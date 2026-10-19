Det är dags att säga adjö till den fyrsiffriga pinkoden när det gäller ditt bankkort. Här är metoden som ersätter den.
Bankkort: Glöm pinkoden – lägg fingret på kortet
Det är inte särskilt väluppfostrat att ge någon eller något fingret – men nu är det precis vad vi ska göra när det gäller bankkorten.
När du betalar med bankkort är du, rimligen, van att ange en fyrsiffrig pinkod eller att göra en kontantlös betalning.
Nu står den här rutinen inför en radikal förändring, som redan vinner mark hos franska banker.
Det handlar om introduktionen av det biometriska bankkortet, en allt vanligare lösning.
”Behövs inte någon pinkod”
Tekniken, som utvecklats av den franska industrijätten Thales, gör det möjligt att godkänna betalningar utan övre beloppsgräns.
Processen i sig är enkel: när du betalar placerar du helt enkelt ditt finger på en sensor som är inbyggd i kortet.
”Det behövs inte längre någon pinkod, eftersom kortet omedelbart känner igen ditt finger”, konstaterar Frédéric Martinez som är produktmarknadschef hos Thales.
Den här innovationen sparar inte någon tid för kunden – det finns ju faktiskt ingen tid att spara – men innovationen ger betydande fördelar när det handlar om cybersäkerhet.
Det beror, förstås, på att dina fingeravtryck är unika, medan en pinkod relativt enkelt kan komma i orätta händer.
Tar fart i Frankrike
Utrullningen av dessa biometriska bankkort tar fart i Frankrike. Både Crédit Agricole och BNP Paribas planerar att fasa ut traditionella pinkoder till förmån för denna nya teknik, skriver Presse-Citron.
Det här är några av de största franska bankerna, vid sidan av BPCE-gruppen med Czisse d´Épargne och Banque Populaire.
BNP Paribas erbjuder redan kortet till kunder som valt paketet ”Visa Premier”, vilket kostar 134 euro per år.
På samma sätt gör Crédit Agricole det tillgängligt för kunder med korten ”Mastercard Gold” och ”Mastercard World Elite”.
Som alltid – eller i vilket fall väldigt ofta – är reaktionerna inom den franska allmänheten blandade.
Vissa är mycket entusiastiska medan andra inte ser någon anledning till förändring och föredrar det nuvarande systemet.
Övergången är på väg
Det kommer att dröja en tid innan biometriska bankkort blir standard i västvärlden, men övergången är i full gång – och precis som vanligt kommer invändningar från början, innan vi snabbt accepterar det hela som en självklarhet.
Frankrike är i gång – och övriga världen också. Visa testade sitt senaste kreditkort med fingeravtrycksläsning förra året, ett samarbete mellan Visa, Mountain America Credit Union och Bank och Cyprus.
Mastercard har ännu inte börjat testa men arbetar på attimplementera det här i samarbete med svenska Fingerprints.
I Sverige är biometriska betalkort på sätt och vis gamla nyheter. Rocker presenterade sitt ”Rocker Touch” redan i februari 2022.
”De biometriska korten är en del av vår strategi att erbjuda smarta betallösningar oavsett plattform”, sade Rockers Andreas Norberg när kortet presenterades.