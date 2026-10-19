Bankkort: Glöm pinkoden – lägg fingret på kortet

Tar fart i Frankrike

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Utrullningen av dessa biometriska bankkort tar fart i Frankrike. Både Crédit Agricole och BNP Paribas planerar att fasa ut traditionella pinkoder till förmån för denna nya teknik, skriver Presse-Citron.

Det här är några av de största franska bankerna, vid sidan av BPCE-gruppen med Czisse d´Épargne och Banque Populaire.

BNP Paribas erbjuder redan kortet till kunder som valt paketet ”Visa Premier”, vilket kostar 134 euro per år.

På samma sätt gör Crédit Agricole det tillgängligt för kunder med korten ”Mastercard Gold” och ”Mastercard World Elite”.

Som alltid – eller i vilket fall väldigt ofta – är reaktionerna inom den franska allmänheten blandade.

Vissa är mycket entusiastiska medan andra inte ser någon anledning till förändring och föredrar det nuvarande systemet.

Rocker lanserade ett biometriskt bankkort för Sverige redan i februari 2022. Nu rullar franska banker ut systemet som säger adjö till pinkoden. (Foto: Pressbild Rocker)

Övergången är på väg

Det kommer att dröja en tid innan biometriska bankkort blir standard i västvärlden, men övergången är i full gång – och precis som vanligt kommer invändningar från början, innan vi snabbt accepterar det hela som en självklarhet.

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Frankrike är i gång – och övriga världen också. Visa testade sitt senaste kreditkort med fingeravtrycksläsning förra året, ett samarbete mellan Visa, Mountain America Credit Union och Bank och Cyprus.

Mastercard har ännu inte börjat testa men arbetar på attimplementera det här i samarbete med svenska Fingerprints.

I Sverige är biometriska betalkort på sätt och vis gamla nyheter. Rocker presenterade sitt ”Rocker Touch” redan i februari 2022.

”De biometriska korten är en del av vår strategi att erbjuda smarta betallösningar oavsett plattform”, sade Rockers Andreas Norberg när kortet presenterades.