Stockholmsbörsen på ny rekordnivå

Efter onsdagens kraftiga börslyft i USA stiger OMXS-index ytterligare och når den nya rekordnivån 1 159,29 indexpunkter. Uppgången är bred bland storbolagen med AB Volvo i täten i form av en uppgång på 2,4 procent.

Stockholmsbörsen stiger till en ny rekordnivå. Efter någon timmes handel är OMXS-index upp 1,0 procent.

Efter onsdagens kraftiga börslyft i USA stiger OMXS-index ytterligare och når den nya rekordnivån 1 159,29 indexpunkter. Uppgången är bred bland storbolagen med AB Volvo i täten i form av en uppgång på 2,4 procent.