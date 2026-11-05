Dagens PS
Dagensps.se
Aktier

Källor: Astra Zeneca har lagt mångmiljardbud i USA

Astra Zeneca uppges ha lagt ett mångmiljardbud på ett företag i USA. Arkivbild.
Astra Zeneca uppges ha lagt ett mångmiljardbud på ett företag i USA. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enligt uppgifterna lade Astra Zeneca budet på 10 miljarder dollar i oktober. Det innebär en betalning på 124 dollar per aktie i Rhythm – som specialiserar sig på behandlingar för metabola sjukdomar och svår fetma.

Läkemedelskoncernen Astra Zeneca har lagt ett bud på motsvarande 97 miljarder kronor på det USA-noterade bolaget Rhythm Pharmaceuticals, uppger källor för Wall Street Journal (WSJ).

Enligt uppgifterna lade Astra Zeneca budet på 10 miljarder dollar i oktober. Det innebär en betalning på 124 dollar per aktie i Rhythm – som specialiserar sig på behandlingar för metabola sjukdomar och svår fetma.

Sedan uppgifterna om budet blev omskrivna steg Rhytms aktiekurs 28 procent på onsdagen, till knappt 111 dollar.

Ett köp skulle utöka Astra Zenecas portfölj av behandlingar mot sällsynta sjukdomar.

Läs mer:
Perpetual sa nej till EQT:s bud – nu kan bolaget köpas upp ändå – Realtid

Mest lästa i kategorin

Man utanför Mercedes-Benz-kontor.

Krisen växer hos Mercedes-Benz – personalen tvingas betala

04 nov. 2026