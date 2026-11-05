Bara i Japan är det spretiga rörelser. Huvudindexet Nikkei 225 sjunker 0,5 procent medan bredare Topix är upp 1,6 procent.
Spretigt på börser i Asien
Det pekar både upp och ned på stora börser i Asien i den inledande torsdagshandeln.
Bara i Japan är det spretiga rörelser. Huvudindexet Nikkei 225 sjunker 0,5 procent medan bredare Topix är upp 1,6 procent.
Sydkoreanska Kospi backar vid lunchtid 4,0 procent medan Hongkongbaserade Hang Seng ser en tydlig uppgång med 3,4 procent.
Shenzhen stiger med 1,4 procent medan Shanghai ligger på oförändrad nivå.
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