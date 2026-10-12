Höjda räntor på bolån och andra lån – men marginella höjningar av sparräntan. ”De visar fingret åt kunderna”, säger en ilsken kund.
Ilska mot storbanker: "De ger fingret åt kunderna"
Ilskan växer mot Norges största banker efter att de höjt räntor på bolån betydligt mer än räntorna på sparande, sedan norska centralbanken gjorde sin räntehöjning i september.
Centralbanken, Norges bank, höjde styrräntan med 0,25 procentenheter förra månader och bankerna följde snabbt och konsekvent efter med att höja sina egna räntor.
Bolånen blev dyrare och sparräntan höjdes – men hos flera storbanker har inlåningsräntorna höjts betydligt mindre än bolåneräntorna, noterar allt fler kunder.
Att de räntor banken tar ut stiger mer än de räntor samma bank betalar retar nu allt fler norrmän.
Från 0,10 till 0,25 procentenheter
För vissa sparkonton och beloppsnivåer har räntan höjts med så lite om 0,10 procentenheter.
Norges största bank, DNB, har valt att höja räntan på sitt vanliga sparkonto med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter.
Det är dessutom den lilla grupp som har stora belopp på banken som ”kompenseras” med en lika stor höjning som den centralbanken initierat.
För DNB:s sparkonto ”Sparekonto Pluss”, där kunderna efter årsskiftet bara får göra fyra avgiftsfria uttag per år, höjs räntan med 0,1 procentenheter för belopp under två miljoner norska kronor.
För belopp över två miljoner sker däremot en höjning med 0,25 procent.
”Tänker lämna banken”
Kristian Susnic, kund hos DNB, är mycket kritisk till hur banken agerar. Han har även lämnat ett klagomål till bankens kundtjänst.
”DNB är som staten. Och att det är de som agerar så här är helt absurt. De gömmer sig bakom formaliteter, men verkligheten är att deras kundtjänst håller Ryanair-nivå. Samtidigt håvar staten in mer pengar, medan de klämmer åt dem som försöker spara. De ger kunderna fingret”, säger han hos E24.
Susnic anser att han skulle kunna få en sparränta som är upp till 0,5 procentenheter högre hos andra banker. Han är nu fast besluten att lämna DNB.
”Jag tänker flytta mina överskottsmedel någon annanstans. Det får räcka nu med DNB och deras usla ursäkter”, säger han.
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Banken ”förstår” kunderna
Ina Helen Østby, chef för extern kommunikation inom privatmarknaden hos DNB, säger att banken ”förstår” att högre priser och räntor påverkar människors vardag.
”Vi förstår att människor är oroliga för sin privatekonomi. Vi diskuterar detta med tiotusentals kunder varje dag”, skriver hon i ett mejl till E24.
Hon påpekar att ”den stora majoriteten” av kunderna har fått en höjning på 0,25 procentenheter på sina sparkonton, medan fem av nio inlåningsprodukter har fått höjningar på 0,2 eller 0,25 procentenheter.