Ilska mot storbanker: "De ger fingret åt kunderna"

Centralbanken, Norges bank, höjde styrräntan med 0,25 procentenheter förra månader och bankerna följde snabbt och konsekvent efter med att höja sina egna räntor.

Bolånen blev dyrare och sparräntan höjdes – men hos flera storbanker har inlåningsräntorna höjts betydligt mindre än bolåneräntorna, noterar allt fler kunder.

Att de räntor banken tar ut stiger mer än de räntor samma bank betalar retar nu allt fler norrmän.

Från 0,10 till 0,25 procentenheter

För vissa sparkonton och beloppsnivåer har räntan höjts med så lite om 0,10 procentenheter.

Norges största bank, DNB, har valt att höja räntan på sitt vanliga sparkonto med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter.

Det är dessutom den lilla grupp som har stora belopp på banken som ”kompenseras” med en lika stor höjning som den centralbanken initierat.

För DNB:s sparkonto ”Sparekonto Pluss”, där kunderna efter årsskiftet bara får göra fyra avgiftsfria uttag per år, höjs räntan med 0,1 procentenheter för belopp under två miljoner norska kronor.

För belopp över två miljoner sker däremot en höjning med 0,25 procent.

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