiskt insidermönster.

Marknadsövervakningens algoritmer är konstruerade för att fånga exakt den typen av avvikelser, det vill säga ovanligt hög volym eller riktade positioner de dagar innan kursdrivande information når marknaden.

Raysearch-aktien steg drygt en procent dagen efter att de utökade misstankarna blev offentliga. Börsen reagerar alltså inte längre på rubrikerna i sig, utan marknaden har prisat in den rättsliga osäkerheten.

Åtalsbeslut efter sommaren

Förundersökningen pågår. Åklagaren räknar med att ha materialet sammanställt relativt snart, men ett åtalsbeslut är sannolikt inte att vänta förrän i slutet av sommaren eller därefter.

PS analys: Att utredningen nu formellt berör fler än de två som tingsrätten registrerade vid häktningen förändrar bilden. Det handlar inte längre om ett enstaka rådgivningstillfälle utan potentiellt om ett nätverk.

För Raysearchs aktieägare är den centrala frågan inte skuldfrågan, den avgörs i rätten, utan hur länge den här osäkerheten hänger kvar över bolaget. Med åtal tidigt i höst kan en rättegång sannolikt ske först år 2027. Då kanske marknaden reagerar.