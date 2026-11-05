Spretigt på börser i Asien

Bara i Japan är det spretiga rörelser. Huvudindexet Nikkei 225 sjunker 0,5 procent medan bredare Topix är upp 1,6 procent.

Det pekar både upp och ned på stora börser i Asien i den inledande torsdagshandeln.

Bara i Japan är det spretiga rörelser. Huvudindexet Nikkei 225 sjunker 0,5 procent medan bredare Topix är upp 1,6 procent.