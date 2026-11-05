Källor: Astra Zeneca har lagt mångmiljardbud i USA

Enligt uppgifterna lade Astra Zeneca budet på 10 miljarder dollar i oktober. Det innebär en betalning på 124 dollar per aktie i Rhythm – som specialiserar sig på behandlingar för metabola sjukdomar och svår fetma.

Sedan uppgifterna om budet blev omskrivna steg Rhytms aktiekurs 28 procent på onsdagen, till knappt 111 dollar.

Ett köp skulle utöka Astra Zenecas portfölj av behandlingar mot sällsynta sjukdomar.

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