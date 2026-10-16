Världens mest kända diamantbolag kan säljas för en tiondel

Diamantindustrin har i flera år försökt få lyxhusen att hjälpa till att marknadsföra naturliga stenar, och enligt nyhetsbyrån ser branschen Cartierägarens intresse som ett lyft för de naturliga diamanterna, som långsamt tar sig ur en av branschens värsta kriser någonsin.

Diamanter var en gång en mycket lukrativ industri, men det börjar förändras. (Foto: Matt Dunham/AP/TT).

Gruvkoncernen Anglo American, som äger 85 procent av De Beers medan Botswana äger resten, valde i juli konsortiet som föredragen budgivare, enligt Botswanas regering.

Konsortiet leds av De Beers tidigare vd Gareth Penny. Namibia och Angola är redan med, liksom flera av de största diamantsliperierna, och Signet, som äger bland annat Kay och Zales, har tidigare drivit kampanjer för naturliga diamanter tillsammans med De Beers.

Värderades till 13 miljarder dollar 2011

Enligt Bloomberg ska konsortiet betala omkring 750 miljoner dollar direkt och 250 miljoner senare för Anglos andel, sammanlagt knappt 10 miljarder kronor, och skjuta till ytterligare 500 miljoner dollar i bolaget. När Anglo köpte ut familjen Oppenheimer 2011 värderades De Beers till nästan 13 miljarder dollar, och samma andel var då värd omkring 11 miljarder.

Nu ska den säljas för knappt en tiondel av det, efter tre nedskrivningar på tre år som sänkt Anglos bokförda värde på De Beers till 2,3 miljarder dollar.

En diamant poleras vid diamantfabriken Krochmal och Cohen i Johannesburg. (Foto: DENIS FARRELL/TT)

Diamantpriserna har pressats av att lyxköpen i Kina rasat och av labbodlade diamanter, som är kemiskt identiska med brutna stenar men säljs upp till 90 procent billigare. Naturliga diamanter på en halv respektive en karat har halverats i värde sedan 2023, enligt Rapaport, som ger ut diamantbranschens prislista.

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– Det är en enorm skillnad mellan något som det tar en miljard år att bilda, som är otroligt sällsynt och mycket dyrt att bryta, och något som kan tillverkas i obegränsade mängder i kinesiska fabriker till mycket låga priser, sa De Beers vd Al Cook i en intervju med National Jeweler i juni.

Prispressen har drabbat stenarna ojämnt, och det senaste halvåret har labbodlade stenar tappat 7 procent medan de naturliga stigit 4 procent, enligt diamantanalytikern Paul Zimniskys prisindex. I De Beers redovisning för första halvåret stod sig efterfrågan på större naturliga diamanter av hög kvalitet, medan de mindre och enklare stenarna fortsatte att tappa mark mot de labbodlade.