Världens mest kända diamantbolag, som en gång hade monopol på världens diamanthandel, säljs för knappt en tiondel av vad det var värt 2011. Nu förhandlar lyxhuset bakom Cartier och Van Cleef & Arpels om att bli delägare.
Världens mest kända diamantbolag kan säljas för en tiondel
Schweiziska Richemont och den amerikanska smyckeskedjan Signet för samtal om att gå in i Global Diamond Consortium, som vill köpa De Beers, enligt fem personer med insyn som Bloomberg har talat med.
Diamantindustrin har i flera år försökt få lyxhusen att hjälpa till att marknadsföra naturliga stenar, och enligt nyhetsbyrån ser branschen Cartierägarens intresse som ett lyft för de naturliga diamanterna, som långsamt tar sig ur en av branschens värsta kriser någonsin.
Gruvkoncernen Anglo American, som äger 85 procent av De Beers medan Botswana äger resten, valde i juli konsortiet som föredragen budgivare, enligt Botswanas regering.
Konsortiet leds av De Beers tidigare vd Gareth Penny. Namibia och Angola är redan med, liksom flera av de största diamantsliperierna, och Signet, som äger bland annat Kay och Zales, har tidigare drivit kampanjer för naturliga diamanter tillsammans med De Beers.
Värderades till 13 miljarder dollar 2011
Enligt Bloomberg ska konsortiet betala omkring 750 miljoner dollar direkt och 250 miljoner senare för Anglos andel, sammanlagt knappt 10 miljarder kronor, och skjuta till ytterligare 500 miljoner dollar i bolaget. När Anglo köpte ut familjen Oppenheimer 2011 värderades De Beers till nästan 13 miljarder dollar, och samma andel var då värd omkring 11 miljarder.
Nu ska den säljas för knappt en tiondel av det, efter tre nedskrivningar på tre år som sänkt Anglos bokförda värde på De Beers till 2,3 miljarder dollar.
Diamantpriserna har pressats av att lyxköpen i Kina rasat och av labbodlade diamanter, som är kemiskt identiska med brutna stenar men säljs upp till 90 procent billigare. Naturliga diamanter på en halv respektive en karat har halverats i värde sedan 2023, enligt Rapaport, som ger ut diamantbranschens prislista.
– Det är en enorm skillnad mellan något som det tar en miljard år att bilda, som är otroligt sällsynt och mycket dyrt att bryta, och något som kan tillverkas i obegränsade mängder i kinesiska fabriker till mycket låga priser, sa De Beers vd Al Cook i en intervju med National Jeweler i juni.
Prispressen har drabbat stenarna ojämnt, och det senaste halvåret har labbodlade stenar tappat 7 procent medan de naturliga stigit 4 procent, enligt diamantanalytikern Paul Zimniskys prisindex. I De Beers redovisning för första halvåret stod sig efterfrågan på större naturliga diamanter av hög kvalitet, medan de mindre och enklare stenarna fortsatte att tappa mark mot de labbodlade.
Naturliga stenar i Cartiers dyraste smycken
Richemonts ordförande och huvudägare Johann Rupert har offentligt förordat naturliga diamanter i Cartiers och Van Cleef & Arpels dyraste smycken, skriver Reuters. Enligt nyhetsbyrån har aktien gått betydligt bättre än den pressade lyxsektorn i år tack vare smyckena, som har sålt relativt bra eftersom kunderna räknar med att de behåller sitt värde.
Smyckesmärkena stod för 16,5 av koncernens försäljning på 22,4 miljarder euro under räkenskapsåret som slutade i mars, nästan tre fjärdedelar, enligt årsbokslutet. Richemont är också en stor köpare av De Beers stenar, påpekar Piral Dadhania, analytiker på RBC Capital Markets.
– Det ger koncernen en viktig röst när den naturliga diamantindustrins framtid avgörs, skriver han i en analys.
Ett ägande skulle ge Richemont ännu större inflytande över en central del av leveranskedjan, enligt en källa som Reuters talat med.
Richemonts nettokassa, som enligt Reuters ligger på omkring 9 miljarder euro eller cirka 100 miljarder kronor, räcker till Anglos andel ungefär tio gånger om. Richemonts andel i konsortiet blir ändå sannolikt liten, skriver Bloomberg, eftersom Namibia och Angola väntas ta stora andelar och Botswana förhandlar om att gå upp från 15 till omkring 25 procent av De Beers.
Botswana väntar med beskedet
Hela affären hänger också på Botswana, som har förköpsrätt och därmed kan ta över Anglos andel på samma villkor, men landet har inte sagt om det tänker använda den. Presidentens kansli sa i tisdags att regeringen inte kommenterar något förrän ett avtal är undertecknat, men i somras räknade regeringen med att ett avtal skulle vara klart under fjärde kvartalet.
Därefter väntas myndighetsprövningen i USA, Kina och Europa ta ungefär ett år, enligt Anglo American.
Richemont och Signet skulle bli två parter till i en affär där Anglo Americans vd Duncan Wanblad redan i juli sa att försäljningen gått in i slutskedet.
– Det är också den svåraste fasen i processen, med tanke på hur många parter vi måste få med oss hela vägen fram till att de slutliga avtalen skrivs under, sa han.