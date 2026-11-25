Misstaget blev en liten triumf för Christensen, som på galan var omringad av gäster med betydligt dyrare klockor. Däribland en vintage Audemars Piguet Cobra, en Omega Seamaster Aqua Terra och en Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar. Hans egen klocka hade valts av ett enkelt skäl: Den såg bra ut till smoking.

Kostymklockan har fått friare regler

Begreppet dress watch, ungefär kostymklocka, har traditionellt förknippats med en snäv uppsättning egenskaper: Boetten ska vara tunn, urtavlan avskalad och armbandet gärna tillverkat i läder. Klockan får gärna vara dyr, men ska inte dra alltför mycket uppmärksamhet till sig.

I en guide till eleganta klockor beskrivs den tunna profilen och den lättavlästa urtavlan som klassiska kännetecken, med modeller som Patek Philippe Calatrava och Cartier Tank som självklara referenser.

Men gränserna har luckrats upp. Cartier Tank bärs numera lika gärna till vardags, medan sportklockor som Patek Philippe Nautilus och Audemars Piguet Royal Oak syns till skräddarsydda kostymer. En klocka väljs inte längre enbart efter tillfället. Samlarintresse, personlig stil och hantverk väger också in.