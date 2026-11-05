Inflationen rasar – ändå väntar ny räntehöjning från Riksbanken

Nedgången syns brett i ekonomin. Både tjänstepriser och varupriser utvecklades svagare än väntat, enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

”Sverige sticker ut”, säger han till TT.

Flera faktorer talar för högre ränta

Trots inflationsraset anser Isaksson att Riksbankens senaste räntehöjning var befogad. I onsdags höjdes styrräntan från 1,75 till 2,00 procent.

Han räknar dessutom med ytterligare en höjning under nästa år. Den kan komma redan i februari, enligt Nordea-analytikern.

Bakom bedömningen finns flera faktorer som kan driva upp inflationen igen. Kronan har försvagats under året och energipriserna har stigit. Isaksson räknar med att framför allt elpriserna fortsätter uppåt.

Även den svenska konjunkturen spelar in.

”Och svensk ekonomi går ju bra, starkt”, säger han.

Riksbanken har också pekat på ett starkare konjunkturläge och stigande kostnader till följd av utbudsstörningar som skäl till räntehöjningen.

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I sitt senaste besked den 4 november skrev centralbanken att ytterligare en höjning under det kommande året är sannolik om inflations- och konjunkturutsikterna står sig.