Svensk inflation föll betydligt mer än väntat i oktober och ligger nu långt under Riksbankens mål. Ändå räknar Nordea med att styrräntan höjs igen nästa år. Redan i februari kan det vara dags.
Inflationen rasar – ändå väntar ny räntehöjning från Riksbanken
Inflationen i Sverige bromsar in snabbare än väntat.
I oktober sjönk KPIF-inflationen till 1,1 procent, jämfört med 1,5 procent månaden före. Det är också klart lägre än analytikernas prognos på 1,4 procent.
Nedgången syns brett i ekonomin. Både tjänstepriser och varupriser utvecklades svagare än väntat, enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.
”Sverige sticker ut”, säger han till TT.
Flera faktorer talar för högre ränta
Trots inflationsraset anser Isaksson att Riksbankens senaste räntehöjning var befogad. I onsdags höjdes styrräntan från 1,75 till 2,00 procent.
Han räknar dessutom med ytterligare en höjning under nästa år. Den kan komma redan i februari, enligt Nordea-analytikern.
Bakom bedömningen finns flera faktorer som kan driva upp inflationen igen. Kronan har försvagats under året och energipriserna har stigit. Isaksson räknar med att framför allt elpriserna fortsätter uppåt.
Även den svenska konjunkturen spelar in.
”Och svensk ekonomi går ju bra, starkt”, säger han.
Riksbanken har också pekat på ett starkare konjunkturläge och stigande kostnader till följd av utbudsstörningar som skäl till räntehöjningen.
I sitt senaste besked den 4 november skrev centralbanken att ytterligare en höjning under det kommande året är sannolik om inflations- och konjunkturutsikterna står sig.
Priserna står stilla
Det var framför allt utvecklingen för andra varugrupper och tjänster som överraskade i oktober. Matpriserna låg däremot stilla jämfört med september, vilket var i linje med Nordeas förväntningar.
Även när energipriserna räknas bort syns en tydlig inbromsning. KPIF-inflationen exklusive energi föll från 0,5 procent i september till 0,1 procent i oktober.
KPIF är det inflationsmått som Riksbanken använder för sitt mål på 2 procent. I måttet räknas effekterna av förändrade bolåneräntor bort.
Tittar man i stället på KPI, som även inkluderar hushållens räntekostnader, landade inflationstakten på 0,9 procent i oktober. Det kan jämföras med 1,1 procent i september.
Jämfört med september var konsumentpriserna helt oförändrade.