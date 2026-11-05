Stockholmsbörsen på ny rekordnivå
Stockholmsbörsen stiger till en ny rekordnivå. Efter någon timmes handel är OMXS-index upp 1,0 procent.
Efter onsdagens kraftiga börslyft i USA stiger OMXS-index ytterligare och når den nya rekordnivån 1 159,29 indexpunkter. Uppgången är bred bland storbolagen med AB Volvo i täten i form av en uppgång på 2,4 procent.
I motsatt riktning går försvarsbolaget Saab som faller 2,5 procent. Försvarssektorn har gått svagt den senaste tiden med bland annat nedgångar hos amerikanska försvarsjättar.
Verkstadsbolaget ABB backar 1,6 procent. Under morgonen har Financial Times med hänvisning till källor rapporterat att Kina kommer att stoppa Softbanks förvärv av ABB:s division Robotics.
Apoteksbolaget Apotea som släppt delårssiffror under morgonen backar 0,6 procent.