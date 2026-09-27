Din labbodlade diamant tappade 7 procent på ett halvår

Mode eller investering

Botswanas finansminister Ndaba Gaolathe gör samma uppdelning. Enligt honom ses labbodlade diamanter allt mer som ett modeuttryck, medan naturliga stenar betraktas som en investering. Botswana är en av världens största diamantproducenter och äger 15 procent av De Beers.

Naturliga investeringsdiamanter ökar i pris. Här är The Constellation, som har en vikt på 813 carat. Till höger Lesedi La Rona, världens näst största diamant på hela 1109 carat. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

I USA, den största marknaden för diamantsmycken, återgick försäljningen av smycken med naturliga diamanter till tillväxt under första halvåret, enligt De Beers.

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Robert Wake-Walker, konsult på WWW International Diamond Consultants, säger att priserna på naturliga diamanter förbättrats stadigt sedan augusti. Enligt honom verkar prispressen från första halvåret ha vänt.

Stängda gruvor driver upp priset

Uppgången för de naturliga stenarna beror dock mer på utbudet än på efterfrågan, enligt Paul Zimnisky. Vissa gruvor har tagits ur drift. Rio Tinto stänger Diavik-gruvan i Kanada efter 150 miljoner karat och lämnar därmed diamantbranschen helt.

Det står i kontrast till bilden som De Beers vd Al Cook ger. Han menar att konsumenterna vänder sig bort från det konstgjorda.

”Det pågår en stor samhällsrörelse som bara kommer att växa, tillbaka mot det som är naturligt och äkta och bort från det konstgjorda och falska”, säger Al Cook till Financial Times.

De Beers säljs mitt i vändningen

Al Cook har skäl att måla en ljus bild. De Beers går med förlust och är till salu. I februari skrev ägaren Anglo American ned värdet med 2,3 miljarder dollar och halverade värdet på bolaget.

Ett konsortium under ledning av De Beers tidigare vd Gareth Penny leder budgivningen, men enligt Botswanas finansminister är affären inte klar.

Al Cook medger att De Beers har lagt för lite pengar på reklam det senaste decenniet. ”Ärligt talat har vi sett effekterna”, säger han.

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Enligt Paul Zimnisky finns det en stor möjlighet att marknadsföra naturliga diamanter som något äkta, i samma kategori som en Birkin-väska från Hermès. Men det kräver mycket pengar, säger han.