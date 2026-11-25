En elegant klocka skulle länge vara tunn, diskret och helst försvinna under skjortmanschetten. Nu utmanas reglerna av både de som bär klockorna och tillverkarna. Rolex nya modell med månfas och avancerad kalender visar hur långt utvecklingen har gått.
Han trodde att klockan var en Patek – den kostar knappt 21 000 kronor
När fotbollsspelaren Curtis Jones fick syn på en klocka under en smokingärm på GQ gala Men of the Year trodde han att det var en Patek Philippe Golden Ellipse. I själva verket bar tidningens klockredaktör Mike Christensen en Raymond Weil Toccata för 1 595 pund, motsvarande omkring 21 000 kronor.
Misstaget blev en liten triumf för Christensen, som på galan var omringad av gäster med betydligt dyrare klockor. Däribland en vintage Audemars Piguet Cobra, en Omega Seamaster Aqua Terra och en Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar. Hans egen klocka hade valts av ett enkelt skäl: Den såg bra ut till smoking.
Kostymklockan har fått friare regler
Begreppet dress watch, ungefär kostymklocka, har traditionellt förknippats med en snäv uppsättning egenskaper: Boetten ska vara tunn, urtavlan avskalad och armbandet gärna tillverkat i läder. Klockan får gärna vara dyr, men ska inte dra alltför mycket uppmärksamhet till sig.
I en guide till eleganta klockor beskrivs den tunna profilen och den lättavlästa urtavlan som klassiska kännetecken, med modeller som Patek Philippe Calatrava och Cartier Tank som självklara referenser.
Men gränserna har luckrats upp. Cartier Tank bärs numera lika gärna till vardags, medan sportklockor som Patek Philippe Nautilus och Audemars Piguet Royal Oak syns till skräddarsydda kostymer. En klocka väljs inte längre enbart efter tillfället. Samlarintresse, personlig stil och hantverk väger också in.
Rolex bryter mot sin egen tradition
Rolex nya Perpetual Padellone, som presenterades i september 2026, är ett tydligt exempel. Modellen har en boett på 39 millimeter och hämtar inspiration från den ovanliga Rolex 8171 från 1949, men urtavlan är långt ifrån avskalad. Här finns månfas, veckodag, datum och månad. Enligt Rolex har kalenderkonstruktionen utvecklats för att växla dag, datum och månad samtidigt vid midnatt. Kalendern behöver bara justeras en gång om året, när februari övergår i mars.
Den mekaniska komplexiteten är ovanlig för ett märke som många främst förknippar med robusta sportmodeller som Submariner och GMT-Master II. Priset placerar också Padellone i en helt annan liga än Christensens Raymond Weil.
Enligt amerikanska GQ kostar roséguldsmodellen med läderarmband från 59 000 dollar, motsvarande omkring 605 000 kronor. Versionen med guldlänk kostar 72 800 dollar, omkring 750 000 kronor.
Från smoking till vardagsbruk
Christensen fastnade för Padellone just därför att den bryter mot den gamla mallen. Proportionerna passar en elegant klocka, men kalendern och månfasen ger urtavlan ett helt annat uttryck än de klassiska modellerna med två visare.
En sportklocka kan alltså bäras till smoking och en klassisk guldklocka till jeans, utan att kombinationerna behöver uppfattas som fel.